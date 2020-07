Leve de liefde na de lockdown: Sensoa geeft tips om veilig te vrijen Liesbeth De Corte

01 juli 2020

12u49 0 Seks & Relaties Op het seksleven van singles zette de lockdown een flinke domper. En hoe zit het nu? Geheelonthouding is maar niets. En vrijen op anderhalve meter, serieus ... Om duidelijkheid te creëren, geeft Sensoa tips voor iedereen die aan z’n trekken wil komen. Spoiler: “Geen enkel standje is veilig voor corona. Ook niet op zijn hondjes .”

“Covid-19 en seks, het is een moeilijk huwelijk”, geven ze toe bij Sensoa. Ondanks de versoepelingen wordt er over intimiteit met geen woord gerept. En veel singles hebben geen goesting om nog lang op hun honger te zitten. “Niemand kan lang zonder de fundamentele menselijke behoefte aan lichamelijkheid en affectie”, geeft het expertisecentrum toe. “Tegelijk vangen we signalen op dat singles weer in actie schieten.”

Samenwonend of niet?

Daarom formuleerde Sensoa – met de hulp van diverse experten en seksuologen – een aantal adviezen voor wie toch tussen de lakens wil duiken. Samenwonende koppels moeten zich geen zorgen maken. Zij leven sowieso dicht op elkaar. Of je nu seks hebt of niet: het zal het risico op besmetting niet vergroten.

Voor singles of voor mensen die niet onder één dak wonen met hun (bed)partner is het een ander verhaal. Dan is een vrijpartij niet zonder risico’s. Want oké, het is nog altijd niet duidelijk of corona seksueel overdraagbaar is. Maar het virus kan evengoed overgedragen worden door elkaar aan te raken of via kleine druppeltjes in de lucht. Met andere woorden: geen enkel standje is veilig voor corona. “Ook niet ‘op zijn hondjes’, want hierbij ben je eveneens dicht bij elkaar”, klinkt het.

Douchen is een goed idee. Handschoenen dragen bij seks is niet nodig Sensoa

Het enige wat safe is, is in je eentje masturberen, digitale seks of je erotische fantasieën doorsturen naar elkaar. Verkies je toch om live af te spreken, dan hou je het best rekening met een aantal basisregels. Hoe minder sekspartners, hoe beter. Vertoont één iemand symptomen? Stel het gerampetamp dan uit. En was je handen met zeep voor én na de seks. “Douchen is ook een goed idee. Handschoenen dragen bij seks is niet nodig.” Oef!

“Met mondmaskers kunnen jullie elkaar beschermen tegen besmette druppeltjes uit mond of neus. Alleen is dat niet voor iedereen haalbaar of aangenaam tijdens de seks. Je kan overwegen om het risico te verkleinen door kussen of contact tussen jullie gezichten te vermijden”, zo staat te lezen op de website Allesoverseks.be. “Nog een aantal praktische tips: gebruik geen speeksel als glijmiddel, en gebruik zeker geen ontsmettingsmiddel om je penis, vagina of anus te wassen. Dat doet flink pijn en kan irritatie veroorzaken. Seksspeeltjes was je best gewoon met warm water en zeep.”

No time for romance

Wie hoopt op een portie romantiek, is er eveneens aan voor de moeite. “Hou het kort”, raden de medewerkers van Sensoa aan. “Hoe langer je contact, hoe meer risico op besmetting.” Blijf dus niet overnachten, laat staan dat je de volgende ochtend nog een ontbijtje op bed moet verwachten. En in plaats van na de daad gezellig te knuffelen, schiet je beter opnieuw in actie. Neen: geen tweede moment suprême. Wel de handen uit de mouwen steken en de kamer verluchten, het beddengoed wassen en alles ontsmetten wat je bedpartner heeft aangeraakt. Denk bijvoorbeeld aan de deurklink, het toilet, de trapleuning of een lichtschakelaar.

Merk je na afloop van een date dat je symptomen hebt van Covid-19? Wees dan zo vriendelijk en breng je partner(s) hiervan op de hoogte.

Lees ook:

Verrassend advies van Harvard: “Draag een mondmasker tijdens seks”

Corona-ah-aaah: seksspeeltjes blijven ook na de lockdown boomen (+ dit zijn de nieuwste trends) (+)

Is te lang niet vrijen een ramp voor je lichaam? Een seksuoloog over de gevolgen van lang geen seks hebben (+)