Leuke vrienden of een fout verleden? Dit is waar mannen en vrouwen op letten wanneer ze een date op voorhand screenen Margo Verhasselt

27 december 2018

13u02

Bron: Bustle 0 Seks & Relaties Bij een eerste ontmoeting hoort een goede portie stress. Oké, het kan leuk zijn om een outfit uit te kiezen en je op te smukken voor je iemand nieuw ontmoet. Maar er hangt toch enige druk aan vast. Wat als het niet meevalt? Een simpele oplossing om jezelf zo goed mogelijk voor te bereiden? Je doet wat onderzoek. Een studie toont aan dat steeds meer mensen de naam van hun date op voorhand intypen op Google en niet verlegen zijn om dat toe te geven.

Of het nu in de vorm van een scrol op Instagram of een zoekopdracht op Facebook is, ik moet eerlijk toegeven: wanneer ik op date ga, dan mag je er zeker van zijn dat ik de persoon die voor mij komt te zitten stiekem al beter ken dan ik laat blijken. Doe ik dat niet? Dan is de kans erg groot dat mijn vrienden de taak van detective op zich nemen. En ik ben niet alleen. Onderzoek door JPD, een bedrijf van specialisten in risicobeperking, toont aan dat heel wat mensen een beroep doen op sociale media en het internet om hun potentiële partner vooraf wat beter te leren kennen. Ze bevroegen 2.000 mensen in Amerika over hoe ze zich voorbereiden op een date en over wanneer en hoe lang ze dat doen.

De resultaten van het onderzoek toonden aan dat 38% van de ondervraagden altijd hun date vooraf onder de loep nemen, 12% zei dat nooit te doen. Wanneer mensen het vaakst naar informatie zochten? Nadat ze met hun potentiële partner gesproken hadden maar toch nog voor het eerste afspraakje. 76% zou zich daar 15 minuten of langer mee bezighouden en dat doet de meerderheid, 88%, het liefst op Facebook. Hoe goed doen mensen hun huiswerk? Wel, 63% gaat helemaal terug in de tijd en pluist de sociale media van hun date volledig uit. Vrouwen zijn daar iets grondiger in en gaven aan vaker naar echt alles te lijken.

Maar verrassend genoeg gaan mannen en vrouwen naar andere dingen op zoek. Vrouwen gaven aan dat ze hun date opzochten om zeker te zijn dat ze geen crimineel verleden hadden of om te weten te komen welke job ze hebben. Mannen gingen daarentegen kijken naar de foto’s of vrienden van de dames. Het grote verschil tussen de twee? Dames gingen op zoek naar de verzekering dat ze met een ‘veilig’ persoon afspraken. 40% van de ondervraagde dames meende al eens niet op date te gaan met een persoon door iets dat ze online vonden.

