Let’s talk about sex, baby! Relatie-experts delen tips om beter te communiceren Liesbeth De Corte

01 februari 2019

08u21 1 Seks & Relaties Over seks is al heel wat inkt gevloeid. Rivieren inkt! Maar over één ding is iedereen het eens: zo’n portie ‘gerampetamp’ is leuk. En toch durven veel Belgen niet te praten over hun diepste verlangens en meest pikante wensen. Seksuologe Goedele Liekens en Audrey van Ham, CEO van erotiekmerk Christine le Duc, delen tips om opener met je bedpartner te praten.

Maar liefst 84% van de Belgen zou niet helemaal tevreden zijn met zijn seksleven. Dat blijkt uit een studie van iVOX en het Nederlandse erotiekbedrijf Christine le Duc, waarover we eerder al schreven. Een van de grote boosdoeners? Heel wat mensen durven niet goed te babbelen over hun seksuele verlangens. Zeer jammer, want praten werkt. Respondenten die wel communiceren over hun fantasieën en verlangens, zijn vaker tevreden over hun seksleven.

Opvallend: hoe langer de relatie duurt, hoe minder koppels er zelfs over praten. “Dat is sneu. Hoe langer je samen bent, hoe belangrijker die communicatie net wordt”, meent Audrey Van Ham. “Iedereen heeft een seksuele carrière. Wat je leuk en spannend vindt, kan door de loop van de jaren veranderen. Je moet dit als koppel met je tweetjes opvolgen. Anders kan je op seksueel vlak uit elkaar groeien.”

Dat er een zweem van mysterie rond je fantasie hangt, is best oké. Maar in de meeste gevallen blijft het dus nog een taboe om uit de biecht te klappen over je seksleven. Zelfs met je partner, zo blijkt. “Belgen vinden het moeilijk om te babbelen over hun gevoelens. Dat zit gewoonweg ingebakken in onze cultuur. Seks gaat nu eenmaal meestal gepaard met emoties, waardoor beide partners zich extra kwetsbaar voelen”, legt Goedele Liekens uit.

Communiceren kan je leren

Gewoon de stap zetten en je mond opentrekken, is dus de boodschap. Maar hoe pak je dat nu aan? “Behandel het alsjeblieft niet als een beladen functioneringsgesprek”, lacht Goedele. “Praat over één klein onderdeel. Hoe je lief kust bijvoorbeeld, of hoe hij of zij je knuffelt en streelt. Baken het gespreksonderwerp af en wijk er niet vanaf.”

Audrey is het met de seksuologe eens. “Blaas het niet op. Maak het fun en luchtig”, zegt ze. “Wat je absoluut niet mag zeggen? ‘Liefje, zet je even neer. We moeten eens praten over ons seksleven.’ Dan klapt je gesprekspartner automatisch dicht.”

Nog een belangrijke tip van Goedele: hou het altijd positief. “Vertrek altijd van een fijne ervaring, en zet die ook in de verf. Heb je net tussen de lakens gelegen? Vertel dan wat je lekker vond. Of zeg: ‘Ik vind het heerlijk om met jou te vrijen! Dat zouden we vaker moeten doen.’ Ga niet liggen klagen dat je vaker seks wil. Dan kan je evengoed wat handjerijden.”

Daarnaast raadt de seksuologe ook aan om eventueel wat hulpmiddelen -zoals een boek of een film - in te schakelen. Zo kan je de drempel voor het gesprek verlagen. “Dat verklaart ook het succes van de ‘Fifty Shades of Grey’-reeks. Die boeken en films zijn de ideale aanleiding om een gesprek aan te knopen. Bespreek achteraf welke scènes er zwoel uitzagen, en laat vallen dat je het ook wel eens wilt uitproberen.”

Audrey gaat nog een stapje verder. “Mijn gouden raad? Experimenteer er op los. Neem er een keertje glijmiddel of massage-olie bij. Ook met zulke kleine stapjes kom je uit je comfortzone en zal er achteraf gemakkelijker een gesprek volgen.”

Vind je het toch moeilijk om over je seksuele escapades te praten? Informeer je dan eerst. “Kookliefhebbers kijken ook naar kookprogramma’s en bladeren geregeld door een kookboek. Anders kunnen ze zichzelf toch niet verbeteren? Dat geldt evengoed voor je seksleven. Je moet weten wat je leuk en opwindend vindt”, aldus Goedele. “Daarmee bedoel ik niet dat je naar porno moet kijken. Dat is niet de beste informatiebron. Maar je kan evengoed interessante artikels of boeken lezen.”

“Je moet ook eerst weten wat je zelf spannend en prikkelend vindt”, voegt Audrey daar nog aan toe. “We mogen daar best wat actiever mee omgaan.”

Durf je echt de stap niet te zetten en een discussie te starten? Dan kan je volgens de CEO de hulp van een derde persoon inroepen. “Tijdens een gesprek met een expert of een seksuoloog komt veel sneller ter sprake wat jouw fantasie is of wat de kern van het probleem is. Soms heb je gewoon iemand nodig om je over de gênante drempel te helpen. Maar eens je die hebt overschreden, ben je vertrokken.”

Goedele Liekens en de Nederlandse erotische winkelketen Christine le Duc hebben de handen in elkaar geslagen. Samen geven ze workshops en trainings om de communicatie tussen partners makkelijker, leuker en duidelijker te maken.