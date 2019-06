Let’s talk about sex: 7 lezeressen vertellen over hun eerste orgasme Timon Van Mechelen

09u05 0 Seks & Relaties Zoals het Amerikaanse raptrio Salt-n-Pepa begin jaren 90 al zong: Let’s talk about sex, baby! Voor deze nieuwe online reeks vroegen we jullie anoniem uit over jullie seksleven. Vandaag verklappen 7 vrouwen wanneer ze hun eerste orgasme kregen en hoe dat was.

“De eerste persoon die mij een bewust orgasme bezorgde was geen man”

Emily (33): “Toen ik volop aan het puberen was, rond mijn vijftiende, kreeg ik soms spontane orgasmes in bed. Ik deed daar zelf niets voor, het gebeurde gewoon en het voelde lekker. Al wist ik toen niet eens wat een orgasme juist was. De eerste persoon die mij een bewust orgasme bezorgde was geen man, maar mijn geliefde vibrator. Ik was er wat mee aan het experimenteren en toen trok er plots een heerlijk gevoel door mijn lichaam. Geweldig.”

“Dat ik zolang seks heb gehad zonder klaar te komen, vind ik nog altijd straf”

Angèle (29): “Ik ben altijd nogal een laatbloeier geweest op veel vlakken. Ik heb nog nooit een vaste relatie gehad en ook wat betreft seks was ik er laat bij. Pas toen ik 26 was. Ik had wel al gemasturbeerd, maar daar vond ik eigenlijk weinig aan dus daar was ik snel mee gestopt. Omdat ik nog nooit was klaargekomen, wist ik niet wat ik miste dus maakte het mij eigenlijk weinig uit. De eerste 2 jaar dat ik seks had, ben ik nooit klaargekomen. Al deed ik telkens wel alsof om mijn bedpartners niet te beledigen. Ongeveer een jaar geleden heb ik mijn eerste orgasme gehad met jongen die een stuk jonger was dan mij. We hadden voor de derde keer seks op een paar uur tijd en toen hij mij terwijl begon te vingeren, was dat fantastische gevoel daar ineens. Ik lag te kronkelen van genot. Ondertussen weet ik precies hoe een man mij tot mijn hoogtepunt kan brengen en wil ik niets anders meer. Dat ik zolang seks heb gehad zonder klaar te komen, vind ik nog altijd straf.”

“Mijn lief is echt een seksgod, dat helpt natuurlijk”

Lola (20): “Ik denk dat ik mijn eerste orgasme al kreeg toen ik een jaar of 12 was. Ik had al eventjes – stiekem uiteraard – de wondere wereld van porno ontdekt en was mijn eigen lichaam en alles dat daarbij hoort volop aan het ontdekken. Met een persoon kwam ik voor het eerst klaar toen ik 19 jaar was. Ik had voordien een relatie gehad met een jongen, maar na anderhalf jaar proberen, gaf hij het gewoon op. Met mijn huidige lief was het anders. Hij deed wel moeite voor mij. Op een avond waren we alleen in mijn ouderlijke huis en omdat ik wist waar mijn moeder haar vibrator lag, leek het me wel spannend om die samen met hem te gebruiken. 20 minuten later op het hoogste standje van het speeltje was het zover. Omdat het me toen wel was gelukt, wist ik ook meteen hoe ik het in de toekomst moest aanpakken. Mijn lief is ook wel echt een seksgod, dat helpt natuurlijk. Sindsdien bereik ik elke keer een hoogtepunt, soms zelfs 3 keer op 1 vrijbeurt.”

“Zij deed dingen met haar tong en handen die mij na een paar minuten al lieten komen”

Rosa (68): “Ik ben opgegroeid in een diepgelovig gezin en mijn ouders beschouwden masturbatie nog als een ‘zonde des vlezes’. Per ongeluk had ik wel een paar keer over mijn vagina gestreeld en dat voelde fijn, maar omdat ik me daar telkens zo schuldig over voelde, ben ik nooit zelf tot een hoogtepunt gekomen. Ook met mannen lukte het niet daarna. Al had ik ook de indruk dat ze meer gaven om hun eigen orgasme dan dat van mij. Ik kwam pas voor het eerst klaar jaren later na wat te veel wijntjes bij een vrouwelijke collega in de auto ergens op een parking. Zij deed dingen met haar tong en handen die mij na een paar minuten al lieten komen.”

“De waterrekeningen zijn toen vast en zeker de hoogte in gegaan”

Kimia (32): “Op mijn 15de ben ik met masturbatie begonnen in bad met de waterstraal van de douchekop. Ik had al jong het gevoel dat ik mezelf moest ontladen. Dat was daarom niet seksueel getint, maar eerder een oncomfortabel gevoel van opwinding dat ik kwijt moest. Ik had geen ouders waar ik bij terechtkon daarover dus begon ik in bad te spelen met de waterstraal. Ik merkte dat ik opgewonden raakte en even later had ik een (clitoraal) orgasme en dat vond ik een fantastisch gevoel. De waterrekeningen zijn toen vast en zeker de hoogte in gegaan (lacht). Mijn eerste orgasme met een jongen is wat later gewoon spontaan gebeurd met tegen elkaar in het bed aan te schuren met ondergoed nog aan. Er is zelfs geen penetratie voor aan te pas gekomen. Ook een verrassing!”

“Het was alsof ik toen een volwassen vrouw was geworden”

Nele (56): “Ik ben er vrij jong aan begonnen. Mijn ouders hadden een open relatie en babbelden al over seks met mij toen ik nog in de lagere school zat. In het tweede middelbaar ging ik voor het eerst naar bed met een iets oudere jongen waar ik toen smoorverliefd op was. Hij was de man van mijn dromen, lekker stoer en zo’n typische populaire gast op school. Mijn mama had me verteld dat het pijn zou doen de eerste keer, dus daardoor voelde ik me veel meer op mijn gemak en ben ik toch kunnen klaarkomen. Nu was dat verre van mijn beste orgasme, en veel weet ik er eigenlijk ook niet meer van, maar ik voelde me erna wel opgelucht. Alsof ik toen een volwassen vrouw was geworden.”

“We waren de wanhoop nabij”

Julie (24): “Ik heb mijn eerste orgasme pas recent ervaren. Ik ben nochtans wel al een aantal jaren seksueel actief en ik genoot er ook van. Maar klaarkomen zat er voor mij niet in. Samen met mijn vriend, die ook de wanhoop nabij was, probeerde ik van alles: seksspeeltjes, andere standjes, ik ben op een gegeven moment zelfs naar de gynaecoloog gegaan om mijn probleem aan te kaarten. Een paar maanden geleden leerde ik via een ‘Upper at Home’ het seksspeeltje ‘Jouvence’ kennen. Specifiek bedoeld voor vrouwen die moeilijk een orgasme kunnen bereiken. Ik heb er lang over getwijfeld omdat er een stevig prijskaartje aan vasthangt, maar nu ben ik ontzettend blij dat ik het toch gedaan heb. Ik kan niet meer zonder! Mijn seksleven met mijn vriend leeft volledig op.”