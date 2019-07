Let’s talk about sex: 5 lezers vertellen waarom ze zijn vreemdgegaan (deel 2) Timon Van Mechelen

03 juli 2019

09u46 0 Seks & Relaties Zoals het Amerikaanse raptrio Salt-n-Pepa begin jaren 90 al zong: Let’s talk about sex, baby! Voor deze nieuwe online reeks vroegen we jullie anoniem uit over jullie seksleven. Vandaag verklappen 5 lezers waarom ze hun partner bedrogen hebben.

“Hij weet dat ik af en toe nood heb aan wat anders”

Liesbeth (43): “Het klinkt misschien gek op mijn leeftijd, maar ik ben er pas recent achtergekomen dat ik al mijn ex-partners bedrogen heb. Ik had er nooit eerder bij stilgestaan omdat het voor mij puur om het seksuele aspect draaide en draait. Gevoelens kwamen er niet aan te pas, daarom voelde het niet aan als bedriegen. Of toch niet in de negatieve zin van het woord. Ik heb mijn verlangens lang en vaak proberen wegduwen, maar dat lukte nooit volledig. Met mijn huidige vriend kan ik wel zijn wie ik ben en nog belangrijker: ik kan er in alle openheid over babbelen. Hij weet dat ik af en toe nood heb aan wat anders en hij kan daar zelfs van genieten. Soms doet hij mee, soms kijkt hij alleen toe of is hij er helemaal niet bij. Het hangt bij hem wat af van zijn stemming. We hebben samen wel de regel opgesteld dat het eerst op voorhand moet besproken worden en dat ik er altijd eerlijk over moet zijn. Ik kan dus niet zomaar na een feestje met iemand anders thuiskomen zonder aankondiging. Logisch ook. Ik weet dat veel mensen hierop neerkijken, maar ik ben ook maar gewoon een vrouw die van afwisseling houdt. Gelukkig heb ik nu iemand gevonden die mij daar niet in afkeurt en mij graag heeft zoals ik ben.”

“Het is als tennissen: spannend en nieuw met iemand anders, maar toch fijner met je vaste maatje”

David (31): “Mijn vrouw en ik zijn al sinds de middelbare school een koppel. We waren elkaars eerste, maar langs mijn kant ondertussen niet meer enige. Hoewel ik oprecht gelukkig ben binnen mijn huwelijk, ben ik vooral de laatste jaren nieuwsgierig naar wat er nog allemaal te beleven valt. Voor mijn werk vertoef ik vaak in het buitenland en daar durf ik al eens op ontdekkingstocht te gaan. Zo heb ik al een trio beleefd met een ouder koppel, al enkele vrouwen ontmoet én ook mannen, ben al eens naar een homosauna geweest en heb zelfs een paar keer betaald voor seks om ook dat eens geprobeerd te hebben. Niet alles was daarom even fijn en succesvol, het is dan ook vooral de spanning van gewild te worden die ik zo fijn vind. Dat ik ook iemand anders dan mijn vrouw tot een orgasme kan brengen, geeft mij een kick. Ik voel me niet echt schuldig, omdat ik er altijd voor gezorgd heb dat het safe was en eenmalig. Bij de eerste hint van gevoelens haak ik af. Een affaire beginnen zou ik wel echt bedriegen vinden en dat wil ik mijn vrouw niet aandoen. Zonder te tellen, denk ik dat ik ondertussen ongeveer 15 avontuurtjes beleefd heb en eerlijk gezegd is de behoefte eraan nu flink afgenomen. Het is een beetje als tennissen: spannend en nieuw met iemand anders, maar uiteindelijk toch fijner met je vaste maatje. Ironisch genoeg, stelde mijn vrouw een paar weken geleden voor om anderen verder in ons seksleven te betrekken. Voor mij hoeft dat eigenlijk niet meer, maar het zou hypocriet zijn om het haar nu te ontzeggen, toch?”

“Ik weiger om me er schuldig over te voelen”

Lina (29): “In mijn vorige relatie was er romantiek aan overvloed, maar te weinig seks naar mijn mening. In mijn huidige relatie is het net omgekeerd. We hebben vaak seks, maar ik mis passie en hartstocht. Ondertussen ben ik al 9 jaar met hem samen en ik vind het erg geruststellend dat hij mij oprecht graag ziet, omdat ik dat gevoel ervoor niet had. Helaas weerhield mij dat er niet van om een affaire te beginnen met iemand anders. Ik leerde D. kennen op een avondje uit met vriendinnen. Na een paar cocktails raakten we aan de praat en het klikte meteen, zowel emotioneel als fysiek. Ik zou kunnen zeggen dat ik er spijt van heb, maar dan zou ik liegen. Ik heb me nog nooit zo goed in mijn vel gevoeld als toen. D. vond mij een godin, hij adoreerde me. Natuurlijk is dat fijn, zeker als je zoals ik een laag zelfbeeld hebt. Hij deed al mijn angsten en onzekerheden als sneeuw voor de zon verdwijnen, geweldig was dat. We hadden uren aan een stuk seks, waarbij bijna alle aandacht naar mij toe ging. Met mijn officiële partner kwam ik nooit klaar door penetratie, D. bracht me daarentegen tot hoogtepunten zonder ook maar één vinger of speeltje te gebruiken. Alleen wist D. niets af van mijn relatie, dat kon ik niet over mijn hart krijgen. Ik wist ook dat als ik het hem zou vertellen, hij me zeker zou dumpen. Daarom besloot ik de affaire uiteindelijk zelf te beëindigen na 4 maanden. Emotioneel trok ik het niet meer om 2 “relaties” te hebben. Ik was er altijd van overtuigd dat ik niet het type was dat haar partner ooit zou bedriegen en toen gebeurde het toch. Ik liet me er helemaal in meeslepen en voor ik het wist had ik een regelrechte affaire zoals je enkel verwacht in films te zien. Uiteraard vind ik het erg dat ik mijn partner dit heb aangedaan, ook al weet hij nog steeds van niks. Maar ik weiger om me er echt schuldig over te voelen, daar voelde het gewoon te fijn voor. En dat gun ik mezelf.”

“Ik vond mijn leven zonder huisje en kinderen al oersaai”

Kristian (33): “Mijn verhaal over overspel leest als één groot cliché vind ik. Ik was bijna 5 jaar samen met mijn vriendin en de sleur zat er al goed in, ondanks onze jonge leeftijd. We gingen ’s ochtends allebei naar het werk, keken ’s avonds televisie en in het weekend gingen we al eens naar de markt of koffie drinken. Maar de spanning die er in het begin was, het samen uitgaan en dronken worden, impulsieve tripjes maken, dat zat er al even niet meer in. We hadden een typisch “volwasseneleven” zoals het hoort en zoals zij ook graag wilde. Zij droomde van een huisje en kindje, ik gruwelde van het idee. Vooral omdat ik mijn leven zonder al oersaai vond. Niet dat ik er geen verandering in probeerde te brengen, maar zij had er duidelijk weinig behoefte aan. Als ik dan nog eens uitging, kreeg ik het de volgende dag zwaar te verduren. Dan gedroeg ik mij als een kind, was ik onverantwoordelijk, kon ik toch écht wel niet op mijn 31ste nog straalbezopen zijn. Wat een schande … Tijdens één van zo’n ruzies, trapte ik het af en besloot ik om met een paar vrienden naar een festivalletje te gaan. De combinatie van drank én kwaadheid, zorgde ervoor dat ik daar met minstens 3 verschillende meisjes gekust heb. Gewoon als tegenreactie. Ik voelde me verschrikkelijk schuldig de dag erna, en zwoor uitgaan af. Maar dat hield ik natuurlijk maar een paar maanden vol. Toen was mijn beste vriend jarig en op dat feestje ben ik uiteindelijk met een meisje naar huis gegaan, niét mijn vriendin ter verduidelijking. Weer voelde ik me superschuldig, en weer bleef ik een paar maanden thuis om ‘mijn leven te beteren’. Tot mijn vriendin via via achter het bedrog kwam. Ze was – en dat was uiteraard haar volste recht – razend en beëindigde onze relatie. Een harde klap en ik heb er maanden van afgezien, maar het was overduidelijk beter zo. Dat het bedrog uiteindelijk de reden moest zijn voor onze stukgelopen relatie vind ik wel jammer, want het zat al veel langer slecht tussen ons twee. Ik wou haar zeker ook nooit kwetsen, daar blijf ik het moeilijk mee hebben tot op vandaag.”

“Ik had zelfs meer zin in seks in die periode”

Laurent (58): “In mijn hele leven ben ik één keer vreemdgegaan. Ik ben daar niet fier op, het is gewoon gebeurd. Verveling in het huwelijk was denk ik de voornaamste reden. Het is gewoon spannend om met iemand nieuw contact te maken, en die dan ook lichamelijk te ontdekken. Iedere vrouw is weer anders, heeft een ander lichaam en geniet op een andere manier. Het gaat vooral over het avontuur, en het (egoïstische) gevoel om graag gezien te worden door iemand. Ik heb 3 relaties gehad, en ik heb er ook geen spijt van. Mijn vrouw heb ik dan wel ‘bedrogen’, maar ze heeft daar eigenlijk niets van geweten en daar ook geen nadeel van ondervonden, denk ik. Ik kon die dingen goed scheiden. Ik had zelfs meer zin in seks in die periode, en had dan ook thuis meer seks dan anders. Ik had ook veel bijgeleerd en werd beter (creatiever) in het bevredigen van mijn vrouw. Maar altijd was er wel de schrik dat het uit zou komen, dat is wel lastig.”

