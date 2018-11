Let’s take a selfie, helft van de millennials doet relatie mooier voor dan die echt is Margo Verhasselt

07 november 2018

13u50

We kennen ze allemaal: die - ietwat vervelende - koppels die onze tijdlijn vol spammen met overgelukkige statussen en ongepaste selfies. Vervelend, overbodig, maar misschien stiekem toch ook iets om jaloers op te zijn? Niet nodig, want stoefen over je relatie op het internet zou een manier zijn om je onzekerheden weg te stoppen.

De helft van de millennials doet zijn relatie beter voor dan die echt is, althans dat toont een studie aan. Een diepgaande enquête bij meer dan 2.000 Britse volwassenen, in opdracht van relatiebureau Relate, ontdekte dat meer dan de helft van de millennials (51%) en bijna twee derde van de algemene ondervraagden hun relatie er beter doen uitzien dan die echt is.

Sterker nog, 42% van de millennials en 27% van de algemene ondervraagden gaf aan dat ze sociale media zoals Facebook en Instagram gebruiken om mensen de indruk te geven dat hun relatie perfect is. Nikki Goldstein, seksuoloog en relatie-expert, meent dat dit soort gedrag een teken is dat iemand bevestiging zoekt over zijn relatie bij andere mensen.

Madeleine Mason, psycholoog en datingcoach, is het daarmee eens. Volgens haar zijn er dan ook verschillende redenen waarom koppels hun successen nog rooskleuriger voordoen. “Mensen houden van aandacht. Positieve verhalen worden nu eenmaal beter onthaald dan negatieve en lokken meer reacties uit”, vertelt ze aan The Independent. “Sommigen voelen zich dan weer onder druk gezet om hun succes te tonen uit angst om anders onsuccesvol gevonden te worden. Anderen willen dan weer geloven dat alles perfect is. Door een positief beeld neer te zetten, laten ze zichzelf geloven dat alles ook écht goed gaat.”

Keeping up appearances, het is een fenomeen dat altijd al bestaan heeft, maar toch meer tot uiting komt bij de online maatschappij, waar millennials een grote doelgroep van zijn. “Het kan dat mensen hierdoor ongelukkiger worden dan normaal, want er is een groot deel van mentale problemen in relaties die hierdoor verwaarloosd worden”, gaat de psycholoog verder.

Maar toch zijn we die picture perfect kiekjes op het wereldwijde web zo beu als koude pap. 92% van de ondervraagden gaf aan dat het beter zou zijn als iedereen gewoon eerlijk en open was over zijn leven.