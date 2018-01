Last van stress? Ruik eens aan het bezwete T-shirt van je partner ND

10u43

Bron: Well + Good 5 thinkstock Seks & Relaties Het is officieel niet meer creepy om eens uitgebreid te snuiven aan een bezweet stuk stof dat je geliefde heeft gedragen. Volgens nieuw psychologisch onderzoek kan ruiken aan kledij van iemand die je graag ziet, ervoor zorgen dat stress afneemt.

Het is weer eens wat anders dan ademhalingsoefeningen, yoga of een ontspannende kop thee drinken. Volgens een psychologische studie die gepubliceerd werd in the Journal of Personality and Social Psychology, levert ruiken aan de kleren van je geliefde een opvallend gezondheidsvoordeel op.

De wetenschappers lieten 96 vrouwen ruiken aan drie verschillende categorieën T-shirts: één ongedragen, een ander gedragen door hun partner en een derde gedragen door een vreemde. Daarna moesten de dames een stresstest afleggen. Conclusie? Wie eens uitgebreid snuift aan het T-shirt van de persoon die je graag ziet, zag haar stressniveau afnemen.

Op de bedhelft van de partner slapen

"Veel mensen dragen het T-shirt van hun partner of gaan op de bedhelft van de ander liggen als die er niet is, maar ze beseffen niet welk effect ze hier onbewust mee teweegbrengen," zegt hoofdonderzoeker Marlise Hofer, een doctoraatstudente psychologie aan de universiteit van British Columbia. "De geur van een partner alleen al, zonder zijn fysieke aanwezigheid, kan een krachtige tool zijn om stress te verminderen."

Vreemde geur, meer stress

Opvallend: zij die snuffelden aan het T-shirt van een vreemde kregen een hoger niveau van cortisol in het lijf, dat net vrijkomt als je gestresseerd of bang bent. Volgens Hofer is dat niet zo gek. Wij zijn als mensen voorgeprogrammeerd om op onze hoede te zijn voor gevaar, waardoor een geur van een onbekende dit effect teweeg kan brengen.