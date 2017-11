Lang leve de supersingles: 9 op de 10 Belgische jongeren kunnen prima zonder lief SV

Met de aankomende feestperiode is het niet altijd even leuk om op je eentje aan de eettafel plaats te nemen en keer op keer beleefd te antwoorden op de klassieker"En, nog geen lief?". Al hebben de Belgische jongeren daar niet zo veel last van, maar liefst 9 op de 10 zit best goed in zijn of haar vel als single.

Dat blijkt uit een rondvraag van de social app Twoo, bij 5.000 Belgen. Jongeren (18-24) weten het prima alleen te redden. Maar liefst 83 procent van de meisjes en 73,4 procent van de jongens geeft aan ook zonder relatie gelukkig te zijn. Al betekent dat niet dat ze zouden wegkijken wanneer de ware toevallig voorbijkomt. Zo'n 14,8 procent van de meisjes en 7,3 procent van de jongens zegt geen partner nodig te hebben om zich compleet te voelen, maar de overgrote meerderheid zou toch geen nee zeggen tegen iemand om 's avonds mee op de bank te kruipen.

Romantischer

Opvallend is wel dat jongeren een veel romantischer beeld hebben over de liefde dan oudere generaties. "Passie, verwennerij en het delen van de financiën: onze jongeren zijn erg romantisch ingesteld. Zo vinden jongeren (24,3 %) het in tegenstelling tot de oudere generaties (15,8 %) belangrijk hun partner regelmatig te verwennen met dure cadeaus.

Opmerkelijk is ook dat meisjes passie verkiezen boven toewijding: 64,7 procent vindt het vuur in een relatie belangrijker. Bij vrouwen ouder dan 25 jaar daalt dat naar 55,9% is. "Dat romantische blijkt ook uit wat Belgische jongeren verstaan onder de term 'partner’'" verklaart Lien Louwagie. "Voor de helft van de jongeren is een geliefde iemand waarvoor ze alles zouden doen. Slechts 35% van de 25-plussers sluit zich bij die definitie aan".