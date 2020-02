Kristof (49) wordt bedrogen door zijn vrouw: “Het duurt welgeteld tien seconden voor ik het bericht in haar gsm zie. Mijn wereld stort in”

Er zitten plots elf pagina’s in mijn mailbox. Kristof (49) schreef ze neer, vlak nadat hij ontdekt had dat zijn vrouw – met wie hij zestien jaar samen is en twee kinderen kreeg – iemand anders heeft. Ik lees het hartverscheurende dagboek van een bedrogen man.

Het is een dag geleden dat ik ‘het’ ontdekt heb. ‘Het’ is de relatie die mijn vrouw sinds een maand heeft met een andere man. Ik vermoedde al enige tijd iets. Zoiets voel je. De liefkozingen blijven uit. De spontane kus is er niet meer bij. De seks is dan wel weer stomend. Ze kan maar niet genoeg krijgen van de rauwe aanrakingen. Dat is niet mijn vrouw. Of toch niet zoals ik haar ken. In haar gsm – die ze in een onbewaakt moment laat rondslingeren – duurt het welgeteld tien seconden voor ik het bericht zie. Onderaan ‘bisous’ met rode hartstochtelijke lippen erbij. “Wie is die man?” vraag ik. Ze wordt bleek. “Ben je met hem naar bed geweest?” Ik stel de vraag omdat ik ze moet stellen. “Ja, vijf keer al.”

Het duizelt in mijn hoofd. Ik hou me vast aan de deur. Een immense golf van ongeloof en wanhoop vult mijn lijf. Mijn wereld en alles waarin ik geloof op vlak van liefde, ónze liefde, stort in.

In mijn hoofd spelen zich films af. Al mijn vragen worden beelden. Ik wil weten hoe het was. Hoe dat in zijn werk gaat. Hoe het voelt. Wat spookt er door je hoofd in de uren voor je afspraakje? Waarschijnlijk veel verlangen. Als je bij hem aanbelt, en de deur gaat open: wat dan? Een kus, een omhelzing, en dan in één ruk naar binnen? Wordt er eerst gepraat of komen ze meteen ter zake? Er is niet veel tijd. Meteen naar de slaapkamer? Of nemen ze de zetel?

Hoe vaak heb ik haar zich zien uitkleden? Hoe vaak heb ik gedacht: wat een prachtige vrouw? Dat lichaam, die borsten. Hoeveel keer heb ik dat bijna stiekem gadegeslagen vanonder mijn deken, wetend dat ze nog geen halve minuut later bij me zou kruipen? Haar warme lichaam tegen het mijne. Soms de gewone ‘slaapwelkus’. Soms komt van die ene kus het andere en vallen we na de seks samen in slaap, met een allesomvattend gevoel van tederheid en liefde.

Nu weet ik dat ik dat gevoel niet alleen heb. Er loopt daar een minnaar. Kijkt die met dezelfde ogen naar haar? Welke standjes doen ze? Is er geëxperimenteerd? Of verloopt het braafjes? Doet het deugd? Het zijn perverse vragen, maar ik wil het weten. Ik wil die film in mijn hoofd niet meer vullen met mijn eigen fantasieën. Mijn emoties zitten op een achtbaan: verdriet om wat er gebeurd is, vreugde om wat ik nog heb.

Ik zoek naar de reden voor haar vlinders. Is het iemand die op mij lijkt? Of een verbeterde versie van mezelf? Ze toont me zijn foto. Ik zie een beer van een vent. Sterk, gespierd. Ze zei altijd dat ze op mediterrane types valt: donkere ogen, getaande huid, krullen. Zoals ik. Deze man lijkt daar in de verste verte niet op. Maar hij is blijkbaar teder, zacht, begripvol. Hij luistert, praat, geeft advies. En sluit mijn vrouw in zijn armen, en zoveel meer. Hij heeft bovendien een universitair diploma. Hij is alles wat ik ben, maar dan beter. Zei ik al dat hij niet drinkt?

Ze zijn vijf keer met elkaar naar bed geweest. De eerste keer kan ik nog begrijpen: een opwelling. Blinde lust. Passie. De ratio is weg. De gedachten aan je gezin, aan je man, aan thuis verdwijnen. Je geeft je over aan die andere. Maar alle keren die daarop volgen? Die begrijp ik niet. Al heel mijn leven zweer ik dat wie mij bedriegt de laan uit vliegt. Nu het zover is, denk ik daar zelfs niet meer aan. Want na de harde klap van de ontdekking volgt de openbaring: voor het eerst in jaren zie ik zélf wat er mis zit tussen ons. Als een sluipend gif heeft het zich in onze relatie genesteld: apathie. Verwaarlozing van de liefde. De teloorgang van de verwondering. Als een beek die kabbelt en ons uit elkaar drijft. Zij gaat haar gang, jij de jouwe. En dan is er plots die vonk. Voor die andere.

De eerste dagen na de ontdekking gaat het alle kanten uit. Ze wil bij me weg. Ze is het beu. Ze kan niet meer. Ze blijft het herhalen, maar ik geef niet op. We hebben nog nooit zoveel seks gehad als nu. En nog nooit zo goed. Het is fantastisch. En tegelijk heb ik nog nooit zoveel verdriet gehad. ’s Nachts lig ik uren wakker terwijl ik naar haar kijk. Luister naar haar adem. Er spoken nog zoveel vragen door mijn hoofd. Huilend val ik elke avond in slaap. ’s Morgens vrijen we opnieuw passioneel. Alsof we beseffen hoe innig we met elkaar verbonden zijn. En dat we bedrog nodig hadden om dat onder ogen te zien.

We praten de dagen erna, urenlang. Ze is niet zeker. Ze twijfelt. En ik, ik weet het niet meer. Ik heb schrik. Schrik om haar te verliezen.

De raad van Wim Slabbinck: “Leg de schuld niet bij jezelf”

“Als overspel uitkomt, is het belangrijk dat de persoon die ontrouw was, meteen alles op tafel legt. Dat alles verteld wordt en niets achtergehouden wordt. Vertrouwen in een relatie is cruciaal en eigenlijk heb je maar één kans om dat te herstellen. Het gebeurt vaak dat iemand in eerste instantie halve waarheden vertelt: dat beschadigt het vertrouwen nog méér. De tijd en de ruimte nemen om alles uit te praten, is heel belangrijk.”

“Het is normaal dat jij, als bedrogen partij, ook alle details wil kennen. Jij wil dit overspel zo goed mogelijk begrijpen en om dat te kunnen, heb je zo veel mogelijk informatie nodig. Maar elke foto die je ziet, elk bericht dat je leest, is mogelijk een klein trauma an sich. Al die kennis kan jouw verwerkingsproces enorm vertragen. De stroom aan informatie via alle kanalen – van WhatsApp tot Instagram, van mail tot sms – is mogelijk eindeloos en zal jou helaas niet vooruithelpen, Kristof. Ga liever samen op zoek naar wat jullie kan helpen, om het vertrouwen te herstellen. Maar wees ook realistisch: ontrouw verwerken duurt één à twee jaar. Bovendien moeten beide partijen er helemaal achter staan. Voor je partner voelt het mogelijk als een opluchting dat de geheimdoenerij stopt. Jij valt uit de lucht. Voor jou begint het proces nu pas. Jullie zitten op totaal verschillende snelheden en dat vraagt veel wederzijds begrip. En geduld.”

“Het kan behoorlijk pijnlijk zijn, om seks te hebben met je partner na overspel. Maar heel vaak krijgt het seksleven net een ‘boost’, zoals ook jij beschrijft. Dat is niet vreemd. Want er is een motivatie bij gekomen om met elkaar te vrijen. Als de basisrelatie niet meer stabiel voelt, is seks de bevestiging van wat jullie wél nog delen. Dit geeft de kans om jullie relatie te verdiepen: veel koppels gaan na ontrouw vaker praten over hun seksleven.”

“Mannen zijn vaak grootgebracht met het idee dat seks iets heel belangrijks is. Daarom nemen ze ontrouw vaak persoonlijker op: het raakt hen in hun mannelijkheid. Sommigen zeggen dan snel ‘case closed’. Evengoed zijn er mannen die overspel kunnen plaatsen als ‘iets dat kan gebeuren’. Ontrouw heeft niet noodzakelijk iets te maken met de relatie an sich, of met de partner. Mensen gaan vaak vreemd omdat ze iets voor zichzelf willen doen. Om seks te hebben met iemand anders. Om het zelfvertrouwen op te krikken. Jij hoeft je niet schuldig te voelen: zelfs al was er sleur, dan nog ben jij niet verantwoordelijk voor de ontrouw van je vrouw.”

