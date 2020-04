Koppels stellen hun bruiloft massaal uit tot het najaar Liesbeth De Corte

16 april 2020

10u59 2 Seks & Relaties De lente is doorgaans het startschot voor het drukke trouwseizoen, de periode waarin heel wat tortelduifjes elkaar het ja-woord geven. Helaas heeft het coronavirus roet in het eten gestrooid. Wat nu gedaan? Volgens een rondvraag van huwelijksplatform House of Weddings stellen veel koppels hun trouwfeest uit naar het einde van de zomer en de herfst.

Heel wat bruidjes-to-be zitten momenteel met de handen in het haar. Iedereen die dezer dagen een bruiloft gepland had, ziet ‘de schoonste dag van hun leven’ in rook opgaan. Het huwelijksplatform House of Weddings legde daarom z’n oor te luisteren bij 351 van die pechvogels. “Van de koppels die hun huwelijk hadden gepland in de maanden van de lockdown, geeft slechts 2% aan hun feest te annuleren”, vertelt Iris Decreus, CEO van House of Weddings. “Op zich is dat goed nieuws voor de huwelijkssector. 76% zal hun trouwdag verplaatsen naar een nieuwe datum, en 22% van de koppels -voornamelijk bruidsparen die zouden huwen in mei en juni- houdt nog even ontwetend haar adem in.”

Van de koppels die hun huwelijk zullen verplaatsen heeft reeds 80% een nieuwe datum ingepland samen met hun weddingplanner, locatie en andere professionals. Maar liefst 70% van deze change the dates betreft data in 2020, met een duidelijke voorkeur voor de maanden augustus, september en oktober. Het hoogseizoen voor trouwerijen wordt met andere woorden verschoven. “De voordelen voor koppels die verplaatsen naar herfst of winter zijn trouwens legio. Er huist zóveel charme in herfst- en winterhuwelijken, en er zullen nog redelijk wat data beschikbaar zijn. Het koppel hoeft hun huwelijk dan ook niet té lang uit te stellen”, besluit Decreus.