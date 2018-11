Koppels die praten in ‘wij-vorm’ zijn gelukkiger Liesbeth De Corte

10 november 2018

16u48

Bron: PureWow 0 Seks & Relaties Er zijn zo van die mensen die lijken te versmelten tot één persoon wanneer ze een lief hebben. “Wij zijn dol op ‘Stranger Things’.” of “Wij letten op onze lijn”. Wij, wij, wij. Voor je met je ogen begint te rollen, is het goed om te weten dat deze kleffe gewoonte nog niet zo slecht is. Althans, dat beweren Amerikaanse wetenschappers.

Een studie van de Universiteit van Californië - Riverside heeft aangetoond dat koppels die geregeld de woorden ‘wij’ en ‘ons' in de mond nemen, gelukkiger zijn. Om tot die conclusie te komen, hebben de onderzoekers 30 verschillende studies geanalyseerd. Zo konden ze data van 5.000 mensen onder de loep nemen.

Concreet kwam naar voren dat stellen die zichzelf als één team beschouwen, zich ook gelukkiger voelen. Opvallend: horen dat je partner het woord ‘we’ gebruikt, heeft een groter effect dan het zelf uit te spreken.

De enige vraag die wij ons nog stellen: maakt jezelf identificeren als ‘wij’ koppels echt gelukkiger, of hebben gelukkige tortelduifjes gewoon vaker de neiging om zich te omschrijven als ‘wij’? “De kans is groot dat het een wisselwerking is”, meent hoofdauteur Megan Robbins. “Wanneer jij of je partner deze woorden in de mond neemt, kan het ertoe leiden dat jij je minder gaat opstellen als een individu. Afhankelijk durven zijn van elkaar komt je relatie ten goede. Anderzijds kan het evengoed zijn dat een gezonde afhankelijke houding ervoor zorgt dat je meer in de ‘wij-vorm’ gaat spreken.”