Koppels die gewacht hebben met seks tot na het huwelijk klappen uit de biecht

15 augustus 2018

Bron: Elite Daily 0 Seks & Relaties Koppels die wachten tot ze getrouwd zijn om tussen de lakens te duiken: anno 2018 is het eerder een uitzondering op de regel geworden. Of het nu om religieuze beweegredenen is of niet, het is en blijft een persoonlijke keuze. Eentje waar mensen meestal niet mee te koop lopen. Op Reddit verklappen enkele tortelduifjes nu toch hoe ze zich voelen bij die beslissing.

Je leert iemand kennen, gaat samen op een date (of twee, drie, vier) en na een tijdje wil je graag de volgende stap zetten. Maar wanneer is nu het juiste moment om samen in bed te duiken? Iedereen heeft het zich al eens afgevraagd en iedereen heeft er ook een mening over. Sommigen hebben geen date nodig, anderen wachten liever tot nadat ze in het huwelijksbootje gestapt zijn.

Doorgaans zijn dat twee beslissingen waar niet iedereen even open over praat. De maatschappij heeft maar al te vaak onmiddellijk een oordeel klaar. De ene is een slet, de andere is preuts. In plaats daarvan zouden we beter wat meer respect hebben voor elkaars keuzes. Om de mysterie en het taboe te doorbreken, delen mensen op Reddit hun verhaal: waarom ze gewacht hebben met seks en hoe ze zich daar nu bij voelen. Enkele voorbeelden.

1. "Ik heb gewacht, maar ik zou het niet meer opnieuw doen. Seks werd een apart deel van onze relatie, het werd nooit echt onderdeel van. Weet je, het moet ook een soort transformatie ondergaan: van zogezegd "heel slecht" naar iets "ontzettend goed". Mentaal is dat heel zwaar en dat heeft veel tijd gevraagd.

Moest ik het nu kunnen overdoen? Ik zou niet wachten. Niet omdat seks zo geweldig is, maar omdat ik het sneller zou willen bekijken als "iets normaal". Het is me altijd met de paplepel ingegoten: "Doe het niet voor je getrouwd bent. Dat is vuil en slecht. Pas later is het goed". Voor veel koppels komt die later dan nooit."

2. "Het was vreemd, maar wel goed. We hebben veel tips gekregen en adviezen gelezen. We vonden het ook alle twee belangrijk, dus op die manier konden we beter om met de gênante momentjes die erbij komen kijken. Ik vind het fantastisch dat ik samen met mijn man geleerd heb om goed te zijn in bed, in plaats van met een of andere kerel die je leert kennen op school of iemand die je toevallig ontmoet op een feestje."

3. "Ik en mijn partner waren christenen en daardoor nog maagd. 12 jaar later hadden we daar ontzettend veel spijt van. We hebben een open relatie geprobeerd, polyamorie en zelfs strippers. Maar zelfs dan nog werd het niet beter. Ondertussen zijn we gescheiden en woon ik samen met mijn vriendin, en ziet mijn leven er zowat 1.000 procent beter uit. Voor de nieuwsgierigen onder jullie: ik ben ondertussen atheïst en mijn ex gelooft dat stenen je kunnen genezen en andere onzin."

4. "Ik heb gewacht tot na het huwelijk, mijn man niet. Niet omwille van religieuze redenen hoor, ik had gewoon enkele dipjes meegemaakt en mijn partner wou wachten tot ik me klaar voelde. Toen het zover was, waren we al verloofd en wilden we het op de old fashion manier aanpakken. Op het moment suprême was ik ontzettend zenuwachtig en verlegen, maar voor de rest liep alles op rolletjes. Vind ik het soms jammer dat ik er niet vroeger aan was begonnen met mijn man? Ja, maar erg is het ook niet."

5. "Mijn vrouw en ik hebben gewacht. Ik vind dat af en toe jammer, zij niet... We zijn ondertussen twee jaar getrouwd, maar ik ben er zeker van dat haar libido onbestaande is. We hebben wel seks, maar ze doet het om me te plezieren. Het is net als een huishoudelijk taakje voor haar. De penetratie doet haar ook fysiek pijn, dus dat gebeurt amper. Ik hoop dat er nog beterschap op komst is, maar ik heb het er moeilijk mee. Ik vraag me vaak af hoe het zou zijn om een gezond seksleven te hebben."

6. "Mijn ex-vrouw en ik waren allebei maagd, helaas. Op seksueel vlak zaten we achteraf gezien duidelijk niet op dezelfde golflengte, wat heel veel druk zette op ons huwelijk. Als ik ooit nog eens trouw, ben ik van plan om op voorhand veel te oefenen om te zien of we op dat vlak wel compatibel zijn."

7. "Mijn vrouw en ik zijn jong getrouwd. Zij was 19 en ik 21. Na een paar jaren begon ik te wensen dat ik "wat meer had gekeken naar de andere visjes in de zee". Ik had zowat het gevoel dat ik vast zat aan één persoon, voor altijd. Dat heeft enkele jaren geduurd. Ondertussen was ons seksleven niet slecht, maar ook niet fantastisch, gewoon... gemiddeld.

Maar op een bepaald moment zijn we met elkaar beginnen praten, op een heel, héél eerlijke manier. Zelfs als de waarheid de andere kon kwetsen. Wat er ook gebeurde, we wilden goed met elkaar communiceren. En dat is de beste beslissing die we ooit gemaakt hebben. Ondertussen zijn we al 17 jaar getrouwd en is ons seksleven wél awesome. Soms hebben we eens een trio en we doen goed ons best om elkaars fantasieën en meest wilde dromen tot werkelijkheid te brengen."

