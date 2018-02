Koppels betalen deze psycholoog een fortuin om te voorspellen of hun relatie op de klippen zal lopen kv

23 februari 2018

20u55

Bron: Business Insider 0 Seks & Relaties Twee jaar geleden definieerde psycholoog John Gottman samen met een collega van de universiteit van Berkeley vier belangrijke signalen die het einde van een relatie kunnen inluiden. Nu heeft de man samen met zijn vrouw in Seattle het ‘Love Lab’ geopend, waar koppels een flinke smak geld op tafel leggen om te ontdekken of hen een echtscheiding boven het hoofd hangt.

In 1986 bouwde John Gottman al een onderzoekslaboratorium aan de Universiteit van Washington dat al snel het ‘love lab’ werd gedoopt. Daar observeerde hij samen met collega’s koppels die moeilijke onderwerpen bespraken, terwijl hun fysiologische waarden, zoals hartslag en bloeddruk, gemeten werden om op die manier de sterkte van de relatie te bepalen. Gottman en zijn team zouden de koppels jarenlang opvolgen om te kunnen vaststellen welk soort gedrag gelinkt kan worden aan succesvolle en mislukte relaties.

In 2016 publiceerden Gottman en collega-psycholoog Robert Levenson van de universiteit van Berkeley de resultaten van een onderzoek waarbij ze vier gedragingen definieerden die ze beschouwen als echte relatiekillers: weigeren om te communiceren, minachting, kritiek en defensief gedrag. Het team onderzocht hoe vaak zulke gedragingen voorkwamen tijdens een vijftien minuten durende conversatie tussen twee partners en ontdekten dat ze in 93 procent van de gevallen correct konden voorspellen of de 79 koppels, die gedurende veertien jaar opgevolgd werden, uit elkaar zouden gaan.

Love Lab

Het laboratorium van de universiteit sloot begin jaren 2000 de deuren, maar nu heeft Gottman deze maand zijn eigen ‘Love Lab’ geopend in zijn praktijk The Gottman Institute in Seattle, waar de stressbestendigheid van koppels wordt onderzocht met nog meer geavanceerde technologie.

Koppels moeten er een hele dag voor uittrekken en betalen 4.500 dollar (3.660 euro) voor de sessie. “Het is duur, dus mensen moeten het ernstig nemen,” zegt Carrie Cole, onderzoeksdirecteur van het labo. De deelnemers worden verbonden met toestellen die hun fysiologische waarden meten terwijl een psycholoog hen begeleid tijdens twee conversaties die gefilmd worden. Het zijn die fysiologische metingen die de sessies van het Love Lab onderscheiden van een bezoek aan een klassieke relatietherapeut.

De eerste conversatie gaat over recente gebeurtenissen, de andere focust zich op een onenigheid binnen het koppel.Na de gesprekken krijgt het stel de kans om de opnames te bekijken en er hun eigen mening over te geven. Vervolgens spreken ze met Cole, die de sterktes en mogelijke uitdagingen in hun relatie aanwijst.

Verslag van 36 pagina's

In het oude love lab kregen koppels te weinig sturing, zegt Cole. Er was geen gedetailleerde feedback over de manier waarop ze hun relatie konden verbeteren. Maar daar komt nu verandering in met een 36 pagina’s tellend verslag, dat onder andere tabellen en grafieken bevat die aantonen wat er goed en fout zit in de relatie. Zo is er een grafiek die koppels toont wat ze aan hun relatie moeten veranderen om die indien nodig weer in de goede richting te sturen.

Koppels die ontdekken dat de kans aanzienlijk is dat ze uit elkaar zullen gaan, moeten echter niet meteen de echtscheidingspapieren aanvragen, stelt het Gottman Institute op zijn website. “Het veranderen van negatieve gedragingen die een echtscheiding voorspellen naar meer positief gedrag, kan de koers van je relatie opmerkelijk veranderen en ze beter maken,” luidt het.