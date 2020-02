Klaasje van K3 woont samen met haar vriend: zo overleef jij deze mijlpaal ook zonder slaande deuren Liesbeth De Corte

05 februari 2020

07u47 1 Seks & Relaties Huisje, tuintje, boompje, beestje, kindje. Dat stappenplan naar een volwassen leven is de voorbije jaren grondig door elkaar geschud. En toch is samenwonen voor veel koppels vaak een eerste serieuze stap in hun relatie. Kijk maar naar Klaasje van K3. Zij heeft net haar flat in Antwerpen opgezegd om met haar lief te gaan samenhokken in Rotterdam. Spannend, maar het kan ook voor heel wat gekibbel zorgen. Psycholoog en seksuoloog Kaat Bollen legt uit hoe je dat vermijdt.

Of je nu kiest voor polyamorie of een traditionele één-op-éénromance: vroeg of laat moeten koppels het gesprek toch voeren. Wat doen we? Samenwonen of niet? Voor wie de stap zet, breekt een spannende periode aan. Met jammer genoeg ook een heleboel minder leuke puntjes: je moet ruimte in bed opgeven voor iemand anders, zit met dure rekeningen en ongetwijfeld krijg je ook onnozele ruzies met je lief.

“Wanneer je 7 dagen op 7 gaat samenleven met je partner, heeft dat gevolgen”, stelt ook psycholoog en seksuoloog Kaat Bollen. “Alle kleine kantjes die voordien verborgen bleven, komen plots naar boven. En daar kunnen grote ergernissen uit voortkomen”, legt ze uit. Daarnaast heeft het een impact op je seksleven. “In het prille begin doe je meer moeite voor elkaar. Je gaat geregeld op date en zet je beste beentje voor. En tussendoor kan je elkaar missen. Je kijkt uit naar het moment dat je elkaar terugziet, wat de passie alleen maar doet opleven. Als je voortdurend bij elkaar bent, zal je libido een tikje lager schommelen. Zo wordt het risico om in een sleur terecht te komen groter.” Kortom, samenwonen is wel degelijk een relatietest ‘Temptation Island’-waardig.

Haast en spoed is zelden goed

Hoe weet je nu of je klaar bent om te gaan samenhokken onder één dak? Drie woorden: volg je buikgevoel. “Je voelt gewoon aan of je er klaar voor bent”, meent Bollen. “Sowieso raad ik aan om eerst een tweetal jaar te huren. Zit het goed? Dan kan je eventueel samen een stekje kopen.”

Niet te hard van stapel lopen dus. Daarnaast kan je nog met enkele zaken rekening houden om te vermijden dat je relatie - en de passie - in het slop geraakt. “Af en toe gezellig met z’n twee in de zetel kruipen om tv te kijken, is best oké. Maar het is niet de bedoeling dat je een couch potato wordt. Ga bewust met elkaar om”, waarschuwt Bollen. Dat klinkt voor de hand liggend, maar let er maar eens op. Hoe vaak grijp jij naar je smartphone als je samen aan tafel zit? “Negeer dat toestel op de gezamenlijke, gezellige moment en heb voldoende aandacht voor elkaar.”

Nee, prince charming bestaat niet

Ook al is je relatie nog zo hecht: op den duur wordt er al eens geruzied. Want samenleven is samen beslissingen nemen. Over het huishouden, maar ook wat je ‘s avonds gaat eten, welke film je wil zien op Netflix en hoe je de slaapkamer wil inrichten. “Gaat het over futiele dingen? Dan moet je water bij de wijn doen. Het belangrijkste is dat je blijft communiceren en uitspreken wat je nodig hebt”, meent Bollen. “Tegelijk moet je de kleine irritaties gewoon aanvaarden. Niemand is perfect. Jij ook niet, dus verwacht dat niet van je partner.”

Een ander verhaal is het als er gediscussieerd wordt over ingrijpende dingen, zoals het in huis halen van een huisdier. Want ja, dat kan een dealbreaker zijn. Sommige mensen houden gewoon niet van een kat of hond in dezelfde omgeving waar gekookt of geleefd wordt. “Als iemand er nog niet klaar voor is - of dat nu gaat over huisdieren of een stapje verder, kinderen - mag je nooit iemand dwingen. Met andere woorden: volg altijd het tempo van de traagste.”