Kittenfishing en nog 4 nieuwe datingtrends waar je beter voor oplet Nele Annemans

17 januari 2019

09u54

Bron: Daily Mail 0 Seks & Relaties Als je anno 2019 single bent, bestaan er ontelbare manieren om iemand nieuw te ontmoeten. Het is dan ook niet altijd even makkelijk om in die moderne datingwereld te manoeuvreren. Bovendien duiken er tal van nieuwe datingtrends op, de ene al minder onschuldig dan de andere. Voor deze nieuwe datingtrends let je alvast beter op.

1. Pocketing

Pocketing slaat volgens Eugénie Legendre, vertegenwoordigster van de datingapp Happn, op het gedrag wanneer iemand je probeert te verbergen voor anderen. “Als je al een paar maanden samen bent met iemand, en je wordt nog altijd niet voorgesteld aan zijn of haar familie of vrienden, of jullie zien elkaar nooit in het openbaar, dan is er sprake van ‘pocketing’. Je partner steekt of verstopt je als het ware in zijn of haar zak alsof je niet bestaat.”

2. Cookie jarring

Cookie jarring is dan weer de Engelse benaming om iemand op reserve te houden terwijl je aan het daten bent met iemand anders. Je houdt die andere persoon dus als een soort back-upplan. Loopt het daten met die andere persoon op niets uit, zit er immers nog altijd een ander koekje in de pot. En hoewel het misschien een goed idee lijkt om je opties open te houden, is het volgens Legendre beter om de tijd te nemen om iemand beter te leren kennen en dat zonder de invloed van anderen.

3. Prowling

Bij prowling lijkt het alsof de persoon met wie je aan het daten bent geïnteresseerd en beschikbaar is voor een tijdje, maar daarna weer volledig uit het beeld verdwijnt. Toch verschijnen ze opnieuw in je leven, maar alleen als jij het opgeeft. Ze sluipen dus een beetje rond in je leven. Legendre legt uit dat zulke mensen alleen maar met je emoties spelen, en dat ze altijd meer gedoe en pijn veroorzaken dan dat ze iets goeds voor je doen.

4. Orbiting

Orbiting slaat dan weer op het gedrag waarbij het lijkt alsof iemand blijft cirkelen in een baan rond je, ondanks dat jullie dates eigenlijk op niets uitgedraaid zijn. Vaak uit zich dat op sociale media met likes of comments. Eigenlijk zijn ze dus uit je leven, maar ze blijven wel nog altijd aanwezig in je online sociale kring.

5. Kittenfishing

Van catfishing, waarbij iemand zich online voordoet als iemand anders, hoorde je vast al. Maar die datingterm heeft er nu een zoontje of dochtertje bij: kittenfishing. Het klinkt misschien schattig, maar dat is het allesbehalve en waarschijnlijk heb jij je er ooit ook al schuldig aan gemaakt. Bij kittenfishing ga je namelijk een andere foto van jezelf gebruiken, bijvoorbeeld waar je er jonger op uitziet, of liegen over je leeftijd, gewicht, lengte of carrière. Op zich is er niets mis met je van je beste kant te tonen, maar leugens komen toch altijd uit zodra jullie elkaar in levenden lijve ontmoeten.