Kijken mag, aanraken niet: relatie-experte Rika Ponnet deelt haar beste tips om te daten in tijden van ‘sociale lockdown’

Seks & Relaties Het leven als single is de laatste maanden eenzamer dan ­anders. De kans om de liefde van je leven letterlijk tegen het lijf te lopen is helaas bijna onbestaande, zeker nu onze bubbels opnieuw verkleind zijn. Gelukkig worden we ­creatiever met wat we wél hebben: een betrouwbare internetconnectie, tedere zelfzorg en hoop op betere tijden. “De waarheid is dat de essentie van ons bestaan bij ‘de andere’ ligt.” Een interview met seksuologe Rika Ponnet.

Voor singles was de coronacrisis een flinke ­opdoffer. Waarom is het extra hard voor hen? Seksuologe en ­relatiedeskundige Rika Ponnet: “Alle mensen hebben behoefte aan innige relaties: aan liefdesrelaties, of in het geval van singles zeker ook innige vriendschapsrelaties. Bij het opstellen van de coronaregels is men uitgegaan van het ‘kerngezin’ als norm: mama, papa, twee kinderen, een hond en een tuin. Maar singles hebben in realiteit ook een soort van ‘gezin’: vrienden met wie ze een even dichte band hebben als waren het gezinsleden. Singles raakten door de quarantaine hun naaste contactpersonen kwijt. Ze konden wel schermtijd met elkaar delen, maar dat was helemaal niet hetzelfde als mensen met wie je fysiek samen bent. Daar kwam nog bij dat ‘naar het werk gaan’ wegviel als zinvol sociaal ­contact.”

“Ik was liever met een andere single samen in lockdown ­gegaan”, zo klonk het vaak bij mensen die alleen zijn …

Rika Ponnet: “Begrijpelijk. Als je geen enkele vorm van menselijke nabijheid meemaakt, dan is dat zéér nefast en bijzonder stresserend. Uit onderzoek is gebleken dat er veel meer stresshormonen aangemaakt worden bij mensen die alleen zijn, omdat ze helemaal op zichzelf moeten terugvallen. Op momenten van angst en onzekerheid heb je niemand om die gevoelens mee te delen. Maar het gaat verder. Je hebt de nabijheid nodig van iemand die voor jou betekenisvol is voor het reguleren van je stress. Wanneer je na een dag vol prikkels en drukte thuiskomt in je ‘bubbel’, bij die persoon, dan zal het stressniveau dadelijk dalen, zo heeft onderzoek aangetoond. Zelfs al ‘zie’ je die betekenisvolle andere niet meteen, de gedachte aan aanwezigheid is al voldoende. Nog sterker wordt dat effect als er aanrakingen bij komen. Dat contact is dus de meest ideale vorm van stressregulatie. Singles proberen het te compenseren door andere strategieën toe te passen, zoals comfortfood eten of extreem veel sporten, soms met nefaste gevolgen.”

Normaal spreek je niet meteen thuis af, maar tijdens een videogesprek zie je meteen hoe de ander woont

Vandaar de hoge nood om toch een lief te vinden. Singles zijn blijkbaar op de een of andere manier blijven daten tijdens de lockdown?

Rika Ponnet: “Tegen alle verwachtingen in wel. We hebben gemerkt dat de grootste groep singles toch verder wilde daten, of op z’n minst contacten wilde leggen, ook al gaf dat niet meteen concrete resultaten. Mailtjes of berichtjes sturen naar een mogelijke andere gaf voor hen al een waardevolle invulling van een basisbehoefte. Sommigen gingen dadelijk aan het skypen en zoomen om kennis te maken met elkaar. Dat bood een aantal mogelijkheden in een veilige context die je niet hebt als je in real life afspreekt. Je gaat namelijk nooit voor een eerste date bij je thuis afspreken, terwijl je met een videogesprek wel kan zien hoe iemand woont. Weinig dingen vertellen zoveel over wie iemand is als de inrichting van een huis, welke objecten ze je tonen die waardevol zijn voor hen, of dingen die te maken hebben met hun passies of hobby’s. Het geeft een andere inkijk in een leven, en dat kan absoluut een toegevoegde waarde hebben.”

Is het een aanrader om ook in normale tijden eerst ­uitgebreid te videodaten?

Rika Ponnet: “Nee, want het gevaar is dat mensen daarin blijven hangen, dat ze geen ‘volgende’ stap nemen. Het blijft een vaststaand feit dat je iemand pas echt leert kennen als je fysiek bij elkaar bent. Via een scherm mis je te veel. Je krijgt een indruk, een impressie van de persoon zelf, maar meer niet. Via een videogesprek kan je wel dingen toetsen over een persoon. Maar tijdens een ‘echte’ date deel je als het ware meer jezelf, je herkent en erkent een stuk van de andere en je komt tot een connectie. En daar gaat het tenslotte toch over.”

Singles waren nochtans verbazend creatief in hun ­online dates. Ze gingen ‘samen’ een virtuele tocht doen in een museum, of dineerden met eenzelfde gerecht dat ze aan huis hadden laten leveren …

Rika Ponnet: “Gezamenlijke activiteiten online, zoals wandelen in een virtueel museum, geven al meteen aanleiding om te praten over zaken die je bezighouden. Dat is voor veel singles vaak een makkelijkere context om tot een fijn en ontspannen gesprek te komen dan dat je gewoon recht tegenover elkaar zit. In dat laatste geval krijg je soms het gevoel in een sollicitatiegesprek beland te zijn. Samen online een activiteit doen is een beetje zoals een wandeling met elkaar maken, en onderweg dingen zien waar je opmerkingen over geeft of vragen over stelt. Zoiets wordt vaak als spontaner en natuurlijker ervaren.”

Bij singles die een ‘vibecheck’ doen met een videochat, is er nu ook een merkwaardige tendens om zonder ­make-up en in makkelijke kleren te daten, weg van de ‘ideale’ selfiecultuur. Wat vind je daarvan?

Rika Ponnet: “Die nieuwe attitude drukt duidelijk een verlangen naar meer authentieke en blijvende contacten uit. Zo vermijd je ook de pijnlijke realiteit dat je teleurgesteld wordt als je de andere in het echt ziet, omdat er ineens geen fotofilters of ideale hoeken meer aan te pas komen. Als er een tweede gesprek komt, of je spreekt na een tijd toch in levenden lijve af, dan ben je er zekerder van dat de interesse ook oprecht en welgemeend is.”

Videocalls kunnen jammer genoeg geen antwoord ­bieden op onze behoefte aan aanraking of seks. Hoe los je dat dan op, als smachtende single?

Rika Ponnet: “Tja, daar zijn uiteraard geen oplossingen voor wanneer je afstand moet houden. Wat wel helpt om het meer draagbaar te maken, is goede zelfzorg. Huidhonger wordt groter door stress. Stress vergroot je behoefte om aangeraakt te worden of om iemand in je nabijheid te hebben, omdat dat letterlijk rust brengt. Als je die primaire stressregulatie moet missen, dan zal je toch moeten overgaan naar een secundaire vorm daarvan: zelfzorg. Dat betekent jezelf fysiek verwennen op alle mogelijke manieren – van een zalig bad nemen, je omringen met goede geuren of iets heel zachts aantrekken, over je eigen plek extra gezellig maken tot iets lekkers eten of drinken. Zelfzorg is ook een wandeling maken, als een soort van ­repetitieve, meditatieve beweging, of een boom omarmen en daar helemaal in opgaan. Het is onwaarschijnlijk en wonderlijk wat dat met je kan doen. Uiteraard is ook masturbatie een vorm van zelfzorg. Jezelf aanraken of knuffelen is natuurlijk geen vervanging van seks met een andere, maar het is belangrijk.”

Sinds de quarantaine hebben singles meer geduld, ze nemen tijd om iemand te leren kennen

Wat kunnen de positieve gevolgen van de sociale lockdown zijn op termijn voor zoekende singles?

Rika Ponnet: ‘Een positief gevolg van het corona-isolement is dat singles meer geduld gekregen hebben. Ze hebben meer tijd en ze nemen ook meer tijd om iemand te leren kennen. Ze schieten zaken minder snel af. Er is meer waardering voor wat er wél is in een contact, in plaats van teleurstelling voor wat er niet is … Die vertraging is dus eigenlijk zeer positief. Het tempo waarmee er soms contacten ‘geconsumeerd’ werden, bleek uit onderzoek de laatste jaren schrikbarend hoog. Frequent daten gaf erg weinig resultaat en maakte mensen werkelijk datingmoe. Je kan namelijk opgebrand raken door een teveel aan contacten. Zo wordt het onmogelijk om nog met iemand tot een echte connectie te komen. Wie er meer tijd voor neemt en ervoor openstaat, kan nu tot waardevollere, meer realistische en vooral kwalitatievere contacten komen, denk ik.”

Hoe zit het met mensen die bewust alleenstaand door het leven willen zeilen?

Rika Ponnet: “Ik geloof dat deze bijzondere toestand voor hen een wake-upcall zal zijn. Veel singles die zichzelf benoemden als ‘happy single’ komen er nu voor uit dat ze een sterke behoefte voelen om toch naar een partner op zoek te gaan. Ze zijn hun prioriteiten in het leven aan het herschikken. De coronacrisis is misschien een interessante lens geweest om uitvergroot te zien wie we zijn als mens, wat maakt dat we ons goed voelen. Niet consumeren, feesten of reizen. We zijn als mens in de eerste plaats sociale wezens en we zijn wederzijds afhankelijk. Dat waren we vóór corona toch wel deels vergeten. Zeker omdat onze maatschappij zo georganiseerd is dat we de indruk krijgen dat we het best wel alleen kunnen rooien. De waarheid is dat de essentie van ons bestaan bij ‘de andere’ ligt. Ongetwijfeld.”

Rika Ponnets ­overlevingstips voor singles:

• Probeer elke dag goed te eten en te drinken en neem er de tijd voor.

• Neem elke dag een lekker bad of een douche en gebruik aangename verzorgingsproducten.

• Maak je eigen plek extra gezellig met frisse ­lakens, een zacht dekentje, met alles wat je op een fysiek niveau een gevoel van welbehagen geeft.

• Reguleer je ‘leefstress’ via contact met anderen en onderhoud die contacten zo veel mogelijk.

• Spreek af waar het kan en mag, deel schermtijd met vrienden en familie én maak praatjes met buren en bij de bakker.

• Ontdek hoe wandelen je in een meditatieve, ontspannende toestand kan brengen: wandel vanuit je bewustzijn, focus op je ademhaling, focus op de beweging.

• Ga in gedachten naar datgene wat je stress geeft of je belast: wat doet het in je lichaam? Zoek een denkbeeldige plaats waar je het kwijt kan en ­deponeer het daar.

• Geef je zoals een spelend kind volledig over aan een activiteit, ga op in het moment: van kleuren tot puzzelen tot handwerk. Niet het resultaat, maar de activiteit is daarbij van belang.

• Doe wat je ontspant: luidkeels zingen, lachen of huilen bij een film, koken, brood bakken, met je handen in de aarde wroeten, een boom omarmen, vogels observeren, opruimen, je nagels lakken ...

• Blijf hoopvol. Fantaseer over alles wat je zal doen zodra het mag en kan.

