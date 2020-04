Kersverse mama Cameron Diaz houdt er een ander slaapschema op na dan haar man, maar is dat wel zo goed voor je relatie?

“Benji gaat liever laat naar bed en ik hou ervan om vroeg onder de wol te kruipen en dat werkt zó goed voor ons als ouders. Zo kan hij ‘s nachts haar voeding geven en de volgende dag ben ik weer vroeg uit te veren om voor haar te zorgen en kan Benji uitslapen”, vertelt de actrice in een lifesessie op Instagram met make-upartiste Gucci Westman.

Romantisch idee

Maar zijn die aparte slaapschema’s wel zo goed voor je relatie? Dat hangt volgens seksuoloog en relatie-expert Filip Geelen van verschillende factoren af. “Het romantische idee van ‘we moeten per se samen slapen’ werkt alleen als je je daar allebei kan in vinden.” Er zijn volgens Geelen immers een heleboel factoren die ervoor zorgen dat dat samen slapen niet altijd de beste keuze is. “Bij een luide snurker, bijvoorbeeld. Of als een van beiden zwaar ziek is en moet herstellen. Het kan ook zijn dat jullie verschillende werkschema’s het bijna onmogelijk maken om die o zo belangrijke uren slaap samen door te brengen. Of je wil, zoals in dit geval, goed kunnen zorgen voor jullie baby.”

Belangrijk is dan dat je elkaar als koppel niet uit het oog verliest volgens de relatie-expert. “Uiteraard wil zo goed mogelijk zorgen voor je kind, maar je mag zeker de zorg en aandacht voor je partner niet vergeten. Een kind krijgen is heftig en zet je hele wereld op z’n kop. Jullie moeten je dus samen als koppel heruitvinden en daar de nodige tijd en energie in stoppen. Want als je zelf als koppel rust vindt en elkaar kan geven wat je nodig hebt, dan pas ga je dat ook kunnen geven aan je kinderen. Dat vraagt geen uren, je kan ook al genieten van die paar minuutjes per dag die jullie eens voor jullie tweetjes hebben.”

Als je wil voldoen aan het ideaalbeeld zal je dat alleen maar slaap kosten Seksuoloog, relatie- en psychotherapeut Filip Geelen

Je kan volgens de relatietherapeut immers beter de uren die je apart slaapt, ook effectief al slapend doorbrengen. “Zo zal je je fitter en uitgeruster voelen. Wil je voldoen aan het ideaalbeeld van ‘een koppel moet elke nacht per se in hetzelfde bed en op hetzelfde moment doorbrengen’? Dan zal je dat alleen maar slaap kosten. Het is door externe factoren dat het voelt alsof je iets fout doet, omdat het zogezegd niet hoort om als koppel apart te slapen. Daar is echter niets mis mee, zolang je het ritueel behoudt, er duidelijke afspraken zijn gemaakt en je bewust bent van wat de reden is om apart te slapen. Als het voor de goede zaak is, zoals de verzorging van je baby of kind, of om gezondheidsredenen, dan heb je jezelf niets te verwijten. Het kan zelfs een teken zijn van een sterk teamgevoel omdat je op die manier elkaar de onontbeerlijke rust gunt die jullie nodig hebben.”

Stomende vrijpartij

En last but not least: wat met vrijpartijen en een boreling? Geelen: “Stel dat je bezig bent met een stomende vrijpartij en je hoort je kindje huilen. Dat haalt jullie sowieso even uit het moment en is een echte moodkiller. Je instincten zullen alle alarmbellen doen afgaan waardoor het logisch is dat je even wil checken hoe het met je baby gaat. Dat mag je uiteraard gerust even doen. Al is het belangrijk om je daarna opnieuw te focussen op je partner. Dat kan echter wel wat wat moeite kosten. Maar je hoeft ook niet meteen de draad terug op te pikken waar jullie geëindigd waren. Opnieuw dicht tegen elkaar aankruipen en dan laten gebeuren wat er gebeurt, kan al genoeg zijn. Dat druist misschien in tegen je natuur, maar het is uitermate belangrijk dat jullie aandacht blijven hebben voor elkaar, zo kan een knuffel al volstaan. Toon in elk geval dat je je partner niet uit het oog verloren hebt. Zo investeer je in jezelf, in de ander, en in jullie als koppel. En zo behoud je alsnog de verbondenheid.”

