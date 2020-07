Katy Perry kroop na haar relatiebreuk door een diep dal en dat is volgens een expert normaal (+ enkele tips om je gebroken hart te genezen)

Of er nu een ander in het spel is, of jullie uit elkaar gegroeid zijn: als je een punt achter je relatie zet, lijkt je hart in duizend stukken te breken. De diagnose: liefdesverdriet. En dat valt niet te onderschatten. Zangeres Katy Perry (35) maakte het mee in 2017 en ging daarna door een moeilijke periode. “Ik zat in zak en as, en overwoog zelfs om uit het leven te stappen", zegt ze nu. Klinisch seksuoloog en psycholoog Hubert Van Puyenbroeck (VUB) is het ermee eens dat we een gebroken hart vaak onderschatten. Hij legt uit waarom we zo lijden onder hartzeer en wat je eraan kan doen.

Seks & Relaties Of er nu een ander in het spel is, of jullie uit elkaar gegroeid zijn: als je een punt achter je relatie zet, lijkt je hart in duizend stukken te breken. De diagnose: liefdesverdriet. En dat valt niet te onderschatten. Zangeres Katy Perry (35) maakte het mee in 2017 en ging daarna door een moeilijke periode. “Ik zat in zak en as, en overwoog zelfs om uit het leven te stappen", zegt ze nu. Klinisch seksuoloog en psycholoog Hubert Van Puyenbroeck (VUB) is het ermee eens dat we een gebroken hart vaak onderschatten. Hij legt uit waarom we zo lijden onder hartzeer en wat je eraan kan doen.

Tegenwoordig is Katy Perry (35) verloofd met Orlando Bloom (43), maar hun relatie ging niet altijd over rozen. Drie jaar geleden besloot het koppel om een pauze in te lassen, en zat de Amerikaanse zangeres een tijdlang in de put. Nu praat ze daar voor het eerst openhartig over. “Ik zat echt in zak en as. Ik had me voor de volle 100 procent gesmeten in mijn relatie. Toch liep het allemaal fout, en ik had lange tijd niet het gevoel dat het beter zou worden. Ik overwoog zelfs om uit het leven te stappen...”

Gelukkig kwam Katy weer op haar pootjes terecht. Ze verzoende zich met Orlando, en de twee verwachten nu een dochtertje. Maar haar eerlijke getuigenis toont wel aan dat we liefdesverdriet niet mogen onderschatten. Iets wat in realiteit nog vaak gebeurt. “Wat is de typische reactie als een koppel uit elkaar gaat?”, vraagt psycholoog Hubert Van Puyenbroeck meteen als we hem opbellen. “‘Ach, trek het je niet aan. Er zijn nog genoeg vissen in de zee.’ Of: ‘Ik begrijp dat je kwaad bent, maar dat is je ex niet waard.’ Mensen flappen het eruit zonder er goed bij na te denken, en ze bedoelen het goed. Maar zo’n uitspraak komt over als een miskenning. Alsof je de gevoelens van de relatiebreuk minimaliseert.”

Ook het hartzeer van jongeren wordt vaak onderschat. Dat kan een immense impact hebben op hun leven Klinisch seksuoloog en psycholoog Hubert Van Puyenbroeck (VUB)

Meer zelfs: liefdesverdriet wordt vaak weggezet als geklaag. Zelfs vrienden beginnen elkaar na een tijdje te berispen als iemand volgens hen te lang afziet van een breuk. “Op rouwen staat geen tijd”, benadrukt Van Puyenbroeck. “De ene pikt snel weer de draad op. De ander heeft het daar veel moeilijker mee. Het is niet aan jou om daarover te oordelen."

Bij tieners wordt er vaak smalend gereageerd als het om ‘luduvudu’ gaat. “Volwassen erkennen het hartzeer van jongeren niet altijd. 'Je bent nog jong’, zeggen ze, 'je geraakt daar wel over’. Bij kinderen kan het eveneens een grote impact hebben. Hun punten op school kelderen en ze zitten vaak emotioneel in de knoop. Suïcidaliteit na een relatiebreuk is een reëel risico”

Fysieke pijn

Kortom, geen liefde zonder pijn. Letterlijk. De wetenschap leert ons dat ons lichaam echt afziet na een liefdesbreuk. Van Puyenbroeck: “De hormonale impact van een relatiecrisis is bijzonder groot. Je lijf creëert een waanzinnige stressreactie: de stofjes adrenaline en cortisol krijgen een boost. In het begin maakt je dat alerter en strijdlustig. Maar als je voor een langere tijd onder stress gebukt gaat, lijkt de situatie eindeloos en geraak je uitgeput. Dat zet veelal de deur open naar een depressie.”

“Bovendien verlies je niet alleen je partner, maar ook het fysieke aspect. Geen knuffels meer, geen seks. Dat haalt je oxytocinehuishouding onderuit. Dat is het knuffelhormoon dat ervoor zorgt dat je je gelukkig voelt”, zo gaat de seksuoloog verder. “Deze chemische cocktail geeft een pijnlijke opdoffer. Je kan daar letterlijk ziek van worden, en last hebben van hyperventilatie en hartkloppingen.”

Praat over je gevoelens. Niet met je honderden volgers op Facebook, maar met iemand die je vertrouwt Klinisch seksuoloog en psycholoog Hubert Van Puyenbroeck (VUB)

Hartzeer is dus niet zomaar een romantische notie, de pijn is reëel. Emotioneel en lichamelijk. Dan is er de vraag van 1 miljoen: hoe kom je die pijn te boven? Voor knallende hoofdpijn of misselijkheid bestaat een pilletje, maar een relatiebreuk krijg je niet opgelost met medicatie. “Je emoties onderdrukken is niet oké. Dan graaf je je eigen put dieper en dieper”, meent Van Puyenbroeck. “Maar het andere uiterste – jezelf verliezen in boosheid of verdriet – is ook niet goed. Dan word je rancuneus.”

Probeer dus de gulden middenweg te bewandelen. “Laat je emoties toe. Erken dat je afziet en verdrietig bent door het afscheid. Ook als je zélf gekozen hebt om uit de relatie te stappen.”

“Vervolgens raad ik aan om te babbelen over je gevoelens. Niet met honderden mensen natuurlijk, of met al je volgers op Facebook. Kies een professional uit of iemand die je vertrouwt. Iemand waar je op kan rekenen en die je au serieux neemt, en niet achter je rug gaat roddelen of met je gaat lachen.”

Niet iedereen vindt het evident om z’n emoties uit te drukken in woorden, erkent de psycholoog. Dan dient de oplossing zich aan in de vorm van lichaamsgericht werk. “Denk aan een deugddoende wandeling of massage. Of professionals die met drukpunten werken, of hun patiënten aan het bewegen zetten. Al die zaken helpen het verwerkingsproces vooruit.”

En de vrienden dan?

Toegegeven, dat is allemaal makkelijker gezegd dan gedaan. Niet alleen je hart breekt in tweeën, ook je toekomstbeeld ligt aan diggelen. “Alles wat je samen hebt opgebouwd – van je gezin en vriendengroep tot je huis – valt weg. Je dacht dat je relatie eeuwig zou duren en wie weet had je nog plannen gemaakt om over enkele maanden een reis te maken met je partner en enkele vrienden. Die zoete illusies die je koesterde, smaken plots heel bitter.”

“Soms raak je verwikkeld in een vechtscheiding, met de vriendenkring als inzet. ‘Wie wordt het: de ex of ik?!’ Het kan ook zijn dat je vriendschappelijk uit elkaar gaat. Maar dan nog. Je kan je vroom voornemen om je vrienden niet voor die keuze te zetten, toch bots je steeds op je gevoelens. Want door veel af te spreken met je kameraden, komen er ook veel herinneringen aan je ex naar boven. Pats boem, botsing. Veel mensen cijferen zich dan weg, met sociaal isolement als gevolg.”

Met andere woorden: na een breuk neem je niet alleen afscheid van je partner, maar ook van het beeld dat je van jezelf had. Vroeger was je een partner, nu plots een ex. Vroeger was je een vriend(in), maar wat betekent die vriendschap nog na de relatiecrisis? Van Puyenbroeck: “Mensen staan voor de uitdaging om zichzelf opnieuw heruit te vinden. Wie willen ze zijn? Welke vrienden willen ze behouden? Heel je leven en je identiteit staan op z’n kop. Het is belangrijk om je te laten omringen door vrienden die je kunnen helpen in de zoektocht naar jezelf.”

Je bent verlost van alles wat fout liep. Botste jullie muzieksmaak? Nu kan je eindelijk je favoriete radiozender loeihard zetten Klinisch seksuoloog en psycholoog Hubert Van Puyenbroeck (VUB)

Er is ook altijd licht aan het einde van de tunnel, stelt de seksuoloog. “Op den duur komen er mogelijkheden vrij. Je bent namelijk ‘verlost’ van alles wat fout liep. Had je bijvoorbeeld een eeuwige discussie over de verf van je muren? Nu kan je de kleur lekker zelf kiezen. Of botste jullie muzieksmaak? Nu kan je eindelijk je favoriete radiozender loeihard zetten, zonder dat je doodgebliksemd wordt door je (ex-)lief. Probeer ook te focussen op die lichtpunten. Fijne zaken die je kan doen voor jezelf. Een verre reis maken, na het werk een avondwandeling maken, of jezelf trakteren op een massage. Die leuke perspectieven slepen je erdoor.”

Betrouwbaarheid

Sowieso blijft het een moeilijk proces, maar je vrienden kunnen je een handje helpen. Van Puyenbroeck: “Het klinkt cliché, maar als vriend kan je zeggen dat je er bent. Dat je deur altijd openstaat en dat je klaarstaat voor een telefoontje, mocht de ander daar nood aan hebben. Maar je kan ook zelf het initiatief nemen: haal de mensen uit hun kot. Stel voor om samen een koffie te gaan drinken, of spring elke woensdagavond tien minuten binnen. Het is niet nodig om uren te babbelen, dan wordt de situatie meteen zo zwaar beladen. Een korte babbel, zelfs over luchtige onderwerpen, kan het verschil maken.”

“Nog een tip: stuur een kaartje of een bon om samen naar de sauna te gaan. Niet alleen maar sms’jes of WhatsApp-berichten. Een kaartje of bon komt toe in de brievenbus, en is fysiek en tastbaar. Dat maakt het des te waardevoller. Het zijn die kleine dingen die het verschil maken”, meent de psycholoog. “Iemand die z’n relatie op de klippen zag lopen, is hypergevoelig voor betrouwbaarheid. Wie kan hij of zij vertrouwen, en wie is de huichelaar? Wie zegt dat hij klaarstaat voor jou, maar houdt zich niet aan z’n woord als puntje bij paaltje komt? Vaak zijn het mensen waar je het niet van had verwacht, die zorgzaam opduiken als goeie vriend.”

Je kan dus wel zeggen dat liefdesverdriet uit je systeem krijgen niet in een handomdraai lukt. Hoelang het gemiddeld duurt, kan Van Puyenbroeck niet zeggen. “De ene is één week na de echtscheiding klaar om verder te gaan met z’n leven. Anderen hebben er vijf jaar voor nodig. Zo veel factoren spelen een rol, dus neem je tijd om je erdoor te worstelen."

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.

Lees ook:

“Niet alle vrouwen vinden het fantastisch om zwanger te zijn”: wat als je zoals Katy Perry met een prenatale depressie kampt? (+)

Katy Perry overwoog om uit het leven te stappen na haar breuk met Orlando Bloom

Gebroken hart? Dan kan je voortaan terecht in het eerste heartbreak hotel