Katrien (48) kan haar nieuwe vriend niet meer vertrouwen: “Hij heeft nog seks gehad met zijn ex”

“Twee jaar geleden leerden Dirk en ik elkaar kennen. Op dat moment woonden zijn ex en hun zoon van negen nog bij hem. Zijn ex mocht er blijven tot ze iets gevonden had om te huren. Uiteindelijk zou ze pas een jaar later vertrekken. Vanaf dan mocht ik bij hem over de vloer komen”, vertelt Katrien zacht en begripvol.

Kort daarna kijkt Katrien in de gsm van Dirk. “Uit een soort argwaan”, zucht ze. “Ik las een WhatsAppbericht waaruit bleek dat hij nog seks had met zijn ex – terwijl wij al een relatie hadden. Ik vond bovendien ook chats met andere vrouwen, die bijvoorbeeld foto’s van hun decolleté stuurden. Diezelfde dag maakte ik een einde aan onze relatie. Pas een paar maanden later volgde een goed gesprek. Hij vertelde dat hij ‘de gelukkigste man ter wereld was in die maanden met mij’. Hij zei dat hij tot inkeer gekomen was. En dat hij besefte dat hij totaal verkeerd bezig was. Dat zijn gedrag not done was. We beslisten om het nog eens te proberen.”

Voor mij gaat het hier niet alleen over ‘een paar keer seks met zijn ex’. Het gaat over zoveel meer. Het voelt alsof hij een soort dubbelleven leidt

“We zijn nu een jaar verder, maar ik heb het nog altijd moeilijk om hem te vertrouwen. Ik heb de chatgeschiedenis tussen hem en zijn ex bewaard in mijn eigen gsm, en bij de minste ruzie haal ik die boven om mijn gelijk te halen. Hij zegt dat ik de vrouw ben met wie hij de rest van zijn leven wil delen, maar ik durf hem niet te geloven. Voor mij gaat het hier niet alleen over ‘een paar keer seks met zijn ex’. Het gaat over zoveel meer. Het voelt alsof hij een soort dubbelleven leidt. Zijn ex heeft mij al verschillende keren vernederd, door te doen alsof ze nog thuis is in zijn huis. Ze heeft een hele tijd nog een sleutel gehad, terwijl ik er al woonde, en kwam spullen ophalen wanneer ze wilde. Omgekeerd ging hij nog bij haar thuis langs alsof ze nog samen waren. Hij ging er soms eten, of hielp haar schoonmaken. Hij nam zelfs verlof om bij haar te zijn, en ging ’s avonds bij haar op bezoek. Dat alles achter mijn rug om.”

“Ik word vandaag naar mijn gevoel overal buiten gehouden als het om hun kind gaat. Ik heb hen duidelijk gezegd dat ze altijd ouders blijven, maar dat het ook mijn leven is, en dat hun zoon daar nu deel van uitmaakt. Zijn ex doet al die tijd alsof er niks gebeurd is. Ze komt nog altijd bijna dagelijks langs – weliswaar als ik er niet ben. Ze vindt het de normaalste zaak van de wereld om samen met Dirk in één auto naar school te rijden, voor hun zoon. Pas op, dat zou nog ‘normaal’ kunnen zijn – waarom niet? Maar gezien hun verleden is het dat in mijn ogen niet meer. Ze zitten zo verweven in elkaars leven, liken alles van elkaar op Facebook, en ik kan daar steeds minder goed tegen. Vroeger zag ik tussen zwart en wit nog duizend tinten grijs. Maar na wat ik meegemaakt heb, zie ik de dingen alleen nog zwart-wit. Die tinten grijs heeft Dirk weggehaald. (stiller) Ik wil zo graag weer vertrouwen hebben. Maar telkens als er een stukje opgebouwd wordt, gebeurt er iets waardoor het weer verdwijnt. Als ik bijvoorbeeld vraag om nog eens in zijn gsm te kijken, weigert hij. Niet omdat hij iets te verbergen heeft, maar ‘uit principe’, zegt hij. Dat helpt niet.”

“Als ik het zo vertel, lijkt het wel of niks goed is aan hem, of aan ons, maar dat is helemaal niet zo. Hij heeft me onlangs ten huwelijk gevraagd en ik heb ja gezegd. Ik wil heel graag zijn vrouw zijn. Ik besef echt wel dat je iemand niet kan, mag of hoeft te veranderen. Maar een relatie zonder vertrouwen bestaat niet, toch? We zijn al eens naar een relatietherapeut geweest, maar volgens hem zit het allemaal in mijn hoofd en is dat weggesmeten geld. Maar ik weet echt niet of we dit alleen kunnen.”

De raad van Wim Slabbinck: ‘Zijn smartphone controleren helpt niet’

“Ik begrijp dat het verleden voor jou pijnlijk geweest is. Dat heeft ertoe geleid dat je vertrouwen erg beschadigd is. Wantrouwen wegwerken vraagt tijd en geduld. Wat kan Dirk doen om opnieuw vertrouwen van jou te krijgen? Geef duidelijk aan waar jij het moeilijk mee hebt. Is het voor Dirk een must om alles van zijn ex te liken op Facebook? Waarschijnlijk niet. Zou het voor jou een groot verschil maken mocht zijn ex niet meer te pas en te onpas binnenspringen? Maak daar dan duidelijke afspraken over. Na wat er tussen hen gebeurd is, heb je het recht om dat te vragen. Omgekeerd: hoe kan jij ervoor zorgen dat hij zich niet constant gecontroleerd voelt?”

“Zijn whatsapps blijven controleren is namelijk geen goed idee. Dat zal je op korte termijn mogelijk geruststellen: hij doet niks mis, oef. Maar het komt voort uit onzekerheid en angst. Daardoor creëer je voor jezelf een soort afhankelijkheid: je zoekt bevestiging in een gsm. Maar je moet beseffen dat zijn berichten jou in principe geen énkele zekerheid bieden over trouw of ontrouw. Je partner kan die namelijk ook wissen. Of via andere wegen contact hebben met zijn ex of andere vrouwen.”

“Het vergt tijd om opnieuw te geloven in de liefde, Katrien. Daar moet je ook weer een beetje naïef voor durven te zijn. Je moet kunnen geloven dat Dirk het goede voor je doet. Dat je hem kan vertrouwen. Dat lukt niet als je hem blijft controleren. Onderzoek heeft uitgewezen dat neuzen in elkaars gsm geen enkel koppel helpt. Als jij één bericht ziet met een x achteraan, ga je alweer denken: betekent dit meer, of niet? Dat kost jou zoveel energie. En die kan je beter in je relatie steken. Ook het bewaren van de chatgeschiedenis tussen hem en zijn ex zorgt ervoor dat je telkens terug in het pijnlijke verleden gesleurd wordt. Streef naar een moment waarop jullie dit samen kunnen loslaten. Neem samen symbolisch afscheid van het verleden, door die chatgeschiedenis samen te wissen. Een ritueel om het verleden voorgoed achter jullie te laten. Want daarna wacht jullie – wat dan weer heel mooi is – een volgend ritueel: jullie willen de verbintenis aangaan en trouwen.”

