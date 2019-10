Katleen worstelt met haar vroege menopauze: “Ik voel totaal geen lust meer”

Seks & Relaties

Katleen is net veertig, in de fleur van haar leven, als de menopauze zich al aankondigt. Een zware dobber die haar seksleven volledig ‘on hold’ zet. “Mijn man en ik hebben dit laatste jaar amper twee keer gevreeën. Ik wéét dat zoiets niet houdbaar is.” Ik zit die dag in het koffiehuisje tegenover een bloedmooie vrouw die zichzelf mist.