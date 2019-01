Katarina H. is moeder van drie, gelukkig getrouwd en sm-slavin: “Het geeft zelfvertrouwen, zien hoeveel macht je hebt over mannen” Redactie

12 januari 2019

07u36 0 Seks & Relaties “Nu pas ben ik volledig”, zegt Kathy, alias Katarina, na haar eerste ervaring met een meester. “Toen ik de volledige overgave kende voelde dat als thuiskomen.” Een reis door de wereld van BDSM (bondage-discipline-sado-maso) waar Kathy zichzelf vond als Katarina.

Het is een sterke, jonge vrouw die ik ontmoet. Sympathiek, slim en grappig. Wat ik eigenlijk verwacht had, weet ik niet. Ze heeft een dappere keuze gemaakt, vind ik, zo uitkomen voor gevoelens die niet volledig aanvaard worden en een seksueel verlangen dat velen vreemd is. ‘Fifty Shades of Grey’ mag dan een zachte vorm van BDSM bespreekbaar gemaakt hebben als fantasie, maar er ronduit voor uitkomen dat je je graag volledig onderwerpt aan een meester en dat je alles wil doen wat hij van je vraagt, dat moet je durven.

Je hebt 8% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN