Karlijne kan haar overleden partner niet loslaten: “Hij blijft aanwezig, ook in mijn nieuwe relatie”

Ik was enkele maanden getrouwd toen ik halsoverkop verliefd werd op Malik. Hij kwam binnen in het restaurant waar ik met mijn man zat te eten, en ik was sprakeloos. Toevallig kwamen we elkaar daarna opnieuw tegen op café. We raakten aan de praat en we voelden allebei die klik. Ik heb nog tegen mijn gevoelens gevochten, maar dat lukte niet. Malik en ik zijn dan stiekem een paar dagen ontsnapt. Na dat reisje heb ik de ommezwaai gemaakt: ik koos voor Malik. Hij was een vrolijke gast. Een mooie, grote man – zoon van een Sri Lankaanse mama en Belgische papa – met een hart van goud.”

“We gingen samenwonen in een nieuw appartement. Na enkele maanden ging het minder goed met hem, ik kan geen duidelijke oorzaak geven. Hij had wat schulden. Maar verder? Tijdens een werkreis van mij bleef Malik alleen thuis en in die periode moet er iets fundamenteels misgelopen zijn. Is mijn afwezigheid een trigger geweest? Ik weet het niet. We waren elf maanden samen toen hij de fatale stap zette. In zijn afscheidsbrief schreef hij me aan als ‘dear peach’ –mijn koosnaampje. Er stond in dat hij me niet wilde belasten met zijn zorgen. Dat hij gewoon wilde slapen.”

“Rouwen gaat in fases – ongeloof, verdriet, boosheid – maar de volgorde kan wisselen. Wel heb ik geprobeerd om van in het begin naast Maliks beslissing te staan. Als iemand aan zijn kant moet staan, ben ik het. Niet lang na zijn overlijden heb ik me op Tinder gezet. Niet per se voor seks of een nieuwe relatie, wel om te praten met mensen die niets wisten van Malik en met wie ik het gewoon over andere dingen kon hebben.”

“Zo leerde ik Petr kennen op Tinder. Onze chats waren meteen heel aangenaam. Grappig. Op een bepaald moment stuurde hij een bericht waardoor ik besliste: ik moet hem nú zien. Hij gebruikte het woordje ‘peach’, zonder te weten dat het mijn bijnaam van Malik was. Ik ben niet bijgelovig, maar het voelde als een signaal. Petr was de allereerste persoon, van alle mensen die ik leerde kennen na Malik, die níét zei: ‘Neem je tijd om eroverheen te komen.’ Petr zei: ‘En dan? Ik date Malik er wel bij. Je hóéft er niet overheen te raken, dat is te veel gevraagd.’ Ik vond dat heel schoon. Een paar maanden later al kwam hij bij mij wonen.”

“Malik was toen mijn grote liefde. We waren gelukkig en content. Ik probeer niet te vergelijken, al doe je dat onbewust wel. Met Petr heb ik bijvoorbeeld regelmatig slaande ruzie. Ik bén nochtans zo niet, maar hij zorgt ervoor dat ik toch ga roepen. (lachje) Met Malik maakte ik nooit ruzie op die manier. Alles werd snel losgelaten, dat bracht rust. Maar was dat beter? Nu met Petr wordt alles tenminste wél uitgesproken.”

“Ik heb mogelijk wel onderschat wat mijn verleden van Petr vergt. We wonen samen in het huis waar ik met Malik gewoond heb. Er hangt één foto van hem in mijn bureau en zijn urne staat in de kast. Ik weet dat Petr soms het gevoel heeft dat hij nog in competitie is. Met iemand die er niet meer is. Ik vraag hem soms of dat mijn schuld is? Hij zegt van niet.”

“Als alles goed gaat, zal ik met Petr een langere relatie hebben dan dat ik met Malik ooit gehad heb. Ik moet op een bepaald punt dus zeggen: mijn relatie met Petr staat op de eerste plaats. Ik kan dat nu al rationeel verkondigen, maar tegelijk is het nog pijnlijk.”

“Ik ben intussen met een persoonlijk project rond de dood bezig en ik volg avondschool uitvaart. Voor Petr lijkt het alsof ik constant met ‘rouwen’ bezig ben. Soms is dat moeilijk voor hem.”

“Maar onlangs wist hij het in feite mooier te verwoorden dan ikzelf: hij aanvaardt dat Malik geen ‘ex’ is. Want mijn relatie met Malik is nooit geëindigd. Ze loopt evenwijdig met wat wij hebben. Ónze relatie groeit, en die van mij en Malik stagneert. Maar ze ís er wel en dat zal altijd zo zijn.”

De raad van Wim Slabbinck: ‘Probeer de overledene niet te verheerlijken’

“Eerst en vooral: je hebt met Petr iemand gevonden die ongelooflijk mooi omgaat met jouw liefde voor Malik. En ook jij kijkt knap vooruit. Je liefdesverhaal met Malik zal je je hele leven meedragen. Maar een mens kan meerdere grote liefdes kennen.”

“Om de balans tussen verleden en nu beter in de gaten te houden, kan je proberen om Petr letterlijk elke dag een compliment te geven. Over een kus of knuffel die hij je gaf. Over het feit dat hij boodschappen deed of voor je kookte. Sta stil bij al die kleine dingen en waardeer ze. Het zal hem de bevestiging geven die hij mogelijk nog nodig heeft. Probeer elke dag iets kleins extra voor Petr te doen, waarmee je je zorgzaamheid, warmte en liefde in de verf zet. Als je voldoende water geeft aan wat je wil laten groeien met Petr, zal hij verder blijven aanvaarden dat jij wil koesteren wat je had met Malik. Beschouw je relatie met Petr als de grote tuin van de toekomst. En zie je relatie met Malik als een moestuin, waarin je rustig mag wandelen en vertoeven wanneer je daar behoefte aan hebt. Die twee kunnen zo perfect naast elkaar.”

“Jullie wonen momenteel nog in het appartement waar je met Malik samenwoonde. Dat kan voor Petr wel een struikelblok zijn, omdat jouw herinneringen aan Malik er letterlijk in de lucht hangen. Mocht dat zo zijn, dan is het in de toekomst mogelijk beter om samen een nieuw stekje te zoeken.”

“Petr probeert om liefdevol met je vorige relatie om te gaan. Evengoed is het normaal dat hij ergens voelt dat hij in competitie treedt met Malik. Beide mannen zijn anders, beide relaties zijn anders. Het feit dat je met Petr wél ruziemaakt, is daar een goed voorbeeld van. Het ene is niet beter dan het andere. Belangrijk is dat jullie een duidelijke manier van communiceren hebben.”

“Let erop dat je je Malik op een realistische wijze blijft herinneren. Je hield van Malik. Maar jullie relatie was eerder kort, en zat dus vooral in de verliefde fase. Dat heeft je mogelijk belet om negatieve puntjes te ontdekken, die komen vaak pas naar boven na enkele jaren. Hij was voor jou een fantastische man: koester dat beeld, maar zonder hem te verheerlijken. Want je hebt met Petr ook een fantastisch iemand in huis.”

