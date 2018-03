Kan jij deze 15 vragen met 'ja' beantwoorden? Dan zal je relatie blijven duren volgens de wetenschap CD

08 maart 2018

18u04

Bron: The Independent 0 Seks & Relaties Wie ooit als eens getroffen werd door een tornado van vlinders in zijn buik, weet dat bij die verliefde gevoelens ook heel wat onzekerheden de kop opsteken. De liefde is soms ronduit verwarrend. Gelukkig is de wetenschap er in tijden van nood om onze gedachten op een rijtje te zetten.

Verliefdheid is zonder twijfel het fijnste gevoel op aarde, maar liefde maakt ons soms ook stekeblind. Vanop die roze wolk is het dan ook vaak moeilijk om te ontcijferen of de relatie waarin je je bevindt wel de juiste is. Met die vraag in het achterhoofd stelde Gary W Lewandowski, relatie-expert en professor in de psychologie aan de universiteit van Monmouth, een lijst met 15 vragen samen om te achterhalen of jullie liefde zal blijven duren of niet.

Kan je alle vragen, die zowel met wetenschappelijk onderzoek als jouw buikgevoel rekening houden, oprecht beantwoorden met een 'ja', dan is het volgens Lewandowski de moeite om jullie relatie voort te zetten.

Zal jullie relatie blijven duren? Doe de test

1. Maakt jouw partner van jou een beter persoon, en andersom?



2. Zijn jullie op jullie gemak bij het delen van gevoelens? Vertrouwen jullie elkaar? En kunnen jullie verlatingsangst naast jullie neerleggen?



3. Aanvaarden jullie elkaar voor wie jullie zijn, zonder elkaar te willen veranderen?



4. Communiceren jullie met respect voor elkaar wanneer er meningsverschillen in jullie relatie opduiken?



5. Delen jij en je partner besluitvorming, macht en invloed in de relatie?



6. Is jouw partner je beste vriend, en andersom?



7. Denken jullie in termen van 'wij' en 'ons' in plaats van 'jij' en 'ik'?



8. Vertrouwen jullie elkaar met wachtwoorden voor sociale media en bankrekeningen?



9. Denken jullie positief over elkaar (zonder te overdrijven)?



10. Zijn jullie beste vrienden ervan overtuigd dat jullie relatie stand zal houden?



11. Is jullie relatie vrij van bedrog, jaloezie en controlerend gedrag?



12. Denken jij en je partner hetzelfde over politiek, religie, het belang van het huwelijk, de wens om al dan niet kinderen te nemen en opvoeding?



13. Zijn jullie bereid om eigen behoeften, verlangens en doelen voor elkaar op te offeren?



14. Hebben jij en je partner allebei een aangename en emotioneel stabiele persoonlijkheid?



15. Zijn jullie op seksueel vlak gelijken?

Beantwoordde je minstens een van bovenstaande vragen met een 'nee', dan is jullie liefde volgens de wetenschap niet opgewassen tegen de obstakels die nog op jullie staan te wachten. "Alleen omdat jullie het goed met elkaar kunnen vinden, betekent nog niet dat het een goede relatie is, noch dat het zal blijven duren", verklaart Lewandowski. "Goede dingen leren over relaties is geen bedreiging voor goede relaties. Zit je verstrikt in een slechte relatie, bevrijd jezelf dan door je open te stellen voor een geweldige."