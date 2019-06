Kan je je gevoelens voor iemand uitschakelen? Margo Verhasselt

01 juni 2019

08u04 0 Seks & Relaties De kans is groot dat je ooit al aangetrokken was tot iemand bij wie je geen schijn van kans maakte. Misschien voelde je je aangetrokken tot je baas, die ook nog eens gelukkig getrouwd was of kreeg je spontaan vlinders in je buik bij het zien van het lief van je beste vriendin. Is het in zo'n situatie mogelijk om gevoelens stop te zetten? Jess O’Reilly, seksexperte, legt uit dat het belangrijk is om te onthouden dat je niet kiest tot wie je je aangetrokken voelt.

“Je kan wel degelijk kiezen hoeveel aandacht je schenkt aan de persoon naar wie je verlangt maar je kan je natuurlijke gevoelens niet uitschakelen", legt O’Reilly uit. Heb je het zwaar te pakken? Dan is er jammer genoeg geen aan-en-uitknop voor de gevoelens die door je lijf gieren. Maar gelukkig zijn er wel manieren waarop je ze kan verminderen.

Bijvoorbeeld: je voelt je na een relatiebreuk nog enorm aangetrokken tot je ex en dan kan het moeilijk zijn om uit te vogelen waarom het nu juist niet werkte. “Je gaat het verleden verbloemen en herinneringen door een roze bril bekijken", legt O’Reilly uit. “Het concept waarbij we het verleden verbloemen gaat ervoor zorgen dat je relaties niet helder bekijkt. Herinneringen worden steeds positiever." Probeer het hoofd koel te houden en maak een lijstje met voor- en nadelen zodat je kan terugkijken en zien dat die persoon misschien toch niet perfect voor jou was. Gaan al je gevoelens meteen weg? Misschien niet, maar de kans is groot dat je geen overhaaste beslissingen zal nemen en je gevoelens de vrije loop laat.

Als de persoon naar wie je verlangt al een relatie heeft dan moet je rationeel nadenken. “Sterke seksuele aantrekkingskracht is vaak een idee dat je krijgt omdat iets onbekend is", legt O’Reilly uit. “Wanneer je je aangetrokken voelt tot iemand die je niet goed kent, dan vullen je hersenen de onbekende delen in om zo de ideale partner te creëren: je gaat ervan uit dat ze goed zijn in bed, lief zijn, grappig, charmant etc. gewoon omdat je dat hoopt.” Maar niemand is perfect. O’Reilly benadrukt dat je in je achterhoofd moet houden dat je hersenen je vaak voor de gek houden en dat de realiteit vaak minder mooi is.

Het kan dan wel aanvoelen alsof enorme aantrekkingskracht niet in de hand te houden valt, of je al dan niet actie onderneemt ligt wel in jouw macht. “We hebben allemaal al meegemaakt dat we ons zo aangetrokken voelen tot iemand dat we niet weten wat we moeten doen”, legt O’Reilly uit. “Maar net zoals je niet elke dag een volledige chocoladetaart opeet, kan je ook dit naar je hand zetten.”

“Als je seks hebt met de partner van je vriendin, kwets je haar gevoelens en raak je misschien je vriendin kwijt”, stelt O’Reilly. “Duik je in bed met je baas? Dan zet je misschien je carrière en hun gezin op het spel.” Hou de negatieve gevolgen in je achterhoofd, als die niet opwegen tegen de positieve, dan doe je misschien beter niets met je gevoelens.