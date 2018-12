Kan een relatie je karakter veranderen? Een expert legt uit Margo Verhasselt

31 december 2018

11u10

Bron: Elite Daily 0 Seks & Relaties Er is vaak niets gezelliger dan je erg comfortabel voelen in je relatie. Je slaapt geregeld bij elkaar en brengt samen heel wat tijd door. Jullie kijken samen naar series en je praat zelfs steeds vaker in de wij-vorm. Als jullie niet samen zijn, dan sms’en jullie of sturen jullie berichtjes via Facebook. Kortom, een serieuze relatie kan een grote impact hebben op je leven, maar kan het ook echt je persoonlijkheid veranderen?

Vrienden en familie brengen minder tijd met je door en al snel krijg je de uitspraak ‘je bent veranderd’ te horen. Maar omdat je verliefd bent, wil het niet per se zeggen dat je anders bent, toch? Sari Cooper, sekstherapeut, legt uit dat onze persoonlijkheid in grote lijnen stabiel blijft maar ze wel wat aanpast zodra we volwassen worden. Het is niet ongewoon dat mensen volwassen worden en veel over zichzelf leren in relaties, wat dan weer hand in hand gaat met de verandering van hun karakter.

Maar toch stelt Cooper dat de sociale rol die we aannemen in een relatie ook een effect heeft op ons gedrag. “Als je met iemand samen bent, dan ga je een rol aannemen en inspelen op elkaar. Een van jullie zal een sterkere persoonlijkheid hebben terwijl de andere minder dominant is. In sommige relaties veranderen die rollen dagelijks.”

Daarnaast is het niet abnormaal dat je elkaars gewoontes en gedragingen na een tijd overneemt. “Als je een relatie hebt met iemand die erg goed is in plannen en veel sport, dan kan het zijn dat je deze goede gewoontes overneemt”, legt Cooper uit. Maar dat is iets dat je evengoed met je beste vrienden doet.

Tot nu toe geen vuiltje aan de lucht, horen we je al denken. Maar als iemand een ongezonde relatie heeft, kan het ook zijn dat de iets minder goede gewoontes overgenomen worden. “Je persoonlijkheid kan op een negatieve manier veranderen als je samen bent met een persoon die erg jaloers of zelf agressief is”, meent Cooper. Mensen die van nature bijvoorbeeld erg extravert zijn, kunnen door zo’n relatie erg introvert en angstig worden. Als het op een verandering in je gedrag aankomt is het belangrijk dat je het verschil kan inzien tussen een goede band hebben met iemand en een ongezonde relatie hebben.