Kan een orgasme faken helpen om een echt hoogtepunt te bereiken? TVM

17 april 2018

14u11

Bron: Cosmopolitan 0 Seks & Relaties Slechts de helft van de jonge Vlaamse vrouwen beleeft een orgasme tijdens seks met hun partner. Dat bleek vorig jaar uit een grote enquête van 'Flair'. Om het ego van hun partner te strelen, uit onzekerheid of om de daad snel(ler) af te handelen, faken ze daarom al eens een orgasme. Al is dat volgens seks-expert Tracey Cox helemaal niet erg. Ze stelt zelfs dat een orgasme faken kan leiden tot een echt hoogtepunt.

Uit een recente studie door Journal of Sexual Archives, waarvoor 481 heteroseksuele vrouwen werden ondervraagd die seksueel actief zijn maar geen relatie hebben, kwamen vier motieven naar voor waarom vrouwen een orgasme faken.

1. Om de man niet te kwetsen

2. Uit onzekerheid en angst

3. Om het ‘karweitje’ sneller af te handelen

4. Om de eigen opwinding te stimuleren

Hoewel de resultaten wellicht anders zouden zijn geweest, moesten alleen vrouwen in een relatie hebben deelgenomen aan de studie, wekt de laatste reden alsnog onze interesse. Want kun je inderdaad daadwerkelijk klaarkomen door je orgasme te faken? Absoluut, aldus Tracey Cox, seks-expert van erotiekketen Love Honey aan Cosmopolitan.

Verhoogde opgewondenheid

Het concept heet ‘verhoogde opgewondenheid’ en is gebaseerd op de theorie dat als je doet alsof iets gebeurt, het soms ook echt gebeurt. In deze specifieke studie vertelden vrouwen dat wanneer zij een orgasme faken, hun partner meer opgewonden raakt, waardoor hun eigen opwinding gestimuleerd wordt. “Sneller ademen, kreunen, de lakens vastgrijpen, hijgen – het is logisch dat je daar ook zelf opgewonden van raakt,” aldus Cox. “En wie weet kom je er inderdaad nog echt door klaar ook.”

Al heeft een orgasme faken ook nadelen volgens de seks-expert. “Zeker in het begin van een relatie zou ik de ‘fake it till you make it’-techniek niet aanraden. Je creëert er namelijk een waanbeeld bij hem door dat wat hij doet ook goed is. Terwijl hij helemaal niets bijdraagt aan je orgasme. Aangezien communicatie het geheim is van goede seks, is er niets mis met elkaar constructieve feedback geven. Wat heb je wel en niet graag, wat windt je op en wat niet?”

Een orgasme faken is trouwens allesbehalve een triviaal onderwerp. Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 80% van de vrouwen af en toe doet alsof.