Kan de liefde plots 'op' zijn, zoals bij Gers Pardoel en Sélina?

16 maart 2020

Het heeft niet mogen zijn voor Gers Pardoel (38) en zijn Sélina. De twee zijn uit elkaar, maar blijven wel vrienden en zakenpartners. "Gers was de man mijn leven, maar het was op tussen ons. Onze kinderen zijn nu onze grootste prioriteit", klinkt het bij Sélina. Hoe komt het dat liefde plots 'op' kan zijn? Seksuoloog Kaat Bollen legt uit.

Zij was de stille kracht achter zijn succesverhaal in Vlaanderen. Manager. Grote liefde. En moeder van zijn twee kindjes. Gers in de schijnwerpers. Sélina in de schaduw. Maar de barst in hun relatie uit 2016 is nu een scheur geworden. Gers Pardoel en Sélina Van Gool zetten een punt achter hun relatie. De twee wonen al maanden niet meer samen en plaatsen nu het geluk van hun kinderen voorop. “We hebben een goede regeling getroffen en Gerwin (Gers’ officiële naam, red.) ziet hen dagelijks”, aldus Sélina. “Vanaf nu zullen ze ook op maandag en dinsdag bij hem verblijven. Gers en ik gaan nog liefdevol met elkaar om. We willen onze kinderen gelukkig zien en alle spanningen vermijden.”

Huisje, tuintje, kindje, projectje

De situatie van Gers en Sélina is jammer genoeg herkenbaar, vertelt seksuoloog Kaat Bollen. “In het begin van een relatie spreken we over verliefd zijn. Wanneer die verliefdheid vermindert, spreken we over liefde en dat is nu eenmaal veel rustiger. Dan zie je vaak dat mensen aan projectjes beginnen werken. Ze kopen een huis en dan is dat huis het grote project dat hun verbindt. Dan is de vrouw voor een eerste keer zwanger en draagt alles wat daarbij hoort bij tot de tweede verbintenis. Dan krijgen ze een tweede kind en herhaalt alles zich. Zo'n zaken geven ons energie. Maar dan plots kan het zijn dat alle projecten afgehandeld zijn, en wanneer het koppel merkt dat de projectjes gedaan zijn of gewoonte werden, klopt de dagdagelijkse sleur aan. Als er dan geen projectje is om je aan vast te klampen, dan zien we dat de relatie vaak wat stilvalt.”

Iets typisch voor relaties van vandaag, benadrukt Bollen. “Koppels hebben het daar vandaag erg moeilijk mee: we leven in een cultuur die ondersteund wordt door piekervaringen. We hebben het moeilijk met de ‘gewoonte’, de gewoonte van het leven en normale zaken. Als piekervaringen verdwijnen, gaan we ons daar ook vragen bij stellen: ‘Voelen we wel genoeg voor elkaar?’, ‘Is dit wat we willen voelen?’.

We hebben het dan ook heel moeilijk met een sleur. “Vroeger gingen we voor mister right, nu voor mister right now. Binnen een paar jaar is er misschien ook een andere mister right now. Daar zit zeker een evolutie in. Helaas.”

Hoe aanpakken?

“Wat je kan doen in zo'n geval is uiteraard ten eerste je verwachtingen bijstellen. Het is belangrijk dat we beseffen dat het leven niet alleen uit piekervaringen bestaat en een relatie dus ook niet. Probeer schoonheid te vinden in de dagelijkse sleur, want uiteraard zorgt die ook voor veel vertrouwdheid. Uit onderzoek zien we dat 50% van de mensen die de beslissing namen om te scheiden daar na een jaar spijt van krijgt. Dan merken we dat we die gewone, kleine dingen toch ineens missen. Dat die eigenlijk heel waardevol waren en dat we die niet genoeg naar waarde geschat hebben. Daarnaast kan therapie ook helpen wanneer je er vroeg genoeg bij bent. Ik zie soms koppels die zo ver van elkaar verwijderd zijn, dat het niet meer haalbaar is."