Julie Van den Steen is bi-curieus, wat is dat precies? MV

06 september 2019

13u58 0 Seks & Relaties Studio Brussel lanceerde deze week ‘Flowjob’, een vijfdelige videoreeks waarin Flo Windey met bekende en onbekende gesprekspartners over hun seksleven praat. Julie Van den Steen doet in de eerste aflevering enkele straffe uitspraken en uit de doeken dat ze bi-curieus of bi-schierig is. Maar wat houdt dat juist in?

“Ik heb nog nooit een onenightstand gehad”, vertelt Julie in FLOWJOB. Waarna ze aan Flo vertelt dat ze daar wel interesse in heeft. “Maar met een vrouw.” Julie geeft aan dat ze bi-curious is, en daardoor pakweg op straat sneller naar een vrouw zal kijken dan naar een man. Simpelweg omdat ze vrouwen mooier vindt dan mannen.

Maar wat betekent bi-curieus zijn nu juist?

Seksuoloog Kaat Bollen: “In principe zijn ‘bi-curieus’ en ‘bi-schierig’ twee modewoorden die staan voor heteroseksuele mensen die ook nieuwsgierig zijn naar seks hebben met iemand van hetzelfde geslacht. Maar eigenlijk gaan we er al van uit dat niemand 100% homo- of heteroseksueel is. Iedereen zit ergens tussenin. De meeste mensen die zichzelf heteroseksueel noemen, zullen zich ooit weleens aangetrokken voelen tot iemand van hetzelfde geslacht. Of krijgt ooit eens een fantasie of kust met iemand van hetzelfde geslacht. We gaan er echt van uit dat iedereen in principe een ‘tussenvorm’ is.”

Niet alleen Julie maar iedereen is in principe dus een beetje bi-curieus volgens de seksuoloog. “Het hangt altijd af van de term die je eraan geeft”, stipt Bollen aan. “Hetero- en homoseksualiteit geven de wereld een overzicht. Het geeft ons de kans om mensen in een hokje te plaatsen. Eigenlijk is de wereld niet zo zwart wit. Er zijn 50 tinten grijs, iedereen zit daar ergens tussenin, net zoals Julie dat aangeeft.”

Dat een vrouw fantaseert over een andere vrouw maakt haar dan ook nog niet meteen lesbisch benadrukt Bollen. “Ik vind het fantastisch dat Julie zo eerlijk is over haar fantasieën. Bijzonder veel vrouwen dromen over avontuurtjes met een andere vrouw en durven daar niet voor uitkomen. Dat moet ook niet. Waarover je ook fantaseert, het maakt niet uit. Met je gedachtes doe je niemand kwaad. Wat we wel zien is dat die fantasieën meestal niet veel betekenen”, legt Kaat uit. “Zo zien we dat bij vrouwen één van de meest voorkomende fantasieën de verkrachtingsfantasie is. Klinkt erg angstaanjagend, maar dat wil uiteraard niet zeggen dat al die vrouwen effectief verkracht willen worden. Wél dat ze iets aan die gedachte aantrekkelijk kunnen vinden. In het geval van vrouwen die graag fantaseren over vrouwen wil dat niet zeggen dat zij ook effectief seks willen met die vrouwen. Er zijn er sowieso bij bij wie dat wel het geval is, maar dat hoeft niet zo te zijn.”