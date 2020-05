Jubileum tijdens de lockdown? Zo maak je het nog steeds gezellig Margo Verhasselt

15 mei 2020

Of het nu je eerste, vijfde of vijftiende jaar samen is, een jubileum vieren met je partner is altijd speciaal. De voorbije weken werden relaties meer dan ooit getest. Koppels moeten dan ook op zoek naar creatieve manieren om het leuk te houden tijdens de lockdown. Op restaurant gaan, kan nog niet. Maar dankzij deze tips kan je het wel al vieren.

1. Herbeleef de eerste dans

Trek je mooiste of trouwkleren aan en bouw je woonkamer om tot dansvloer. Door simpelweg nog eens te dansen op jullie openingsdans krijg je in een mum van tijd terug heel wat herinneringen naar de mooiste dag van jullie leven.

2. Schrijf een brief

Een old school liefdesbrief naar elkaar sturen, dat doet soms toch net dat tikkeltje meer dan een simpele sms. Je kan het hebben over wat je zo leuk vindt aan elkaar, waarom je verliefd werd, welke tripjes je samen nog wil maken ...

3. Bestel eten bij jullie lievelingsrestaurant

Oké, echt op restaurant gaan is niet mogelijk. Maar je kan thuis gemakkelijk een even gezellige avond namaken. Bestel eten bij jullie favoriete restaurant, dek de tafel mooi, kleed je op en genieten maar. Een gezellige avond comme chez soi!

4. Ga door oude fotoalbums

Of die nu virtueel zijn of niet: foto’s kunnen je zo terugbrengen naar een heerlijk moment. Kies een paar beelden uit en bespreek de herinneringen die toen gemaakt werden.

5. Organiseer een picknick

Of het nu op het terras is, in de tuin of op de grond in de woonkamer. Je moet niet altijd in een bos zitten om te picknicken. Zoek een leuk laken of dekentje uit en voorzie wat gemakkelijke snacks: stokbrood, kaas, fruit, wat chocolade en creëer een picknickgevoel tijdens de lockdown.

6. Probeer een virtuele activiteit uit

Van escape rooms tot een bezoek aan een nationaal park tot rondwandelen in het huis van Frida Kahlo. Tegenwoordig moet je je zetel niet meer uitkomen om heel wat fantastische activiteiten te doen. Tal van organisaties maakten immers virtuele tours die je bezighouden tijdens de lockdown.

7. Maak een lijst met to-do’s

De quarantaine beu? Jullie zijn niet alleen. Het kan moeilijk zijn om dan uit een negatieve gedachtespiraal te raken, maar vooruit kijken en dromen mag altijd. Maak een lijstje met dingen die jullie beiden graag nog zouden doen in de toekomst. Zo heb je iets om naar uit te kijken en het opstellen alleen al zorgt voor fun! Win-win!