Jouw sekshoroscoop: dit heeft oktober voor jou in petto Nele Annemans

02 oktober 2018

18u18

Bron: Women's Health 0 Seks & Relaties Wordt oktober de maand waarin je je grote liefde tegen het lijf loopt? Of eerder de periode om je seksuele fantasieën uit te proberen? Een ding is zeker: het wordt een hartstochtelijke maand volgens astrologe Donna Page. Dit is wat de sterren voor jou deze maand in petto hebben.

Ram (21 maart - 19 april)

Hoewel je in het begin van de maand een beetje grimmig doet tegen je partner, ben je enkele weken later weer helemaal in de stemming voor wat lieve zoenen en een passionele vrijpartij. De nieuwe maan op 9 oktober doet je ook nadenken over de toekomst met je partner. Venus zorgt er deze maand namelijk voor dat je nadenkt over je verleden, en over wat wel of niet werkte tussen jou en je oude vlam. Blijf echter niet te lang in het verleden hangen, er zijn genoeg spannende dingen die nu in je liefdesleven gebeuren waarop je je kan focussen.

Stier (20 april - 20 mei)

Je pusht jezelf deze maand net iets meer dan normaal. De volle maan op 24 oktober maakt je immers een beetje wild, zowel in als uit bed. Als je dus op zoek bent naar een relatie, is dit het ideale moment. Stel je open voor nieuwe dingen, zoals meegaan met enkele vriendinnen naar een concert waarvan je nooit dacht dat het iets voor jou zou zijn. Je loopt er waarschijnlijk iemand nieuw en erg interessant tegen het lijf.

Tweelingen (20 mei - 20 juni)

Je seksleven piekt deze maand, althans tot de 24ste. Daarna voel je een enorm verlangen om wat tijd voor jezelf te nemen. Die broodnodige me-time komt er na een meningsverschil met je partner of een nieuwe liefde in je leven. Wat het ook is, de volle maan op 24 oktober helpt je over die dingen na te denken en uiteindelijk ook verder te gaan.

Kreeft (21 juni - 22 juli)

Of je nu single bent of niet, dit is een erg belangrijke maand voor je liefdesleven. Het universum wil namelijk dat je een heuse sprong neemt en dat je intiemer wordt met iemand, ongeacht of die nieuw is in je leven of niet. De volle maan op 24 oktober wekt nog extra energie op in je dating- en liefdesaffaires. Als je op dit moment geen relatie hebt, is dat ook een teken van het universum dat je beter alleen bent. Denk deze maand na over je eerdere relaties en wat je ervan leerde.

Leeuw (23 juli - 22 augustus)

Jij weet wat je bedoelt als je iets zegt, maar weet je partner dat ook? De nieuwe maan op 9 oktober geeft je de kans om je boodschap nog eens duidelijk over te brengen aan je partner, dus aarzel niet om op dat moment te herhalen tegen je partner wat je dwarszit. De volle maan op 24 oktober doet je dan weer verlangen naar wat us- of me-time in de zetel. Netflixmarathon, check! Als je vrijgezel bent, kan het zijn dat je iemand nieuw ontmoet op je werk. Wees niet bang om ervoor te gaan, want het kan het begin zijn van iets heel moois.

Maagd (23 augustus - 22 september)

Je weet waar je wel en niet naartoe wil, dus als je deze maand het gevoel hebt dat je ergens wordt ingeduwd waar je nog niet klaar voor bent, aarzel dan niet om voor jezelf op te komen en een stapje terug te nemen. Zit je relatie goed, dan is 8 oktober de ideale dag om met je wederhelft een kleine uitstap te plannen. Ben je single, hou die dag dan je ogen open als je een werkvergadering hebt. Daar zou je weleens iemand erg speciaal tegen het lijf kunnen lopen.

Weegschaal (23 september - 22 oktober)

Als Weegschaal is het deze maand erg belangrijk om open te zijn over je noden, zeker op seksueel vlak. Vertel tegen je partner waar je van houdt, en als er iets is wat je liever niet doet, zeg dat dan. Je zal versteld staan van hoe goed je woorden ontvangen zullen worden. Daarnaast voel je een leuke energie in je liefdesleven. Als je vrijgezel bent, is het dan weer hoog tijd om wat meer uit te gaan en te feesten, waar iemand nieuw je in de gaten zal houden. Denk daarbij niet te veel na over de toekomst. Geniet van het moment en zoek de rest later uit.

Schorpioen (23 oktober - 21 november)

Als je al een tijdje samen bent met je partner, kan het zijn dat die je op 24 oktober iets verrassends onthult. Luister ernaar, geef er je mening over, zoek naar een compromis en ga verder. Als het iets negatiefs is, is het niet de moeite waard om er langer bij stil te staan. Ben je alleenstaand, dan voel je je deze maand aangetrokken tot iemand die niet voor 100% beschikbaar is. Neem dan opnieuw een beetje afstand. Liefdesdriehoeken werken helaas vaker niet dan wel.

Boogschutter (22 november - 21 december)

Rond 8 oktober kan het zijn dat de persoon die een oogje op je heeft dat eindelijk durft toe te geven. Heb je verborgen gevoelens voor iemand, dan is die periode ook perfect om dat uit de doeken te doen. De 24ste voel je je supersexy, dus hou die avond zeker vrij voor je wederhelft of je eventuele toekomstige partner om samen wat tijd door te brengen.

Steenbok (22 december - 19 januari)

Als je single bent, is de kans groot dat iemand uit je nieuwe vriendenkring veel meer voor je gaat betekenen. De volle maan op 24 oktober zorgt er dan weer voor dat je je erg sexy en goed in je vel voelt. Het kan zijn dat je jezelf die dag betrapt op flirten met iemand die wel je volgende grote liefde kan zijn. Als je een relatie hebt, moet je erover nadenken of dat een goed idee is. Zit er potentieel in voor een langdurige relatie, of heb je gewoon fun? Gelukkig weet je alle antwoorden tegen het eind van de maand.

Waterman (20 januari - 18 februari)

Dit is jouw maand om te krijgen wat of wie je wil. Als je een relatie hebt, zal die deze maand pieken. Het is dan ook een goed idee om enkele romantische uitjes te plannen met je partner om zo je band nog sterker te maken. Single? Trek er dan op uit. Je zal versteld staan van de plekken waar je iemand kan ontmoeten - ja, hoor, je toekomstige kan zelfs in de rij van de supermarkt staan. Als vrijgezel voel je deze maand ook erg de drang om contact te leggen met gelijkgestemden, en dat zal gebeuren ook.

Vissen (19 februari - 20 maart)

Je verlangt naar seks en die krijg je zoveel je maar wil. De nieuwe maan op 9 oktober versterkt die verlangens dus hou zeker wat tijd vrij om dan tussen de lakens te duiken. Ben je single en heb je geen seksbuddy? Laad dan zeker je vibrator op, je zal hem nodig hebben. Tussen al die vrijpartijen door, denk je deze maand ook na over het seksuele evenwicht in je relatie. Geeft je partner je evenveel als hij of zij ontvangt? Zo niet, dan is het hoog tijd om daar iets van te zeggen.