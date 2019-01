Jouw sekshoroscoop: dit heeft januari voor jou in petto Nele Annemans

01 januari 2019

17u04

Bron: Women's Health 0 Seks & Relaties Wordt januari de maand waarin je je nieuwe grote liefde tegen het lijf loopt? Of eerder de maand dat jij en je partner dichter naar elkaar toegroeien? Een ding is zeker: het wordt een hartstochtelijke maand. Dit is wat jou deze maand te wachten staat volgens astrologe Donna Page.

Ram (21 maart - 19 april)

Je weet wat je wil, en je krijgt het, Ram. Dat heb je te danken aan de planeet Mars. Let er wel op dat je niet te kortzichtig wordt en overdrijf niet in je behoeften. Vertel gewoon aan je wederhelft naar wat je verlangt en vraag ook naar zijn of haar behoeften. Ben je single? Dan is januari het ideale moment om op stap te gaan en te daten. Kies vooral iemand die je ondersteunt en niet te veeleisend is, dat is jouw ideale match.

Stier (20 april - 20 mei)

Deze maand word je intiemer met iemand speciaal, Stier. Daar zorgt de planeet Venus voor. Januari is dus het ideale moment om je te amuseren met iemand nieuw of een oude bekende. Als single merk je ook dat je vaak dagdroomt over je perfecte partner. En misschien loert die wel om de hoek. De planeet Mars bevindt zich immers in het deel die je dromen symboliseert dus maak je klaar voor enkele stomende seksdromen die werkelijkheid kunnen worden.

Tweelingen (20 mei - 20 juni)

Hou je ogen open deze maand, Tweelingen, want er passeren heel wat interessante dingen op je pad doordat Venus tegenover jouw teken staat. Alle nieuwe contacten die je deze maand legt, kunnen uitbloeien tot een mooie relatie. Als je een relatie hebt, weet dan dat je heel wat energie krijgt van het universum waardoor je je nog meer verbonden voelt met je partner, terwijl je nog altijd genoeg ruimte hebt om je ding te kunnen doen.

Kreeft (21 juni - 22 juli)

De gedeeltelijke zonsverduistering op 6 januari is een goed moment om iemand nieuw te ontmoeten. Maar hoe dicht wil je bij die nieuwe persoon komen? Het is ook het moment om na te denken of je huidige partner wel degene is met wie je je verdere leven wil delen. Tegen het einde van de maand voel je dan weer een sterke drang om samen tijd door te brengen met iemand. Als je in een relatie zit, is dit een geweldig moment om samen wat te Netflixen en te relaxen. Ben je vrijgezel, dan is het het ideale moment om iemand te ontmoeten. Maak een wandeling in je buurt en hou je ogen open. Wie weet vind je de ware wel dichterbij dan je denkt.

Leeuw (23 juli - 22 augustus)

Januari doet je ogen opengaan, Leeuw. De maansverduistering op de 21ste doet je nadenken over wat je wel en niet wil in je relaties. Het kan ook zijn dat je mensen anders gaat bekijken. Plots zie je een vriend misschien wel op een nieuwe, sexy manier. Wees dan niet bang om er ook naar te handelen. Deze maand draait alles om je openstellen en verbinding maken met mensen. Als je een serieuze relatie hebt, wees dan niet bang om opnieuw wat passie in de slaapkamer te brengen. Nieuwe lingerie en leuke seksspeeltjes zijn daarbij jouw partners in crime.

Maagd (23 augustus - 22 september)

De gedeeltelijke zonsverduistering is voor jou het ideale moment om op date te gaan, of je nu een relatie hebt of niet. Gebruik je tijd wel verstandig en wees kieskeurig. Je hebt deze maand veel opties. Als je in een goede relatie zit, is het tijd om opnieuw wat dateavonden in te lassen. Januari is voor jou ook een goed moment om na te denken wat je nu wel of net niet wil in bed, en om dat ook te delen met je bedpartner.

Weegschaal (23 september - 22 oktober)

Dankzij de maansverduistering vliegen de vonken ervan af voor jou deze maand Weegschaal. Het is dus het perfecte moment om iemand nieuw te ontmoeten of om wat meer vuur in je huidige relatie te brengen. Je voelt dat je deze maand ook een beetje wordt uitgedaagd door een geliefde, maar op een goede manier. Door dieper na te denken, zal je merken dat je nog een intensere band creëert met je geliefde. Communicatie is dan ook erg belangrijk voor je deze maand. Deel wat je gedachten en noden zijn, dat zal je in de toekomst veel hartzeer besparen.

Schorpioen (23 oktober - 21 november)

Zowel op liefdesvlak als voor je geldzaken is januari een goede maand voor jou. Spendeer dus gerust net dat tikkeltje meer aan je nieuwe geliefde in januari. Als je in een relatie zit, moet je er anderzijds wel goed op toezien dat je partner je voldoende ondersteunt in je dromen. Woon je samen, verwacht je dan aan wat strubbelingen over huishoudelijke taakjes. Compromissen sluiten is erg belangrijk deze maand, of je nu net iemand nieuw tegen het lijf liep of je al jaren samen bent. Probeer naar een mooi midden te zoeken zodat je relatie niet ten onder gaat.

Boogschutter (22 november - 21 december)

Je verlangt deze maand naar dingen die je niet kan hebben, wat voor een serieuze spelbreker kan zorgen. Gelukkig hoef je niet lang te zwoegen. Vanaf 7 januari heb je je het gevoel dat je je los kan maken van je grote verlangens en dat je je weer kan openstellen voor een nieuwe liefde. Als je in een relatie zit, is het een goed moment om een klein tripje te plannen waarbij jullie gezellig samen van elkaar in bed kunnen genieten. Probeer ook om samen iets nieuws te doen. Het zal zowel je relatie als je seksleven nieuw leven in blazen.

Steenbok (22 december - 19 januari)

Je vrienden hebben het deze maand helemaal bij het rechte eind als het gaat over jouw liefdesleven. Als iemand van hen dus wil dat je iemand ontmoet, zeg dan zeker geen nee. Je droomt deze maand ook vaak over je ideale bedpartner. Zit je al in een relatie, dan is het goed om aan je partner te vertellen waar je nood aan hebt. De maansverduistering op 21 januari brengt jou in een sexy vibe, laat die dus zeker niet verloren gaan.

Waterman (20 januari - 18 februari)

Ben je al een tijdje geïnteresseerd in iemand uit jouw vriendenkring maar gebeurde er nooit iets meer? Dan is de kans groot dat dat deze maand wel gaat gebeuren. Je ontmoet ook enkele nieuwe mensen met wie je aan het flirten gaat. Kortom, als single zijn er keuzes te over. De gedeeltelijke zonsverduistering op 6 januari geeft je veel energie en dat straalt zich ook af op je relatie. Denk na hoe je je seksleven wat pittiger kan maken en ga dan ook echt over tot actie.

Vissen (19 februari - 20 maart)

Venus geeft je deze maand erg veel energie. Je reageert iets feller dan anders en je trekt duidelijke grenzen in je relatie. Tegelijkertijd sta je ook open om nieuwe dingen te proberen. Wees niet bang om risico’s te nemen, je op het juiste moment kwetsbaar openstellen kan immers voor allerlei nieuwe seksuele ervaringen zorgen. Mars, de planeet van de seksualiteit, motiveert je om al je talenten te gebruiken deze maand. Dus ... doe wat je het beste kan in bed en geniet er met volle teugen van!

Meer over Venus

samenleving

familie

Mars