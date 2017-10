Jonge kinderen én een seksleven? Het kan wel! SV

10u57 11 thinkstock Seks & Relaties Kersverse ouders kunnen ervan meespreken: kinderen zijn schattige mirakeltjes die je leven kleur en liefde geven. Maar het kunnen ook kleine ettertjes zijn die af en toe alles in de war schoppen. Ook als het op de slaapkamer aankomt, want jonge kinderen combineren met een seksleven, is niet zo evident.

Gelukkig zijn er een aantal dingen die jullie kunnen doen om ervoor te zorgen dat de intimiteit in je relatie er niet onder lijdt. Want er mogen dan wel nieuwe gezichtjes mee aan tafel zitten, dat wil niet zeggen dat er niet af en toe tijd kan zijn voor elkaar.

Leer communiceren met elkaar

Praten is altijd belangrijk in een relatie, maar zeker wanneer jullie door een volgende stap in jullie leven alles opnieuw moeten uitzoeken. Als jonge ouder, bijvoorbeeld. Natuurlijk is het makkelijker om de confrontatie uit de weg te gaan en problemen op te kroppen, maar dat leidt al snel tot frustraties ten opzichte van elkaar.



Ga dan ook af en toe onder jullie tweetjes samen zitten - wanneer er even rust is in huis - en prààt. Vraag je partner wat hij of zij nodig heeft om weer in de mood te komen. Dat kan meer hulp zijn in het huishouden, maar ook de kinderen die een avond bij de grootouders blijven slapen. En ook al vinden jullie niet meteen een kant-en-klare oplossing: zorg dat er altijd de mogelijkheid bestaat om alles aan elkaar te vertellen.

Blijf verbonden

Iedere relatie heeft energie en aandacht nodig om te kunnen blijven voortbestaan, of je nu kinderen hebt of niet. Voor sommigen is seks een manier om verbondenheid in stand te houden, maar anderen moeten zich net verbonden voelen met elkaar om te kunnen vrijen. Zorg er dus zeker voor dat jullie voldoende in jullie relatie blijven investeren. Plan een wekelijkse datenight in, en zorg dat er dan ook over iets anders gepraat wordt dan de kinderen.



Let er ook op dat jullie elkaar voldoende blijven aanraken tijdens de dag: een knuffel, een subtiele streling of een vluchtig kusje. Dat is niet alleen leuk voor beide partijen, het zorgt er ook voor dat aanrakingen niet te beladen worden. Als jullie elkaar enkel nog aanhalen in de slaapkamer, worden zulke onschuldige aanrakingen na verloop van tijd meteen geassocieerd met seks. En beland je voor je het weet op een punt waarbij jij of je partner achter iedere onschuldige aanraking een verborgen betekenis zoekt.

Seks versus schone sokken

Het is een fout die veel jonge ouders maken: zodra de kinderen eindelijk in bed liggen, gaan jullie als een malle tekeer in het huishouden. Er zijn immers heel wat klusjes blijven liggen overdag, en dus hollen jullie 's avonds nog urenlang door het huis, om dan uiteindelijk in bed uitgeput als een blok in slaap te vallen. En dan is intimiteit al snel ver te zoeken.



De realiteit is dat er altijd klusjes zullen zijn. Niemand heeft ooit het gevoel dat je helemaal klaar bent, zeker niet wanneer je kinderen hebt. Dus in plaats van meteen die wasmand boven te halen wanneer de kinderen eindelijk liggen te slapen, geven jullie beter voorrang aan quality time. Want zeg nu zelf, doe je niet met plezier twee keer hetzelfde paar sokken aan als dat betekent dat jullie wél tijd hebben voor elkaar?

Maak de slaapkamer succesproof

Een seksleven met kinderen in huis brengt heel wat extra kopzorgen met zich mee. Je wil immers niet dat je onschuldige lieveling per ongeluk binnenvalt en de rest van zijn of haar jonge leventje met een trauma rondloopt. Of misschien ben je bang dat je te veel geluid maakt. Het goede nieuws is dat die kleine zorgen makkelijk op te lossen zijn.



Speel muziek af zodat er geen enkele geluid of kreetje uit jullie slaapkamer ontsnapt, of zet een slot op de deur. Wat je vooral niét moet doen is ruzie maken. De kans is groot dat je partner zich veel meer (of net totaal geen) zorgen maakt over de geluiden die jullie maken in de slaapkamer, maar verspil geen energie met ruzie maken. In plaats van te kibbelen, zoeken jullie beter meteen samen naar een oplossing.