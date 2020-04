Johan (52) wil zijn huwelijk met Karolien (51) niet opgeven, maar zij duwt hem weg en wil scheiden: “Mijn vrouw kampt met een midlifecrisis”

Zal ik eerst even de grote lijnen schetsen?”, vraagt Johan me aan de telefoon, met een kleine knipoog naar zijn beroep. Hij en zijn echtgenote hebben alles wat ze willen. Een bloeiende carrière als binnenhuisarchitecten, twee volwassen en knap studerende kinderen, een mooie woning in het groen en een buitenverblijf in Toscane. Zeven jaar geleden werd zoveel geluk voor het eerst op de proef gesteld. “Karolien kreeg eierstokkanker. Ze werd geopereerd, volgde een lange nabehandeling, en overleefde. Gelukkig. Het was een heel moeilijke periode, maar we zijn er als koppel en gezin doorheen geraakt. Maar haar ziekte laat sporen na. Werken lukt niet meer zoals vroeger – ze lijkt haar creativiteit kwijt – en ook haar vrouwelijkheid krijgt een stevige knauw. Ze is halverwege de veertig en al in de overgang. Ons intieme leven valt zo goed als stil.”

Soms verdwijnt ze voor een paar dagen, zonder te zeggen waar ze naartoe gaat

In de jaren die volgen werkt Johan harder dan ooit. Karolien zoekt andere hobby’s om de tijd te doden. “De ene keer is het een kookcursus, de andere keer begint ze met een moestuin, dan weer gaat ze fanatiek lopen. Ik merk evenwel dat ze niks volhoudt. Ze zoekt een andere invulling van haar leven, maar vindt die niet. Dat maakt haar boos, opstandig en diep ongelukkig. Ik probeer haar te helpen, met haar te praten, maar ze blokt me af. Ze duwt me zelfs weg. Soms verdwijnt ze voor een paar dagen, zonder te zeggen waar ze naartoe gaat. Ik word koudweg aan de kant geschoven, terwijl ik niks liever wil dan haar bijstaan. Ik voel me compleet machteloos.”

Zelf zoekt Johan psychologische hulp, hij kan zoveel afwijzing niet plaatsen en weet met zijn eigen verdriet geen blijf meer. Op de vraag of ze hem wil vergezellen naar therapie, is het altijd ‘nee’. “Ze kan of wil niet praten over haar gevoelens. Volgens mij kampt ze met een soort midlifecrisis; ik heb intussen ook ontdekt dat ze vreemdgegaan is. Ik heb geen probleem met een slippertje, maar zo’n gedrag bevestigt wel mijn vermoeden. Ze ligt volledig met zichzelf in de knoop en om de een of andere reden ziet ze mij als de grote boeman. Ik belichaam alles wat slecht is in haar ogen, maar ik heb geen idee waarom. Ik slaap al maanden op de zetel, om haar de nodige ruimte te geven. Maar nog altijd krijg ik beeld zonder klank. En als ze iets tegen me zegt, zijn het alleen verwijten. Ik herken mijn lieve mooie vrouw niet meer.”

Ik ben niet weggelopen toen ze kanker had, en ik wil dat ook nu niet doen

Karolien wil intussen scheiden. De papieren liggen klaar, ze wachten alleen op een handtekening van Johan. Maar in scheiden ziet hij geen oplossing. “Ik zou bereid zijn om ons huwelijk van dertig jaar op te geven, haar die scheiding te gunnen, als ik zeker wist dat ze er beter van werd. Maar dat is helemaal niet zo. Want ik wéét dat er iets met haar scheelt. Ik ben niet weggelopen toen ze kanker had, en ik wil dat ook nu niet doen. Hoe leg ik onze kinderen uit dat ik de strijd opgegeven heb? Het is zo ellendig om alles te zien kapotgaan, terwijl ik niks liever wil dan alles weer goedmaken voor haar. Voor ons. Ik ben als twintiger als een blok voor haar gevallen en ik weet nog altijd precies waarom: Karolien is een zalige, mooie vrouw en de beste mama ter wereld voor onze kinderen. Ik blijf er staan voor haar. Ik heb meer dan genoeg liefde over, ondanks onze moeizame relatie. Ik wil mijn vrouw terug. En als we ook deze crisis overwinnen, staan we sterker dan ooit – daar ben ik van overtuigd. Maar momenteel zit ik in de hel. Hoe kan iets zo mooi, zo fout lopen? Mijn vrienden vragen zich al eens hardop af: ‘Johan, hoelang hou je dit nog vol?’ Is dit liefde, of is dit naïviteit? Dat is een dunne lijn, juist?”

De raad van Wim Slabbinck: “Leg niet alle eieren in één mandje”

“Ik vind het ontzettend mooi, Johan, hoe hard jij je inspant om je huwelijk te redden. Je houdt vast aan een verlangen naar vroeger, in een soort nostalgie. Maar ik ben bang dat je de feiten onder ogen moet zien. Wat jullie vroeger hadden, een gelukkig huwelijk, is niet meer. Jullie relatie is veranderd, de situatie is veranderd; je echtgenote, Karolien, is veranderd. Ik zie hier twee mensen die elk een heel andere richting uit willen. Het feit dat de scheidingspapieren op tafel liggen, zegt genoeg.”

“Is dat hard? Zeker. Is dat jouw schuld? Zeker niet. Ik zie dat je alles uit de kast gehaald hebt. Je hebt geduld getoond. Je vergeeft haar voor dat slippertje. In geval van overspel eindigen één op de twee relaties, maar jij zet door. Je hebt constructieve oplossingen aangeboden, je hebt haar vaak genoeg uitgenodigd om samen in therapie te gaan. En er is nog veel liefde van jouw kant. Ik begrijp dat het heel moeilijk is om haar keuze te aanvaarden. Maar jij wordt niet gelukkiger van deze situatie, en zij ook niet. Soms is liefde ook loslaten.”

“Jullie hebben samen een hele geschiedenis. Mogelijk is de ziekte van Karolien de reden waarom alles zo anders werd. Een kankerpatiënt gaat ook vaak nadenken over de essentie: wat wil ik hierna nog bereiken? Hoe wil ik dat beleven en met wie? Als blijkt dat jij niet meer in haar toekomstbeeld past, sta je eigenlijk machteloos, hoe erg dat ook is.”

“Stel jezelf alvast de vraag: hoe kan mijn eigen toekomst eruitzien na een eventuele scheiding? Focus nu al op datgene wat je wél nog allemaal hebt: je knappe carrière, je kinderen, je vrienden. En eenmaal het grootste leed voorbij is, volgt er mogelijk ook een vriendschap met Karolien. Jullie zijn tenslotte meer dan dertig jaar getrouwd. Ik raad je dus aan om je voor te bereiden op een breuk, Johan. Leg niet alle eieren in één mandje, maar probeer al verder te kijken naar alternatieve toekomstbeelden. Stel je voor dat je beste vriend of vriendin zich in jouw situatie bevindt, welk advies geef je hem/haar? Voer dat advies zelf uit. In je huwelijk ben je alle controle kwijt, maar in je eigen toekomst heb jij de touwtjes in handen.” n

