Joeri: “Ik houd van BDSM. Maar mijn vrouw wil geen meesteres zijn”

Seks & Relaties

Er zit een foto onderaan zijn mail: “Zo kan je me herkennen, mevrouw.” In een brasserie in Londerzeel zit Joerie (50) aan een tafeltje op me te wachten. Een vriendelijke doodgewone man met een bijzondere erotische voorkeur: “Ik hou van bdsm. Handboeien, bondage, een kuisheidsgordel ... maar ik mag mijn seksuele vrijheid niet beleven.”