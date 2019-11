Jobs bepalen je succes op Tinder: “Verpleegkundigen swipe ik naar links. Dat zijn altijd veel te lieve trutjes”

Seks & Relaties Mannen laten werkloze vrouwen op Tinder vaker links liggen. Dat blijkt uit een grootschalig undercoveronderzoek door de UGent op de populaire datingapp. Het is een aanvulling op een eerdere studie. “Ik matchte met een paaldanseres. Maar dat betekent niet dat we daarover moeten praten.”

“Verpleegkundigen swipe ik naar links. Dat zijn altijd veel te lieve trutjes, wat moet ik daar in godsnaam mee aanvangen? Ik weet dat dat oppervlakkig is, maar tja, dat is Tinder.”

Bob (26) werkt in de culturele sector en is al een halfjaar actief op de datingapp. Hij hecht veel belang aan jobstatus tijdens het tinderen en is niet de enige man die dat doet. Tot die conclusie komen onderzoekers van de vakgroep economie aan de UGent na undercover te gaan op de veelgebruikte app. Zo beginnen mannelijke respondenten 21,9 procent vaker een gesprek met een werkzame vrouw dan met dezelfde vrouw die werkloos is.

De studie is een aanvulling op eerder onderzoek van de vakgroep. Die keek naar het belang van opleidingsniveau op Tinder en was vorig jaar de eerste studie wereldwijd die Tinder-beslissingen analyseerde. Daaruit bleek dat vrouwen op Tinder kiezen voor hoogopgeleide mannen.

“Nu stelden we vast dat mannen niet kijken naar opleidingsniveau, maar wel naar jobstatus”, zegt hoofdonderzoeker Brecht Neyt. “Blijkbaar vinden mannen opleidingsniveau, en dus intelligentie, niet belangrijk wanneer zij vrouwen beoordelen op Tinder, maar hebben mannen wel een voorkeur voor vrouwen die werk hebben, mogelijk omdat die vrouwen niet financieel afhankelijk zullen zijn van hen.”

32 fictieve accounts

Voor hun research maakten de onderzoekers opnieuw 32 fictieve accounts aan. Ze gebruikten daarvoor de acht meest voorkomende namen bij 23-jarige mannen (Jens, Michiel, Simon en Niels) en vrouwen (Lisa, Eline, Jana en Melissa). Foto’s werden beschikbaar gesteld door buitenlandse studenten of vonden ze in beeldbanken. “Het onderzoek werd goedgekeurd door de ethische commissie van onze faculteit”, zegt Neyt. “We waren wel weer beperkt in het aantal fictieve profielen dat we konden aanmaken en kregen niet de toelating conversaties met matches te starten of op berichten van hen in te gaan.”

De gecreëerde accounts hadden allemaal dezelfde eigenschappen behalve de job die ze uitoefenden: ‘supply chain consultant bij Deloitte’, ‘management assistant bij PREVABO BVBA’, ‘verkoper bij Proximus’ of ‘tussen twee jobs’. “De methode die ons team opnieuw heeft gehanteerd, is dezelfde als die waarmee ik discriminatie op de arbeidsmarkt meet”, zegt professor arbeidseconomie Stijn Baert, die het onderzoek heeft overzien. “In dat geval stuur ik valse cv’s naar dezelfde vacatures; ze verschillen enkel op het vlak van migratieachtergrond. Voor dit onderzoek hebben we valse Tinder-profielen een andere jobstatus gegeven en die laten matchen met echte gebruikers.”

4.800 echte Tinder-gebruikers in Gent, Leuven en Brugge kregen een ‘right swipe’ van de door de onderzoekers aangemaakte profielen. “En dan registreerden wij welke van onze profielen een like terugkregen. Waren het vooral de consultants, de management assistants, de verkopers of de werklozen? En met wie werd een gesprek aangeknoopt? Door dat te vergelijken, konden we aantonen dat jobstatus in een tweede fase significant is”, zegt Brecht Neyt.

“Geen eindeloos gepalaver”

Wanneer gebruikers een gesprek starten met een Tinder-match hebben mannen dus een voorkeur voor vrouwen die een job hebben. Voor vrouwen konden de onderzoekers dat niet analyseren omdat zo weinig vrouwen met een man beginnen te praten. Joris (29) is docent aan een Vlaamse hogeschool. “Hoe prestigieuzer de job, hoe minder bullshit. Ik heb al met vrouwen in topfuncties gematcht en die hebben geen zin in eindeloos gepalaver. Zij willen meteen iets gaan drinken en als het meevalt, gaan we neuken.”

“Soms is het fijner om met iemand te spreken die een ‘lagere’ job heeft, want dat voelt minder intimiderend aan. Tegen vrouwen met topjobs durf je op den duur niet meer te praten. Maar eerlijk is eerlijk: voor de Aldi- of Kruidvat-verkopers met tribal tattoos en scheve tanden pas ik ook zonder verpinken.”

“Ik hecht veel belang aan jobstatus, maar niet in de klassieke zin”, zegt zelfstandige Telma (26), die zevenhonderd matches heeft maar naar eigen zeggen slechts met twee mannen per maand praat. “Zo vind ik een tuinier cool, maar een bankier niet. Bankiers, accountants, mensen met een bedrijfswagen: saaie jobs dus saaie mensen. Een enkele keer schrijf ik: ‘Klinkt saai, overtuig me eens.’ Dat blijft vaak onbeantwoord.”

Tinder heeft wereldwijd meer dan 10 miljoen dagelijks actieve gebruikers die per dag door 2 miljard (!) andere profielen swipen. Dat levert meer dan een miljoen offline dates per week op. “De app is bijna synoniem geworden voor de huidige datingcultuur”, zegt Jana Vynckier, die ook aan het onderzoek heeft meegewerkt. “Gezien de impact leek het ons zeer interessant te weten wat succes op de app drijft. Economen zijn altijd op zoek naar wat succes verklaart, zowel op de arbeidsmarkt als in andere domeinen zoals het datingleven.”

Bob matchte recent met een professionele paaldanseres. “Maar we hebben niet over haar werk gepraat. Een gesprek op Tinder moet zo energiek en leuk mogelijk zijn. Ik wil mensen met coole jobs ontmoeten, maar eenmaal dat afgevinkt is, moet het niet te vaak over werk gaan. Ik heb andere prioriteiten.”

Bob, Joris en Telma zijn schuilnamen.

