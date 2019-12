Jingle hell: zo overleef je Kerstmis bij de schoonfamilie Margo Verhasselt

24 december 2019

09u07 5 Seks & Relaties “All I want for Christmas is you”, zingt Mariah Carey al 25 jaar uit volle borst. En ze heeft het met haar zeemzoet kerst/liefdesliedje aan het rechte eind. Wat heeft een mens meer nodig dan een goed lief om gelukkig te zijn, toch? Wel, een goede band met de schoonfamilie. Wat als het niet allemaal van een leien dakje loopt? Klinisch seksuoloog en relatietherapeut Chloé De Bie geeft raad.

Denk jij rond de kersperiode minder aan jingle bells en meer aan de jingle hell? Je bent niet alleen. Ongemakkelijke stiltes, opmerkingen over je uiterlijk, bemoeienis met de opvoeding of jullie relatie. Zucht. De gezelligste periode van het jaar? Wie deed die uitspraak ooit in godsnaam? Het is een periode die heel wat stress met zich meebrengt. Dat benadrukt klinisch seksuoloog en relatietherapeut Chloé De Bie: “We leggen onze lat altijd heel hoog. Er moet rond deze periode van alles gebeuren; je moet op zoek naar de juiste cadeaus, je moet nadenken over een leuke outfit, een menu verzinnen, een pinterestwaardige tafel dekken etc. En dat moet dan nog eens allemaal klaargespeeld worden terwijl de meeste mensen nog aan het werk zijn. Moet je dan nog eens langs bij de schoonfamilie? Dan zorgt dat al gauw voor paniek.”

Maar voor je terug in bed kruipt, een griepje faket en het feest afbelt: geen paniek. We geven enkele tips.

1. Vraag om inside info

Chloé De Bie: “Het begint vaak al met de dresscode. Het kan zijn dat jij het gewoon bent om je helemaal op te tutten met kerst, terwijl ze bij het lief genoegen nemen met een foute kersttrui.” De enige met een baljurk aan tafel? Niet meteen een leuke situatie en gewoon erg ongemakkelijk. Vraag dus enkele dagen op voorhand aan het lief wat de verwachtingen zijn qua outfit.

2. Bespreek wat bespreekbaar is

Van ‘Met nonkel Frank praat je beter niet over politiek’ tot ‘Tante An heeft het graag over gezonde voeding’. Het zijn korte en kleine tips die heel wat gesprekken gemakkelijker en vooral een stuk minder ongemakkelijker kunnen maken. “Zoek misschien samen met je partner een cadeau uit waarvan je weet dat het zal scoren. Kom niet aankloppen met een boeket bloemen voor je schoonmoeder als ze daar allergisch aan is”, stelt Chloé De Bie.

3. Drink niet te v eel

Tijdens de feestdagen schenken we graag de glazen goed in en vaak bij, daar is niets mis mee, maar ken je grens. “Als je limiet overschreden is, kraam je al snel dingen uit die je liever binnenhoudt", tipt De Bie.

4. Observeer wat anderen doen

Staat plots iedereen op? Blijf dan niet in je eentje in de zetel zitten. “Het is eigenlijk in de meeste gevallen een goed idee om de groep te volgen”, meent De Bie. “Weet je niet wat je met al dat bestek moet doen? Kijk dan naar wat degene links of rechts van jou uitsteekt.

5. Help

Een gegarandeerd schot in de roos? Je hulp aanbieden. “Vraag je schoonmoeder of je kan helpen afruimen of eventueel mee mag opdienen. Zo toon je dat je hun werk apprecieert en zelf ook graag de handen uit de mouwen steekt. Probeer daarnaast ook altijd te tonen dat je dankbaar bent, zelfs wanneer je bijvoorbeeld een heel fout kerstcadeau krijgt.

6. Blijf jezelf

“Bovenal is het belangrijk om steeds jezelf te blijven, al mag je natuurlijk voor een belangrijke gelegenheid wel je beste beentje voorzetten. Ga je niet anders gedragen, dat is niet nodig. Jouw partner werd verliefd op jou en dat zal de familie ook merken. Wring je niet in vreemde bochten”, tipt de relatietherapeut.

Wat als het écht niet botert tussen jou en de familie?

“Je kiest je familie niet. Het is belangrijk dat je dat altijd in je achterhoofd houdt. Bij je schoonfamilie is dat eigenlijk hetzelfde geval, zij zijn eigenlijk ook gewoon een leuke bonus. Je kan hen niet veranderen. Wat je wel kan veranderen, is hoe je naar de dingen kijkt", stipt De Bie aan. “Probeer de voordelen van de familie in te zien. Wat zijn de rijkdommen van de verschillen? Wat kan je eruit leren? Ik ben van mening dat mensen eigenlijk bijna altijd goede bedoelingen hebben. De intentie achter iets is bijna altijd goed. Als je zelf dat idee in je achterhoofd stopt, kan je vaak gemakkelijker relativeren.”

Kaart je de problemen aan bij je geliefde? Spreek dan niet met de termen ‘altijd en nooit’. “Dan krijg je al snel te maken met een tunnelvisie”, verklaart De Bie. “Je gaat de dingen alleen zien in het idee dat jij hebt. Je moet niet alles als een persoonlijke aanval bekijken. Spreek vanuit jouw gevoel, dat komt veel beter over.”

Eerste Hulp Bij (vervelende) Onderwerpen

Hoe goed het ook mag zitten tussen jou en de nieuwe familie, aan de feestdis wordt er al eens gevist naar hoe het nu zit in jouw privéleven. Want ja, uiteraard moet die tante weten of jullie al aan kinderen denken. Hoe vervelend die vragen ook mogen zijn, De Bie benadrukt dat het belangrijk is om de kalmte te bewaren. “Ga niet in tegenaanval. Vragen ze wanneer jullie aan gezinsuitbreiding zullen beginnen of in het huwelijksbootje zullen stappen? Zeg hen dan dat dat nu niet het geval is, maar dat ze de eerste zullen zijn die ervan horen wanneer dat wel zo is. Zij hebben een positief gevoel en jij kan over iets anders praten.” Wil de oma tips geven over de opvoeding? “Ga die bemoeienis niet uit de weg. In dit geval bedank je haar best voor haar betrokkenheid en zeg dat je het in je achterhoofd houdt.”

