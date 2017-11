Jij en je partner lusten waarschijnlijk dezelfde dingen graag ND

17u35

Bron: Cooking Light 1 thinkstock Seks & Relaties Wat schaft de pot vanavond? Wie al langer in een relatie zit, zal misschien wel makkelijker tot een compromis komen. Een Pools/Duits experiment suggereert dat koppels eenzelfde smaakvoorkeur ontwikkelen naarmate ze langer samen zijn.

Wie in een lange relatie zit, neemt automatisch trekjes, gewoonten en zelfs bacteriën van de ander over. Een nieuwe studie van Duitse en Poolse wetenschappers voegt daar nu nog een extra element aan toe: ook onze smaakpapillen zouden op elkaar afgestemd worden, als we een tijdje samen zijn.

De studie analyseerde 100 koppels, die ergens tussen 3 maanden tot wel 45 jaar samen waren. Ze testten de reuk- en smaakvoorkeuren van de proefpersonen door ze aan verschillende geuren te laten ruiken, zoals roos, eucalyptus, gerookt vlees en leer. Ook kregen ze smaken op hun tong: zoet, zuur, bitter, zout en umami. Conclusie? Hoe langer de koppels samen waren, hoe groter de kans dat ze dezelfde voorkeuren hadden voor smaak en geur. Hoe gelukkig ze waren in de relatie, had geen invloed op de onderzoeksresultaten.

Nog geen verklaring

Een sluitende verklaring voor dit fenomeen hebben de onderzoekers niet, al kunnen ze wel voorzichtige vermoedens uiten op basis van eerder onderzoek. "Een gedeelde omgeving en gewoonten, en het voortdurend worden blootgesteld aan dezelfde geuren en smaken, kan voor dezelfde voorkeuren zorgen bij koppels," schrijven de wetenschappers. Al zou het omgekeerd natuurlijk ook kunnen dat je voor een partner kiest met dezelfde voorkeuren qua voeding. Om het fenomeen te kunnen verklaren is nog meer onderzoek nodig, aldus de wetenschappers. Laat in tussentijd die gedeelde maaltijd vooral smaken vanavond.