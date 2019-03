Jij bourgondiër, hij vegan: experts geven tips voor koppels met andere eetgewoontes Margo Verhasselt

10 maart 2019

14u02

Bron: Well + Good 0 Seks & Relaties Relaties zijn niet gemakkelijk. Ik weet dat, jij weet dat, iedereen weet dat. Hebben jullie hetzelfde soort humor? Doen jullie dezelfde dingen graag? Het is al bijzonder moeilijk om al deze dingen in de mix te gooien, maar als jullie beiden compleet andere eetgewoontes hebben, kan dat het boeltje nog ingewikkelder maken.

Er worden datingapps uitgevonden waar je een match kan hebben dankzij je favoriete huisdier, waarop de vrouw de eerste stap moet zetten en tegenwoordig ook voor vegetariërs en veganisten. Daten is niet gemakkelijk. Wat maakt het zaakje nog ingewikkelder? Wanneer de pot bij jou en het lief twee compleet andere dingen schaft.

“Diëten is hip tegenwoordig, van paleo tot vegan, er bestaan veel meer mogelijkheden en er wordt veel bewuster mee omgegaan dan vroeger”, stelt Carolyn Brown, diëtist. “Wat mensen eten gaat samen met hun emoties en identiteit”, voegt diëtist Abby Langer daaraan toe. “Als iemand besluit als vegan of vegetariër door het leven te gaan, dan maakt dat deel uit van hun identiteit.” En dat maakt het een belangrijk onderdeel van jullie relatie.

Het mag dan wel lijken alsof jij als liefhebber van een goed stukje vlees nooit een gezellige avond uit kan hebben met jouw vegan lief. Niets is minder waar. Experts geven tips, zo zijn jullie niet langer de culinaire versie van Romeo en Julia.

1. Sluit een compromis

Neen, jullie moeten (en kunnen) niet altijd maaltijden met elkaar delen, zeker niet als jullie compleet tegenovergestelde eetgewoontes hebben. Maar ga toch op zoek naar een manier om de regels wat te omzeilen. Bijvoorbeeld: eet jij graag meteen in de ochtend, maar is je partner net begonnen met een dieet waarbij je moet vasten? Dan meent Brown dat het aan jou is om soms een kleine toegeving te doen voor de persoon waarmee je samen bent.

“Brunch samen rond 11 uur in de weekends en eet al iets kleins als je opstaat. Dat is geen al te grote aanpassing in je leven maar je partner gaat het verschil wel opmerken. Hetzelfde kan toegepast worden voor veganisten en vegetariërs, ga met hen eens naar een leuk veganrestaurantje. Succes gegarandeerd.”

2. Forceer geen veranderingen

Elkaar steunen is belangrijk, maar jouw eetgewoontes veranderen voor jouw partner is nog een andere zaak. “Je moet je nooit verplicht voelen om je dieet aan te passen voor iemand anders”, benadrukt Langer. “Het is ook niet eerlijk om dat aan iemand te vragen.” Het is helemaal normaal dat je af en toe speciaal kookt voor iemand, maar dat mag je niet het gevoel geven dat je zelf ook al die maaltijden moet opeten.

3. Probeer samen nieuwe dingen uit

Stel: jij bent vegetariër en het lief is veganist. Waarom proberen jullie dan samen niet enkele nieuwe receptjes uit? Ga op zoek naar leuke en interessante receptjes zoals bijvoorbeeld slagroom van kokosmelk. Maak er een gezellig moment van quality time van en wie weet krijg je er zomaar een nieuw favoriet recept bij.

4. Focus op het positieve

Het is gemakkelijk (en vooral zeer menselijk) om te focussen op de verschillen. Maar probeer te kijken naar wat jullie met elkaar gemeen hebben. Bekijk wat jullie beiden graag eten en maak daar een lijstje van. Zo heb je meteen een hele boterham aan ingrediënten die misschien wel samen gegooid kunnen worden op inspiratieloze momenten.