Jens Dendoncker is de perfecte kusser, maar wat is “een perfecte kus”?

Seks & Relaties Jens Dendoncker is de beste kusser van het land. Of toch volgens z'n vriendin Lauren Versnick, die z'n zoenen tot in haar buik voelt. Wetenschappelijk is dat niet bewezen, maar dat hoeft ook helemaal niet. "De één heeft het graag zus, de ander graag zo."

Komiek Jens Dendoncker (29) moet zich woensdagavond op de borst geklopt hebben. Zijn vriendin Lauren Versnick (25), actrice en model, had nog maar net plaatsgenomen in de quizstoel van ‘De Slimste Mens ter Wereld’ toen presentator Erik Van Looy haar vroeg hoe hun relatie was. Bij haar eerste, wat weifelende antwoord - ‘Gezellig. Gezellig druk’ - zal Jens misschien nog lichtjes gefronst hebben, maar nadien volgde ontegensprekelijk een brede lach. “Je hebt gezegd dat hij heel goed kan kussen”, wierp Erik de dochter van Lynn Wesenbeek toe. En zonder verpinken antwoordde Lauren enthousiast: “Ja, da’s waar.” Plotsklaps wist heel Vlaanderen dat de man van ‘Hoe zal ik het zeggen?’ en interim-jurylid van ‘Belgium’s Got Talent’ een pro is in pakkerds geven. Of - voor wie het plastischer wil - muilen. Want de zoenen die Lauren onmiskenbaar bedoelde, zijn niet de ‘hallokusjes’ die je lost wanneer je een tante of nonkel groet op een familiefeest. Het zijn de hartstochtelijke exemplaren, die die vaak de voorbode zijn van meer. Er wordt weleens gezegd dat iemand een goede kusser noemen dan ook het beste compliment is dat je geven kan.

Hoeveel speeksel?

Jurylid Marc-Marie Huijbregts wilde dus graag weten wat Jens’ kussen dan zo goed maakt. Waarop Lauren: “Dat voel je in je buik.” Wetenschappers hebben al veel geschreven over zoenen. Dat er tijdens die activiteit dopamine vrijkomt wat ons gelukkig maakt. Ook dat je er calorieën mee verbrandt - een hartstochtelijke kusser zo’n 6,5 per minuut. En dat per zoen ongeveer 40.000 micro-organismen en bacteriën van eigenaar wisselen. Ook dat bij kussen alle 34 gezichtsspieren aangespannen worden, waardoor je er stralender uitziet. Maar hoe de perfecte kus zelf is? Neen, daar is niemand het ruiterlijk over eens. Er is geen handleiding over hoeveel graden je je hoofd moet draaien, de liptechniek die je het best gebruikt en de hoeveelheid speeksel die je deelt.

Klinisch seksuologe en relatietherapeute Chloé De Bie verwoordt het zo: “We hebben geen wetenschap nodig om te beseffen dat een kus iets individueels is. De een heeft het graag zus, de ander zo. Net zoals iemand z’n spaghetti liever met champignons eet, de ander zonder en met veel Tabasco. Bij die ene partner was een tongkus misschien wel fe-no-me-naal, bij de volgende lijkt die eerder op een wasmachine en is ze dus een zware teleurstelling. Tijdens het VTM-programma ‘Koppels’ zagen Wim (Slabbinck, seksuoloog, red.) en ik dat iedereen een andere kus meer perfect vindt. We gaven de koppels de opdracht verschillende zoenen uit te proberen: van nekkussen en minizoentjes tot knetterkussen - met snoepjes in de mond zodat je een tinteling voelt. In elke relatie is het elke keer opnieuw zoeken naar wat de perfecte kus is.”

Afstemmen

“Goed zoenen is afgestemd zoenen”, vindt relatie-experte Rika Ponnet. “Je kan je niet zomaar op de ander storten met de tong vooruit - dat is een vorm van orale verkrachting. Kussen betekent vooral focussen op de ander, meer dan je eigen verlangen bevredigen. Kussen is temperoriseren - je brengt tederheid over. De ideale kus is dus de kus waarbij de ander hetzelfde niveau van tederheid of opwinding bereikt.”

Kussen is misschien wel het meest intieme dat bestaat, vervolgt Ponnet. “Zelfs intiemer dan seksuele penetratie. Het is ook veelbetekenend dat veel sekswerkers niet willen kussen - een kus is voor hen de grens. Wie kust, betreedt iemands meest persoonlijke ruimte, het gezicht. Je kijkt in elkaars ogen, je proeft, je ruikt, je hoort geluid. Een kus komt hard binnen. Onze mond is een zeer gevoelige zone.”

Niet faken

Een kus is dus beter als je verliefd bent? “Ja”, zegt Ponnet. “De beste kussen zijn die waar gevoelens onder zitten. Een kus is ook het eerste wat wegvalt als het in een relatie niet goed meer gaat. Een liefdevolle kus kan je nu eenmaal niet faken.”

De cijfers

* 10 à 12 seconden duurt gemiddelde kus (als de verliefdheid verdwenen is nog 1 seconde)



* 58 uur, 35 minuten en 58 seconden duurde langste kus ooit (2013, Thailand)

* 34 gezichtsspieren zorgen voor de perfecte kus

* 40.000 micro-organismen en bacteriën wisselen van eigenaar

* 6,5 calorieën per minuut verbrand je tijdens kussen

* 2 op de 3 mensen kantelen het hoofd naar rechts tijdens het zoenen