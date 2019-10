Je mag vrijen zonder condoom: 6 feiten en fabels over het hiv-virus op een rij

Margo Verhasselt

04 oktober 2019

13u45 0 Seks & Relaties Wie seropositief is, kan vandaag een normaal leven leiden. Medisch gezien dan toch. Want het stigma is met geen pilletje uit te wissen: 65% van de mensen met hiv werd ooit slachtoffer van discriminatie. Intussen weten we dankzij de wetenschap gelukkig beter, en wij scheiden voor jou graag nog eens de fabels van de feiten.

“Je kan niet verwachten dat mensen slimmer worden over hiv en seropositiviteit als je zelf de uitleg niet wil geven. Als we niet met ons verhaal naar buiten komen, blijft het beeld van de ‘jaren 80-aidspatiënt’ hangen.” Dáárom wil de West-Vlaamse Stephanie (29) over haar ervaringen vertellen. Haar verhaal lees je hier.

Over deze ziekte blijven zelfs anno 2019 nog veel vooroordelen en halve waarheden de ronde doen, die voor verwarring en onnodige angst zorgen. Die willen wij de wereld uithelpen.

Besmetting via menselijk contact?

Je hoeft niet in een boog om een hiv-patiënt heen te lopen, want door een hand te geven, van hetzelfde glas te drinken, te kussen en knuffelen of naast een niezende hiv-patiënt te zitten, wordt het virus niet doorgegeven. Vaak wordt het risico op besmetting overschat. Pas bij onveilige seks, door in contact te komen met besmet bloed of via zwangerschap waarbij de moeder het virus aan het kind doorgeeft, is er een risico.

Fabel: aids is een “homoziekte”

De mythe dat aids uitsluitend een “ziekte voor homoseksuelen” is, werd al lang ontkracht, maar toch leeft die gedachte nog bij veel mensen. Wel is het zo dat het risico op verspreiding van hiv groter is bij anale seks, waardoor die associatie wordt gemaakt. Homomannen die onbeschermde anale seks hebben, vormen een grote risicogroep, maar dat betekent nog niet dat het uitsluitend een “homoziekte” is. Zowel mannen als vrouwen die aan anale seks doen, lopen een verhoogd risico op verspreiding van hiv, als één van beide partners besmet is met het virus.

Hiv versus aids

Wie besmet is met het hiv-virus, heeft (nog) niet noodzakelijk aids. Hiv staat voor humaan immunodeficiëntievirus, een virus dat het afweersysteem aantast. Zonder behandeling leidt dit virus tot aids en overlijden. Aids is pas de laatste fase van een hiv-infectie, die in 4 fasen verloopt. Van iemand die besmet is met het hiv-versus, wordt ook wel gezegd dat hij of zij seropositief is.

Hiv = nooit meer seks?

Als je seropositief bent, wil dat niet zeggen dat je nooit meer seks kan hebben. Sterker nog, het kan zelfs zonder condoom. Dat bevestigt ook Boris Cruyssaert van Sensoa: “Mensen met hiv die trouw hun medicatie innemen, hebben na enkele maanden nog zo weinig deeltjes van het virus in hun bloed dat ze het niet meer kunnen doorgeven via seksueel contact. Dat werd getest op 100.000 contacten, dus we kunnen ervan uitgaan dat dat een betrouwbaar resultaat is. Vrijen zonder condoom kan dus wel degelijk. De populatie die wij kennen, neemt overigens zijn medicatie trouw in en gaat regelmatig naar hiv-centra in ziekenhuizen. Daar krijgen ze dan ook de juiste opvolging.”

Andere soa’s

Ben je al besmet met een andere seksueel overdraagbare aandoening? Dan is de kans op overdracht van hiv nog groter. “Om een soa te krijgen, moet er contact zijn tussen de slijmvliezen van de mond, aars, penis of vagina. Dat is voldoende voor de bacteriën of virussen om over te gaan van de ene persoon op de andere. Een soa waarbij je wondjes of zweertjes krijgt, maakt die kans nog groter. Een persoon die hiv heeft in combinatie met een andere soa is nog besmettelijker en omgekeerd is een persoon met een soa ook ontvankelijker. De zweertjes komen niet altijd voor, maar als ze voorkomen zorgen ze er inderdaad voor dat je het virus gemakkelijker binnenkrijgt”, legt Cruyssaert uit.

Seropositief en zwangerschap

Wie seropositief is en toch kinderen wil, kan met de juiste medische begeleiding zwanger worden en het risico op besmetting van kind of partner drastisch inperken. Daar zijn verschillende procedures voor, zoals het “schoonmaken” van besmet sperma, het inbrengen van zaadcellen zonder seksueel contact of onder zeer specifieke voorwaarden zonder condoom vrijen. Wil je zwanger worden en is één van de partners seropositief, vraag dan altijd advies bij je hiv-arts.

Meer info? Bekijk de site van allesoverseks.be