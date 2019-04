Je ging vreemd, wat nu? Expert geeft raad Margo Verhasselt

04 april 2019

08u11

Bron: PureWow 0 Seks & Relaties Dus, je bent vreemdgegaan. Je voelde je eenzaam, was boos op je partner, maakte een fout of verveelde je gewoon. Hoe de bal ook aan het rollen ging, de tijd kan niet teruggedraaid worden en je moet vooruit.

Een gebroken hart, LDVD, piekeren en veel twijfel; het zijn stuk voor stuk gevolgen van een avontuurtje met iemand anders. Maar omdat je op die manier niet kan leven zochten we uit wat je het best kan doen als je toch je eigen ruiten ingooide. Therapeut Dr. Tammy Nelson schreef er een boek over: ‘When You’re the One Who Cheats: Ten Things You Need to Know’. En die goede raad willen we graag met jou delen.

Geef toe dat het gebeurd is (en stop met de schuld op iemand anders te steken). De eerste stap nadat je een scheve schaats rijdt, is toegeven dat het gebeurd is. “Het heeft geen zin om rond de pot te draaien of iets te ontkennen”, stelt Nelson. Probeer daarnaast de schuld niet op iets of iemand anders te steken. Wat er ook gaande is in je relatie, jij maakte de bewuste keuze. Pas als je dat kunt accepteren, kan je het probleem oplossen.

Als je het vertelt, bereid het gesprek voor. Het kan zijn dat je liever de pleister meteen van de wonde trekt en snel 'ik ben vreemdgegaan’ wil roepen waarna je de kamer verlaat, maar dat kan je niet maken. Nelson meent dat een goede manier om het aan te brengen is via ‘een afspraak’. Vertel aan je partner dat je iets moet vertellen en wees eerlijk. Laat hem of haar weten dat het geen prettig nieuws is.

Zeg niet dat het je spijt tenzij je weet waarom. Een lichte ‘sorry’ uitspreken, gaat de conversatie niet op gang helpen en komt ook niet gemeend over. Wees eerlijk. Nelson meent dat een goed excuus 3 kwaliteiten bevat: “1. Geen schuld geven. 2. Het niet ontkennen. 3. Geen komedie spelen.”

Bereid je voor op de ‘waarom’. Uiteraard, dit is uiteindelijk het belangrijkste dat je partner gaat willen weten. Het is geen gemakkelijke vraag om te beantwoorden, maar het geeft jou ook duidelijkheid over waarom je het deed. Was het een eyeopener om uit een ongelukkige relatie te ontsnappen? Was het puur omdat je gedronken had? Nelson wijst nog aan dat je tijdens dit gesprek nooit de affaire mag vergelijken met de relatie met je partner.

Beslis of je blijft of gaat. Wil je een einde maken aan je relatie? Wil je een einde maken aan de affaire? Het is geen simpele keuze, maar je moet wel over wat dingen nadenken.

Bekijk je toekomst. Heeft het zin om voor de relatie te vechten? Dan is het belangrijk dat je een duidelijk beeld opmaakt van wat je in de toekomst anders wil. Wat maakt je gelukkig? Waar ben je bang voor? Wat kan je veranderen? Nelson stelt dat je moet focussen op wat werkt, in plaats van op wat niet.

