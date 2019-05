Je ex verwijderen op sociale media of niet? Een expert geeft uitleg

Nele Annemans

24 mei 2019

13u06

Als je eenmaal beslist om uit elkaar te gaan, kan het lastig zijn om te beslissen of je je ex al dan niet volledig uit je leven wil bannen. En zeker in tijden van sociale media rijst de vraag of je je ex ook daar moet verwijderen. Een relatie-expert geeft zijn advies.

Blokkeren, ontvrienden, ontvolgen of toch online bevriend blijven? Je bent heus niet de enige die zich die vraag stelt na een relatiebreuk. En hoewel iedereen er een andere mening over heeft, is de waarheid dat er geen goed of fout antwoord is. Vaak hangt het ook af van hoe de breuk verlopen is. Toch is relatietherapeut Gary Brown voorstander van het digitaal verwijderen van je ex. “Het blokkeren van je ex op sociale media kan je helpen om verder te gaan, zeker na een pijnlijke relatiebreuk. Break-ups kunnen immers traumatisch zijn voor beide partners, ongeacht wie er einde heeft aangemaakt. Dan helpt het om niet voortdurend aan je ex herinnerd te worden, en een van de beste manieren om dat te doen is door ze te verwijderen van je sociale media.”

Als je breuk slecht afliep, raadt Brown zeker aan om je ex van al je sociale media te bannen. “Als je op een slechte manier uit elkaar ging of als je ex op een of andere manier misbruik van je heeft gemaakt, moet je de knoop doorhakken en alle contact verbreken. Er is geen enkele reden om in contact te blijven met iemand die slecht is voor je fysieke of mentale gezondheid.”

Bovendien is een van de moeilijkste dingen van een relatiebreuk je ex erna met iemand anders moeten zien. “Als je nog altijd verlangt naar hem of haar, en je weet dat je in zak en as zou zitten mocht je je ex met iemand anders zien, dan doe je er goed aan om je ex te verwijderen uit je digitale leven.”

Toch eindigt natuurlijk niet elke relatiebreuk in kommer en kwel. Want hoewel het blokkeren of verwijderen van je ex op sociale media het waarschijnlijk makkelijker maakt, zijn er ook gevallen waarin het niet noodzakelijk is. “Ben je van plan om vrienden te blijven? Dan is het gewoon te gek om je ex proberen uit je leven te bannen. Waarom zou je immers een goede vriendschap opgeven, ook al liep het op romantisch vlak mis?”

Uiteindelijk is het aan jou om te beslissen wat je doet. Hoewel het niet altijd even makkelijk is, is er absoluut niets mis mee om je ex op een afstand te houden. Zijn jullie nog goede vrienden, dan is het ook prima om van elkaar op de hoogte te blijven via sociale media.