Jan (45): “Had ik geweten dat dit soort vrouwen echt bestond, was ik nooit getrouwd” Corine Koole interviewt over de raadselen van passie en affectie. Corine Koole

10 maart 2019

08u01 0 Seks & Relaties Jan (45) en zijn lief zouden niet weggaan bij hun partners. Dat konden ze hun kinderen niet aandoen. Maar het verlangen bleef knagen, naar een leven samen. Ze bedachten een plan.

'Onze ontmoeting was er een tussen twee mensen die allebei een leven leidden in een zekere mate van sleur. Ons werk bracht ons naar een hotel, we zaten naast elkaar op een bankje in de lobby. Zonder het elkaar te zeggen, wisten we dat we nooit uitgepraat zouden raken. Hoe gaat dat, als je naast elkaar zit. Je knie raakt per ongeluk de knie van de ander, je draait je naar elkaar toe, je buigt je voorover om elkaar te kunnen verstaan. En ook al waren er in de lobby vooral onbekenden die ons waarschijnlijk niet eens opmerkten, dwars door alle verdwazing heen voelde ik een felle trots. Ik zat hier toch maar met deze blonde, zo stijlvolle vrouw. Een uur later liep ik haar naar de auto en dacht: had ik geweten dat dit soort vrouwen echt bestond, ik was nooit getrouwd. Dan had ik gewacht en was ik nog liever in mijn eentje doodgegaan. We kusten bij de auto. Pas toen verdween het besef van voorbijgangers helemaal en in de weken erop begonnen we in het geheim af te spreken, vaak wel drie keer in de week. Soms hadden we maar vijf minuten om elkaar te zien en te kussen, maar daar reden we graag na ons werk twintig kilometer voor om. We gaan ons leven met partner en kinderen niet overhoop halen, dachten we, dit is mooi voor ernaast. We helpen elkaar als het ware ons staande te houden in ons huwelijk.

