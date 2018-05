Jacqueline (69): "Ik wist niet dat je zo kon verlangen naar het lichaam van een ander" Corine Koole interviewt over de raadselen van passie en affectie Corine Koole

20 mei 2018

07u59 0 Seks & Relaties Jacqueline is getrouwd, maar heeft al drie decennia een verhouding met een ­andere man. Spijt heeft ze daar niet van want, zo zegt ze, "niet kiezen is ook een keuze, en niet per se een negatieve".

Als je me zou vragen, hou je van je man, dan zou ik ­antwoorden: ik hou van hem als van mijn zwager. Ik ben gesteld op hem, en ja, natuurlijk hou ik van hem, maar in zekere zin zou je kunnen zeggen dat routine en gemakzucht en financiële zekerheid een belangrijker rol spelen in ons gezamenlijk leven dan liefde. Ik weet niet of dat voortkomt uit hardheid, misschien komen termen als afhankelijkheid of zelfs lafheid meer in de buurt. Hard zou het zijn als ik hem in de steek zou laten nu hij steeds vergeetachtiger wordt, hard zou het zijn geweest als ik ervandoor was gegaan met mijn minnaar.

