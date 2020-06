Is te lang niet rampetampen een ramp voor je lichaam? Een seksuoloog over de gevolgen van lang geen seks hebben

Seks en het coronavirus, het is geen match made in heaven. En maandenlang niet aan je trekken kunnen komen, dat doet wat met een mens. “Je lichaam plezier ontzeggen heeft een invloed op je mentale en fysieke welzijn”, zegt klinisch seksuoloog, relatie- en psychotherapeut Filip Geelen.

Een knuffel, kus of seks was volledig uit den boze voor singles. Zij moesten noodgedwongen maanden alleen doorbrengen in hun kot. Maar welke invloed heeft het op je lichaam en geest als je zo’n lange tijd niet kan vrijen? Op den duur raak je zelfs minder geprikkeld, zo blijkt.

Seks werkt angst- en stressverlagend Seksuoloog Filip Geelen

“De mens is een sociaal beestje”, steekt seksuoloog Filip Geelen van wal. “We willen contact, elkaar aanraken en lijfelijk de ander voelen. Mensen die we graag hebben, hebben we ook figuurlijk en zeker letterlijk graag dichtbij. Als je die vorm van lichamelijk contact mist, wordt je meest intieme vorm van nabijheid ontnomen.” En dat kan een grote impact hebben op je mentale welzijn. “Bij een aanraking komt het hormoon oxycotine, ook wel het knuffelhormoon genoemd, vrij in je bloedbaan. Dat geeft je een fijn gevoel, omdat het stress en angstgevoelens vermindert. Tijdens het vrijen komt het hormoon in nog veel grotere hoeveelheden voor. Seks werkt dus erg goed als angst- en stressverlagend middeltje.”

Slechtere nachtrust

Daarnaast zorgt oxytocine voor een gevoel van verbinding tussen mensen. “Valt dat weg doordat je elkaar niet mag aanraken, kunnen gevoelens van eenzaamheid en angst sterker naar voren komen. Tel daarbij dat je stressniveau verhoogt door het gebrek aan seks, en je hebt het ideale recept voor een slechtere nachtrust of je in het algemeen minder goed in je vel voelen”, aldus de seksuoloog.

Bovendien is het knuffelhormoon goed voor de potentie. Geelen: “Oxytocine helpt mannen bij het creëren van seksuele opwinding en bij het behouden van hun erectie. Het gebrek eraan kan dus ook erectieproblemen in de hand werken. Bij vrouwen geldt hetzelfde: hoe minder vaak ze vaginaal vochtig worden, hoe groter de kans op moeilijkheden om later vochtig te kunnen worden bij seksuele opwinding. ‘Use it or lose it’, luidt dus het credo.”

Minder vaak vrijen kan je immuniteit aantasten Seksuoloog Filip Geelen

Maar seks heeft nog tal van andere voordelen voor je gezondheid. “De fysieke act van seks hebben is, net zoals masturbatie, zeer goed voor hart- en bloedvaten, de prostaat en het boosten van je immuniteit. Minder vaak vrijen kan dus ook je immuniteit aantasten. Al hoef je je niet meteen zorgen te maken. Het gebeurt slechts op kleine schaal en een aantal weken geen seks hebben maakt je zeker niet extra vatbaar voor het coronavirus. Gaan sporten of andere fysieke activiteiten uitoefenen en een evenwichtig voedingspatroon zijn minstens een even goede, maar misschien minder aangename, bezigheid om jezelf te beschermen.”

Tot slot word je volgens Geelen minder vatbaar voor seksuele prikkels als je minder seks beleeft. “Je zet seks bij wijze van spreken niet meer op je radar, al dan niet uit noodzaak. Waar je in het begin dus misschien nog moeite had met het niet kunnen hebben van seks, zal je dat mogelijk op den duur gewoon worden. Het gevolg? Seks zal je misschien minder aanspreken. Maar geen nood, je seksuele responsiviteit, ofwel hoe vatbaar je bent voor seksuele prikkels rondom je, kan je weer aanzwengelen. Dat doe je door je bewust te zijn van je seksualiteit en het opnieuw hoger op je prioriteitenladder te plaatsen. Na de lockdown komt er dus zeker seksuele zonneschijn!”

Meer lezen van seksuoloog Filip Geelen? Zijn gloednieuwe boek ‘Waar is de liefde gebleven?’ (22,99 euro, Borgerhoff & Lamberigts) ligt sinds zaterdag 20 juni in de winkelrekken.