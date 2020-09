Is online bedrog even erg als ‘echt’ overspel? Seksuoloog Filip Geelen legt uit wat je kan doen als het je overkomt

Seks & Relaties Toen twee weken geleden seksueel getinte beelden van Sean Dhondt, Stan Van Samang en Peter Van de Veire uitlekten, stortte ongetwijfeld niet alleen hun wereld, maar ook die van hun partners in. Hoe moet je reageren als je in een soortgelijke situatie terechtkomt? Is er hier écht sprake van bedrog? En valt jullie relatie nog te redden? Wij vroegen het aan seksuoloog Filip Geelen. “Om jullie connectie te herstellen, is er maar één mogelijke oplossing: praten, praten en nog eens praten."

“Het uitlekken van seksbeelden zoals die van Sean, Stan en Peter heeft sowieso een enorme impact op een relatie”, legt seksuoloog Filip Geelen uit. “Het vertrouwen tussen de twee partners is uiteraard geschaad. Wanneer er pikante foto’s gemaakt worden, ga je ervan uit dat dat binnen je relatie gebeurt. Maar als er een derde in het spel blijkt te zijn en je van niks weet, zet dat je relatie natuurlijk op losse schroeven. Anderzijds zitten de partners van de drie BV's ongetwijfeld met heel veel vragen. Mijn advies? Stél die. Ook al heb je soms het gevoel dat je al vijf of tien keer dezelfde vraag hebt gesteld, doe het gewoon. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je er een kruisverhoor van maakt, maar hoe meer vragen je stelt, hoe meer de ander ook kan vertellen over wat hem of haar overkomen is en hoe groter de kans dat jij de antwoorden krijgt die je nodig hebt."

Door het lekken van die beelden is er een enorme vertrouwensbreuk ontstaan, en die zorgt ook voor een breuk in de connectie met elkaar Filip Geelen

Bedrog of niet?

“Of Sean, Stan en Peter hun partners hebben bedrogen? Dat is een vraag waar geen eenduidig antwoord op bestaat. Bedrog betekent voor iedereen immers iets anders. Voor de ene is naar een ander kijken al bedrog, voor de ander een berichtje sturen. Nog andere koppels spreken onderling dan weer af dat er gekust of gevreeën mag worden met anderen ... In dit geval is er - voor zover we weten - geen fysiek contact geweest tussen de BV’s en de derde partij, maar los daarvan is er, zoals ik eerder al aanhaalde, een enorme breuk in het vertrouwen. En die zal ook zorgen voor een breuk in de connectie met elkaar. Om die verbinding te herstellen, is er maar één mogelijke oplossing: praten, praten en nog eens praten. Niet alleen vragen stellen aan de partij die de mist inging, maar ook nagaan bij elkaar wat het uitlekken van die beelden teweeg heeft gebracht, wat je als koppel weer dichter bij elkaar kan brengen, of diegene die de beelden stuurde enkel een beetje avontuur zocht of effectief op zoek was naar meer ...”

“Een grote don't is je partner opleggen dat hij zijn gsm of smartphone niet meer mag gebruiken. Ten eerste is dat niet realistisch, maar ten tweede kan het ook een tegenreactie oproepen. Wat je dan weer wél kan doen is samen zijn of haar smartphone bekijken en de foto’s wissen. Dat kan ook een enorm grote symbolische waarde hebben: ‘ik verwijder mijn foto’s, en nu gaan we samen verder’."

Last but not least

Enneuh ... Wat kan je als omgeving doen voor een koppel waarvan een van de partners seksueel getinte beelden doorstuurde naar een ander of het slachtoffer werd van catfishing? “Geef het koppel tijd en ruimte om het zelf uit te zoeken. Merk je dat een van beide partners behoefte heeft aan een babbel? Bied hem of haar dan een luisterend oor, zonder de andere zwart te maken. De kans bestaat dat het nog goedkomt, en dan wil jij écht niet diegene zijn die liep te stoken tussen beide partners."

