Is niemand 100 procent hetero? “Seks met een vrouw betekent niet dat je lesbisch bent”

Seks & Relaties Toen bekend werd dat de Belgische zangeres Angèle (24) samen is met een meisje, sprong seksuologe Kaat Bollen meteen voor haar in de bres: “Niemand is 100 procent hetero.” Dat klopt. En toch weer niet, want het is niet omdat je seks hebt met een vrouw dat je ook (deels) lesbisch bent.

Mensen die enkel heteroseksueel zijn, bestaan niet. Dat concludeerde psycholoog Ritch Savin-Williams van de Cornell University enkele jaren geleden al na een experiment waarbij proefpersonen gevraagd werd porno te kijken waarin beide genders te zien waren. De onderzoekers maten de seksuele opgewondenheid door te kijken naar veranderingen in de grootte van de pupillen. Bleek dat zowel mannen als vrouwen - ongeacht hun geaardheid - opgewonden raakten van porno met enkel mannen, enkel vrouwen én gemengde koppels. Conclusie: iedereen is wel een beetje biseksueel.

Gevoelens vs. gedrag

“Ik ben het niet helemaal eens met die conclusie”, zegt klinisch seksuologe en relatietherapeute Chloé De Bie, bekend van het VTM-programma Koppels. “Hier werd enkel vastgesteld dat de pupillen van de proefpersonen wijder werden en dat er dus seksuele opwinding was. Maar seksuele oriëntatie is veel meer dan dat, en heeft drie dimensies. Ten eerste zijn er natuurlijk de gevoelens: fantaseer je wel eens over seks met een man of vrouw bijvoorbeeld? Maar daarnaast tellen ook je gedrag (met wie héb je werkelijk seksueel contact?) en je identiteit (hoe omschrijf je jezelf?). Als ik zelf aan zo’n experiment zou deelnemen, kan ik me voorstellen dat ik opgewonden zou geraken van het kijken naar twee vrouwen die seks met elkaar hebben. Mijn lichaam zal reageren en mijn hoofd zal zeggen dat dat best wel geil is. Tot daar mijn gevoelens. Maar anderzijds heb ik geen enkele interesse in seks met een vrouw. Ik heb het ook nooit gedaan. En ik voel en omschrijf mezelf als 100 procent hetero.”

“Als pure hetero kan je best fantaseren over seks met een man. Of omgekeerd: als homoseksuele man kan je seks met een vrouw hebben maar nadien toch besluiten dat je homo bent. Ik kan Kaat Bollen met andere woorden wel volgen als ze zegt dat niemand 100 procent hetero is. Alfred Kinsey, de seksuele revolutionair, stelde al in de jaren ‘50 dat onze seksuele geaardheid ergens op een schaal van 0 tot 6 zit. Van uitsluitend heteroseksueel tot uitsluitend homoseksueel. Mensen kunnen zich op verschillende momenten van hun leven op verschillende punten van de schaal bevinden. Seksuele vloeibaarheid heet dat. Vergelijk het met een kind dat geen escargots lust en het op latere leeftijd over een delicatesse heeft. Je seksuele oriëntatie kan veranderen. Daarom spreken we nu ook over oriëntatie en niet meer over geaardheid, want geaardheid is iets dat vast lijkt te liggen.”

Spectrum

Ook volgens seksuoloog Wim Slabbinck kan je seksuele oriëntatie veranderen. “We zijn geneigd om seksuele oriëntatie te zien als een hokje, als een vaststaand feit. Maar mensen zijn niet zo mooi in te delen in hokjes. Een studie bij homoseksuele mannen bewees dat ze opgewonden raakten van lesbische porno. De meetinstrumenten aan hun penis toonden aan dat hun lijf reageerde. Geaardheid moet je dan ook veeleer zien als een spectrum, een continuüm. In mijn praktijk zie ik soms mannen die zichzelf als 100 procent hetero beschouwen, maar toch seksuele contacten hebben met andere mannen. Het kan dus perfect dat je opgewonden raakt van iets wat eigenlijk niet overeenkomt met je seksuele oriëntatie.”