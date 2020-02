Is monogamie echt zo onnatuurlijk als Marco Borsato beweert? Margo Verhasselt

06 februari 2020

07u44 2 Seks & Relaties Marco en Leontine Borsato gaan scheiden. Na 21 jaar lief en leed te delen, maakt het koppel bekend er de brui aan te geven. De reden? Hun relatie kon de druk van een affaire en een burn-out niet meer aan. Maar Marco deed in het verleden ook al uit de doeken dat hij monogamie onnatuurlijk vindt. Wij vroegen seksuoloog Kaat Bollen of een relatie met één partner ook effectief tegen onze natuur ingaat.

In 2017 vertelde Marco tijdens een interview met LINDA.magazine over zijn liefdesleven. Een slippertje? Dat zou volgens hem niet het einde van hun relatie betekenen. “Ik denk dat onze relatie dat kan hebben”, klonk het toen. En de zanger gaf toe dat hij regelmatig wordt blootgesteld aan verleiding, vanwege de “erotiserende werking van succes”. “Dat is voor niemand een geheim. Je zult altijd aan die verleidingen blootstaan. Of je daarmee kunt omgaan, heeft te maken met de vraag: hoe goed zit je relatie? Leontine en ik zijn samen sterk genoeg om zoiets te overwinnen.” Niet dus. En monogamie tout court? Daar geloofde de zanger niet in. “Monogamie is volgens mij iets onnatuurlijks, maar het is nog iets anders om dat als gegeven te accepteren.”

Is dat ook echt zo? Seksuoloog Kaat Bollen geeft uitleg. “Uit onderzoek is gebleken dat de mens niet de meest monogame diersoort is”, valt Bollen met de deur in huis. “Ze onderzoeken zoiets door te kijken naar de lengte van de staart van spermacellen. Hoe langer de staart, hoe sneller het sperma zwemt. Wanneer een spermacel een lange staart heeft en dus snel is, wijst dat erop dat een vrouw in haar vruchtbare periode met meerdere mannen seks heeft. Want die spermacellen gaan als het ware in competitie met elkaar. Daarom moeten ze dus ook zo snel kunnen zwemmen.”

“Aan de hand van sperma kunnen we bij diersoorten zien hoe monogaam ze zijn. Als we kijken naar het sperma van de mens, dan is die staart niet per se heel kort, maar ook niet heel lang. We schijnen niet super monogaam te zijn, maar ook niet heel ontrouw. Qua dier zijn we dus inderdaad niet gemaakt om heel ons leven bij dezelfde persoon te blijven. Maar we zijn wel meer dan dieren alleen, we hebben nog een laagje cultuur over ons”, legt de seksuoloog uit.

Datingtrend

“Dat nuanceert heel de situatie wel wat. Tegenwoordig is de populairste relatievorm seriële monogamie en dat merk je ook hieraan. We proberen wel monogaam te zijn in onze relatie, maar hebben er vaak wel meerdere in ons leven. Ik zie in mijn praktijk steeds vaker polyamoreuze koppels, dat heeft volgens mij vaak vooral veel te maken met het feit dat we meer verwachten van het leven en het onderste uit de kan willen halen. We verwachten meer van onze partner en het is dan vaak gemakkelijker om dat in te laten vullen door meerdere mensen.”

Moet iedereen dan maar vrolijk in bed duiken met Jan en alleman? Toch niet, bevestigt Bollen. “Dat zou wel moeilijkheden geven binnen onze cultuur. Zo zou iedereen een huis moeten hebben en dat is met de betonstop nogal moeilijk. (lacht) Ik denk dat mensen hier gewoon graag een stabiele basis hebben voor hun gezin. En dan is monogamie toch wel het gemakkelijkste, polyamorie is dus niet iets waar je ‘zomaar’ aan toegeeft. Wanneer één van de twee dat wil en de ander niet, dan gaat het voorlopig gewoon niet”, besluit Kaat.