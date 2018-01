Is jouw lief een micro-cheater? Hoe je je partner ook zonder seks kan bedriegen SV

We dromen allemaal van een 'en ze leefden nog lang en gelukkig', maar de realiteit leert ons dat het er vaak anders aan toe gaat. Tot de dood ons scheidt wordt eerder 'tot de liefde uitdooft', of ' tot de ander vreemdgaat'. Al is het natuurlijk niet altijd zo zwart-wit. Er bestaat immers ook een grijze zone, die psychologe Melanie Schilling 'micro-cheating' noemt.

In feite is het een term om alle kleine manieren aan te duiden waarop je vreemd kan gaan zónder effectief overspel te plegen.

Micro-overspel, wat is dat?

"Micro-overspel of micro-cheating is een opeenvolging van kleine dingen die erop wijzen dat één van beide partners zich emotioneel of fysiek bindt aan iemand anders. Dat kan zijn door stiekem met hem of haar op sociale media te chatten, zijn of haar naam onder een code in je telefoon op te slaan, of wanneer je doet alsof je huidige relatie niet zo veel voorstelt."

Waar ligt dan de grens met onschuldig flirten - wat iedereen wel eens doet? - of een innige vriendschap? Eenvoudig, volgens Schiller. "Het stiekeme karakter is wat dit gedrag problematisch maakt. "Het is oké om een platonische relatie te hebben met een vriend(in), maar wanneer je dingen begint te verbergen of tegen je partner liegt, is er meer aan de hand. Stel jezelf dan ook vooral de vraag: waarom doe je dat?"

Hoe weet je of je partner micro-vreemdgaat?

Zit je partner nog tot 's avonds laat te chatten of te sms'en? Legt hij of zij snel die telefoon weg wanneer jij in de buurt bent? Dan kunnen die alarmbellen gaan luiden, aldus de psychologe. "Micro-cheating kan vanalles inhouden. Misschien geeft je partner iemand anders complimentjes, of staat er zogezegd een vergadering op de planning terwijl hij of zij met iemand afspreekt? Het kan goed zijn dat er niets meer gebeurd is dan dat, maar net die geheimdoenerij is een teken aan de wand dat er meer aan de hand is."

Hoe bepaal je dan wat grensoverschrijdend is en wat niet? Vertrouw op je intuïtie, drukt Melanie Schiller ons op het hart. "Die is meestal juist. Merk je dat er iets schort? Betrap je je partner op een leugen, of doet hij of zij anders dan anders? Dan mag je er vanuit gaan dat er iets aan de hand is." Natuurlijk moet je er niet altijd meteen vanuit gaan dat je partner vreemdgaat, maar je moet het onderwerp wel aankaarten, aldus Schiller. "Wees objectief en rationeel. Ga niet met veronderstellingen goochelen, maar geef je partner het voordeel van de twijfel en laat hem of haar eerst uitleggen wat er precies aan de hand is.

Pleegt je partner toch micro-overspel? Laat hem of haar dan merken wat dat met jou doet. "Ook al is er fysiek niet vreemdgegaan, leg uit dat jij je onbelangrijk voelt wanneer hij/zij urenlang met iemand anders aan de telefoon hangt. Of dat het je kwetst wanneer je ziet dat iemand anders hartjes-emoji's toegestuurd krijgt." Op die manier focus je op hoe jij eronder lijdt, en zal je partner sneller inzien dat het gedrag niet zo onschuldig is als het lijkt.