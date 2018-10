Is je date een ‘goeike’? Door hierop te letten weet je het binnen de 30 seconden Nele Annemans

18 oktober 2018

17u08

Bron: PureWow 0 Seks & Relaties Je swipete naar rechts omdat hij een geweldige profielfoto had. Hij leek grappig en lief via zijn berichtjes. Maar nu, wil hij je in levende lijve ontmoeten, tijdens een dinertje. Benieuwd of je date écht zo lief en vriendelijk is als hij doet uitschijnen? Met dit trucje weet je het binnen de 30 seconden.

Zelfs al is mensenkennis je middle name, blind dates zijn en blijven lastig. Zeker als je geen gemeenschappelijke vrienden hebt op wie je kan rekenen om er wat meer over te weten te komen. Want is je date écht zo leuk, vriendelijk en grappig als hij of zij zich voordoet? Of is het gewoon een ellendige persoon, gehuld in mooie kleren?

Om dat te achterhalen, kan je dit makkelijke trucje uittesten op jullie eerste afspraakje. Let goed op hoe je date omgaat met het personeel van het restaurant of de bar waar jullie afspreken. Bedankt je potentiële toekomstige de kelner die een extra potje mayonaise brengt? Gebruik hij of zij de woorden ‘alsjeblieft’ en ‘dankjewel’ tijdens het bestellen van zijn of haar hamburger? Schuift je date de stoel onder tafel zodat de kelner vlotjes kan passeren en niet struikelt? Als het antwoord ja is, dan is het boy- of girlfriendmaterial, als jullie natuurlijk voor de rest ook echt klikken.

Negeert, of erger nog, beledigt je date het personeel? Zelfs al behandelt hij of zij jou goed, dan beperk je het beter tot dat ene afspraakje. Beter dat je er nu vaarwel tegen zegt, dan dat hij of zij je tante Martine beledigt over haar kookkunsten tijdens het kerstdiner.